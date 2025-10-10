Điện tử tiêu dùng
REDMI Pad 2 Pro Series chính thức mở bán tại Việt Nam

10:31 | 10/10/2025
Xiaomi cho biết, REDMI Pad 2 Pro Series chính thức mở bán từ hôm nay ngày 10/10 với loạt nâng cấp đáng giá, giúp người dùng có thêm lựa chọn mới.
REDMI Pad 2 Pro Series sẽ bao gồm hai phiên bản: REDMI Pad 2 Pro và REDMI Pad 2 Pro 5G

Cụ thể, REDMI Pad 2 Pro Series sẽ bao gồm hai phiên bản: REDMI Pad 2 Pro và REDMI Pad 2 Pro 5G, đi cùng những nâng cấp toàn diện như màn hình 12,1 inch cực lớn, dung lượng pin khủng 12.000mAh và hiệu năng siêu mượt mà.

“REDMI Pad 2 Pro Series không đơn thuần là một bản nâng cấp, mà còn định nghĩa lại tiêu chuẩn cho máy tính bảng phân khúc tầm trung. Bằng cách tích hợp những công nghệ cốt lõi từ các dòng sản phẩm cao cấp hơn, chúng tôi dần mở rộng giới hạn của phân khúc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các trải nghiệm học tập, làm việc và giải trí toàn diện hơn.” Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

Với màn hình siêu lớn, REDMI Pad 2 Pro Series là dòng máy tính bảng có kích thước màn hình lớn nhất của Xiaomi tính đến thời điểm hiện tại. Với màn hình 12,1 inch độ phân giải 2,5K (2560 × 1600), REDMI Pad 2 Pro Series mang lại không gian hiển thị rộng rãi, sắc nét và sống động. Cùng với đó là tần số quét lên đến 120Hz đảm bảo độ mượt mà khi cuộn trang, chơi game hay xem phim. Công nghệ Dolby Vision tái hiện dải màu chính xác, cho hình ảnh có chiều sâu điện ảnh ấn tượng.

Không chỉ có vậy, REDMI Pad 2 Pro Series còn được thiết kế để bảo vệ đôi mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Màn hình đạt ba chứng nhận quốc tế từ TÜV Rheinland, Low Blue Light, Flicker-Free và Circadian Friendly, giúp hạn chế ánh sáng xanh, giảm nhấp nháy và duy trì nhịp sinh học tự nhiên của người dùng.

REDMI Pad 2 Pro Series cũng được trang bị hệ thống 4 loa ngoài tinh chỉnh theo chuẩn Dolby Atmos

Và để mang đến trải nghiệm nghe nhìn trọn vẹn, REDMI Pad 2 Pro Series cũng được trang bị hệ thống 4 loa ngoài tinh chỉnh theo chuẩn Dolby Atmos, đạt chứng nhận Hi-Res Audio cho âm thanh chi tiết, lan tỏa và mạnh mẽ. Bốn loa của thiết bị cung cấp âm thanh mạnh mẽ với âm lượng tối đa được tăng lên đến 300%. Điều này giúp đảm bảo chất lượng âm thanh luôn rõ ràng, ngay cả trong môi trường ồn ào. Ngoài ra, thiết bị vẫn giữ cổng tai nghe 3.5mm truyền thống – lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích không gian giải trí riêng tư và đắm chìm trong thế giới âm thanh của riêng mình.

REDMI Pad 2 Pro Series cũng sở hữu viên pin 12.000mAh cực khủng, cho phép phát video liên tục hơn 14 giờ, đọc sách hơn 16 giờ hoặc nghe nhạc suốt 105 giờ

REDMI Pad 2 Pro Series cũng sở hữu viên pin 12.000mAh cực khủng, cho phép phát video liên tục hơn 14 giờ, đọc sách hơn 16 giờ hoặc nghe nhạc suốt 105 giờ. Đồng thời công nghệ sạc nhanh 33W giúp REDMI Pad 2 Pro Series nhanh chóng trở lại trạng thái sẵn sàng. Thiết bị còn có khả năng sạc ngược 27W, biến chiếc máy tính bảng thành một “pin sạc dự phòng” tiện lợi cho smartphone hoặc các thiết bị điện tử khác.

Cả hai phiên bản đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4nm tiên tiến, mang đến tốc độ xử lý nhanh và ổn định trong mọi tác vụ. Qua đó, người dùng có thể thoải mái xem phim, học online, chỉnh sửa tài liệu hoặc giải trí với các tựa game phổ biến mà không lo giật lag. Với RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và khả năng mở rộng đến 2TB, máy đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trữ và đa nhiệm hàng ngày.

REDMI Pