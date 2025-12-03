Masayoshi Son đã khóc khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để nuôi tham vọng AI của SoftBank

Masayoshi Son cho biết SoftBank bán Nvidia chỉ để tài trợ cho các khoản đầu tư AI mới, bao gồm OpenAI và các trung tâm dữ liệu. Ả nh minh họa: Getty.

Phát biểu tại diễn đàn FII Priority Asia tại Tokyo, Son thẳng thắn chia sẻ rằng thương vụ trị giá 5,83 tỷ USD này “không phải lựa chọn tự nguyện”. Ông cho biết SoftBank chỉ bán cổ phần Nvidia vì cần vốn để đầu tư vào OpenAI và một loạt dự án trung tâm dữ liệu chiến lược.

“Tôi không muốn bán một cổ phiếu nào cả. Tôi chỉ cần tiền để đầu tư vào OpenAI và các dự án khác,” Son nói. “Tôi đã khóc lóc khi phải bán cổ phiếu Nvidia.”

Những bình luận này củng cố nhận định của giới phân tích từ tháng 11 khi SoftBank buộc phải cơ cấu lại danh mục để nuôi tham vọng AI, thay vì muốn thoái vốn Nvidia. Việc bán cổ phần được mô tả là một phần trong chiến lược mở rộng của Vision Fund, nhằm đảm bảo nguồn lực cho giai đoạn đẩy mạnh đầu tư AI.

Năm 2024, SoftBank tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua AI toàn cầu với hàng loạt dự án quy mô lớn: từ xây dựng siêu trung tâm dữ liệu Stargate Project đến mua lại Ampere Computing – công ty thiết kế chip của Mỹ.

Một nguồn tin từng tiết lộ SoftBank “có khả năng” tiếp tục rót thêm tiền vào OpenAI, tùy thuộc định giá các vòng gọi vốn tiếp theo của nhà sản xuất ChatGPT.

Son nhiều lần tuyên bố SoftBank “đặt cược toàn bộ tương lai” vào AI. Ông tin rằng OpenAI có thể trở thành công ty giá trị nhất thế giới trong tương lai. Thực tế, khoản đầu tư này đã mang về trái ngọt: lợi nhuận ròng quý II của SoftBank tăng gấp đôi, đạt 2,5 nghìn tỷ yen (16,6 tỷ USD), nhờ mức tăng định giá các khoản nắm giữ liên quan đến OpenAI.

Tuy nhiên, làn sóng đầu tư ồ ạt vào AI cũng tạo ra lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng công nghệ. Song Son bác bỏ hoàn toàn nhận định này, thậm chí gọi những người lo sợ “không đủ thông minh”.

Ông dự đoán “siêu trí tuệ nhân tạo” và robot AI sẽ đóng góp ít nhất 10% GDP toàn cầu trong dài hạn – một con số mà ông khẳng định “vượt xa mọi khoản đầu tư hàng nghìn tỷ USD hiện nay”.