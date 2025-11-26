Kinh tế số
Nvidia và sức nặng của 'vương miện AI'

Thế Kiên

Thế Kiên

14:43 | 26/11/2025
Trong thế giới công nghệ nơi tốc độ đổi mới quyết định ngôi vương, chiếc “vương miện AI” mà Nvidia đang đội ngày càng trở nên nặng nề.
Nvidia và sức nặng của “vương miện AI”
Nvidia và sức nặng của “vương miện AI”. Cổ phiếu của ông trùm trí tuệ nhân tạo Nvidia giảm 2,6% vào thứ Ba khi những dấu hiệu bất ổn tiếp tục lan rộng khắp vương quốc này. Ảnh minh họa: Getty.

Cổ phiếu Nvidia giảm 2,6% trong phiên giao dịch thứ Ba ngày 25/11, khi một loạt tín hiệu bất ổn tiếp tục lan rộng giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và hoài nghi về mức định giá cao ngất ngưởng.

Nghi ngờ từ Michael Burry: ‘Tuổi thọ chip Nvidia đang bị ảo tưởng hóa’?

Trong tháng qua, Nvidia liên tục đối mặt với áp lực từ thị trường và các nhà đầu tư. Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với “The Big Short” đã cáo buộc rằng các doanh nghiệp đang định giá quá cao tuổi thọ chip Nvidia, từ đó ảnh hưởng đến cách ghi nhận khấu hao và làm tăng lợi nhuận.

Công ty đã gửi một bản ghi nhớ riêng cho Phố Wall nhằm bác bỏ lập luận này, đồng thời khẳng định phương pháp kế toán và dự báo của mình là hợp lý.

Cổ phiếu Nvidia đang vượt xa các gã khổng lồ công nghệ Mỹ khác Cổ phiếu Nvidia đang vượt xa các gã khổng lồ công nghệ Mỹ khác

Nvidia, một trong những tên tuổi nổi bật trong ngành công nghệ, đã ghi dấu ấn đáng kể trên thị trường chứng khoán Mỹ khi ...

Quyền lực của Nvidia đang được thử thách

Tuần trước, Google công bố mô hình AI mới Gemini 3, được huấn luyện và vận hành trên chip nội bộ TPU, đây là loại chip ASIC mà hãng tuyên bố tối ưu hơn cho AI khối lượng lớn. Dù Nvidia không kinh doanh mô hình ngôn ngữ lớn, động thái này vẫn khiến thị trường lo ngại về rủi ro cạnh tranh.

Chưa dừng lại ở đó, Meta được cho là đang cân nhắc sử dụng chip AI tùy chỉnh của Google cho hệ thống trung tâm dữ liệu của mình, đây là một thông tin có thể trực tiếp tác động đến vị thế của Nvidia trong phân khúc “phần cứng AI cho Big Tech”.

Trước làn sóng hoài nghi, Nvidia lên tiếng trên nền tảng X, khẳng định công nghệ GPU của hãng “mạnh mẽ và linh hoạt hơn” so với chip ASIC như TPU của Google.

Nvidia hiện vẫn là trụ cột của ngành công nghiệp AI, nhưng sức nóng từ áp lực cạnh tranh đang tăng lên. Trong kinh doanh cũng như chính trị, quyền lực luôn cần sự cân bằng tinh tế: im lặng quá thì bị cho là xa cách, nhưng phản hồi quá mạnh lại có thể tạo cảm giác bất an.

Tạm thời, Nvidia vẫn giữ vững “vương miện AI”. Nhưng rõ ràng, sức nặng của nó đang ngày một lớn hơn.

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ ba liên tiếp: Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh, xóa sạch đà giảm trong ngày. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 tăng 0,91%, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu quốc phòng.

Meta cân nhắc dùng chip AI của Google: Theo The Information, Meta đang xem xét triển khai chip AI tùy chỉnh do Google phát triển. Trong bối cảnh này, Nvidia tuyên bố trên X rằng chip của hãng “đi trước ngành công nghiệp một thế hệ”.

Kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu ảm đạm: ADP cho biết khu vực tư nhân cắt giảm trung bình 13.500 việc làm mỗi tuần trong tháng qua. Niềm tin người tiêu dùng trong tháng 11 rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Tổng thống Trump thúc đẩy kế hoạch hòa bình Ukraine: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói Kiev sẵn sàng xem xét khuôn khổ do Mỹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, nhiều chi tiết quan trọng vẫn bị bỏ ngỏ và chưa rõ Nga có chấp thuận hay không.

Ấn Độ đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng quốc phòng: New Delhi muốn nâng quy mô sản xuất quân sự lên 3.000 tỷ rupee (khoảng 33 tỷ USD) và đạt 500 tỷ rupee xuất khẩu vào năm 2029.

Anh chuẩn bị công bố Ngân sách mùa Thu: Việc rò rỉ và liên tục thay đổi đề xuất thuế khiến giới phân tích khó dự báo nội dung cuối cùng Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves sẽ công bố.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

