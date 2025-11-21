Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

FUJIFILM X-T30 III chính thức ra mắt tại Việt Nam

Fujifilm X-T30 III là mẫu máy ảnh mới nhất trong dòng X-Series, với chất lượng hình ảnh vượt trội và thân máy gọn nhẹ, công nghệ lấy nét tự động nhận diện chủ thể mới nhất, mang đến trải nghiệm chụp ảnh chất lượng cao và mượt mà hơn.

Theo Fujifilm, X-T30 III là máy ảnh kỹ thuật số không gương lật, được tiếp nối tinh thần thiết kế đặc trưng của FUJIFILM X-T30 II, với thân máy nhỏ gọn chỉ 378g cùng bố cục kính ngắm trung tâm mang phong cách cổ điển.

So với mẫu máy tiền nhiệm, X-T30 III xử lý hình ảnh nhanh gấp đôi.

Sản phẩm cũng được trang bị cảm biến chiếu sáng sau “X-Trans™ CMOS 4” 26,1 MP và bộ xử lý tốc độ cao “X-Processor 5”. So với mẫu máy tiền nhiệm, X-T30 III xử lý hình ảnh nhanh gấp đôi. Ngoài ra, máy ảnh còn được trang bị vòng xoay Giả lập Phim, tính năng nổi bật từng được giới thiệu trên “FUJIFILM X-T50” và “FUJIFILM X-M5”. Vòng xoay này giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ giả lập phim, giống như thay đổi cuộn phim trong nhiếp ảnh truyền thống, mang đến khả năng sáng tạo linh hoạt thông qua thao tác điều khiển trực quan.

FUJIFILM X-T30 III được trang bị 20 chế độ giả lập phim

Ngoài ra, với 20 chế độ giả lập phim, bao gồm “REALA ACE”, nổi bật với khả năng tái tạo màu sắc trung thực và độ chuyển tông rõ nét, và “NOSTALGIC Neg.”, mang đến sắc màu sống động nhưng vẫn giữ được chất mềm mại đặc trưng… Vòng xoay giả lập trên X-T30 III có ba vị trí tùy chỉnh (FS1 đến FS3), cho phép người dùng lưu lại “Công thức màu” với các thiết lập giả lập Phim và thông số yêu thích, phù hợp với nhiều phong cách nhiếp ảnh khác nhau.

Bên cạnh rất nhiều cải tiến về khả năng chụp ảnh, thì X-T30 III vẫn giữ được các tính năng ưu việt từ thế hệ tiền nhiệm như như đèn flash trong thân máy và cần gạt chế độ chụp "AUTO" giúp việc chụp ảnh thuận tiện hơn.

Máy cũng mở rộng khả năng sáng tạo với khả năng quay video 6.2K/30P mới. Nhờ đó, X-T30 III cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh và quay phim.

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của cả người dùng mới lẫn những người đang hướng đến nhiếp ảnh chuyên nghiệp, X-T30 III mang đến trải nghiệm vận hành thoải mái, thao tác chụp ảnh trực quan và thiết kế tinh tế, mang đến nhiều niềm vui hơn trong nhiếp ảnh.

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của mọi người dùng, X-T30 III mang đến trải nghiệm vận hành thoải mái, thao tác chụp ảnh trực quan

Chia sẻ sâu hơn về sản phẩm, đại diện Fujifilm cho biết:

Máy có hệ thống xử lý hình ảnh tiên tiến mang lại khả năng lấy nét tự động đáng tin cậy và biểu đạt hình ảnh linh hoạt. Theo đó, nhờ sử dụng cảm biến “X-Trans™ CMOS 4” 26,1 megapixel chiếu sáng sau và bộ xử lý hình ảnh tốc độ cao mới nhất “X-Processor 5”. Nhờ cải thiện hiệu suất năng lượng, thời lượng pin đạt khoảng 425 khung hình cho mỗi lần sạc.

Hệ thống lấy nét tự động nhận diện chủ thể mới nhất được hỗ trợ bởi công nghệ học sâu (deep learning). Ngoài ra, máy còn có thể tự động phát hiện và theo dõi nhiều loại chủ thể khác nhau, bao gồm động vật, chim, ô tô, xe máy, xe đạp, máy bay, tàu hỏa, côn trùng và máy bay không người lái (drone). Điều này cho phép các nhiếp ảnh gia tập trung vào bố cục và thời điểm bấm máy, mang lại trải nghiệm chụp ảnh thoải mái hơn.

Máy còn có thể tự động phát hiện và theo dõi nhiều loại chủ thể khác nhau

Máy cũng hỗ trợ quay video nội bộ 6.2K/30P với chất lượng 4:2:2 10-bit, đồng thời cho phép quay video tốc độ cao ở 4K/60P và 1080/240P. Hệ thống ổn định hình ảnh kỹ thuật số mạnh mẽ không chỉ giảm thiểu các rung động nhỏ mà còn cả các chuyển động mạnh, chẳng hạn như quay video trong lúc di chuyển.

Điều đáng chú ý là X-T30 III có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ cùng vòng xoay giả lập phim mở rộng khả năng sáng tạo trong nhiếp ảnh. Cụ thể, X-T30 III giữ nguyên kích thước (W118,4mm × H82,8mm × D46,8mm) và trọng lượng (378g) như phiên bản tiền nhiệm. Thiết kế kính ngắm cổ điển ở vị trí trung tâm tiếp nối di sản của dòng “X-T”, mang đến một thân máy nhỏ, nhẹ và dễ dàng mang theo mỗi ngày.

X-T30 III được trang bị nhiều công nghệ mới

Vòng xoay giả lập phim trên thân máy cho phép lựa chọn trực quan để phù hợp với chủ thể hoặc bối cảnh. Công nghệ tái tạo màu sắc độc quyền của Fujifilm mang đến chất ảnh trung thực, gợi nhớ đến các cuộn phim truyền thống, giúp việc chụp ảnh trở nên dễ dàng và thú vị hơn, ngay cả với người mới sử dụng máy ảnh kỹ thuật số. Đồng thời máy cũng trang bị ba vị trí tùy chỉnh (FS1 đến FS3), nơi người dùng có thể lưu lại chế độ giả lập phim và thiết lập chất lượng hình ảnh yêu thích dưới dạng “Công thức màu” riêng. Những cài đặt này có thể truy cập nhanh bằng thao tác xoay vòng xoay, mang đến sự linh hoạt trong phong cách chụp để phù hợp với nhiều bối cảnh và chủ thể khác nhau.

Về khả năng chụp ảnh, đại diện Fufililm cho bết, chỉ cần gạt “Chế độ Tự động” phía trên thân máy cho phép người dùng chuyển ngay sang chế độ “Tự động”. Ở chế độ này, máy ảnh sẽ tự động nhận diện bối cảnh và lựa chọn thiết lập chụp tối ưu, giúp người dùng chụp ảnh dễ dàng ghi lại hình ảnh mà không cần thao tác phức tạp.

X-T30 III hỗ trợ chụp ảnh dễ dàng từ nhiều góc độ khác nhau

Máy ảnh có đèn flash tích hợp cùng với kính ngắm, tự động điều chỉnh công suất, mang lại hiệu quả khi chụp ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng hoặc ngược sáng.

Kiểu dáng kính ngắm trung tâm, đặt thẳng hàng với trục ống kính, cho phép người dùng ngắm trực tiếp vào chủ thể qua khung ngắm. Điều này giúp tập trung hơn vào chủ thể và hậu cảnh, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh cổ điển - ngắm qua kính ngắm trước khi bấm máy.

Với màn hình LCD 1,62 triệu điểm ảnh. X-T30 III hỗ trợ chụp ảnh dễ dàng từ nhiều góc độ khác nhau, đặc biệt lý tưởng cho chụp ảnh du lịch và phong cảnh.

X-T30 III cũng có thể kết nối không dây với máy in ảnh cầm tay của Fujifilm thuộc dòng Link, cho phép in trực tiếp mà không cần thông qua ứng dụng. Máy hiện hỗ trợ đầy đủ cho các định dạng instax™ mini, instax™ SQUARE và instax™ WIDE giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm liền mạch từ lúc chụp đến khi in ảnh.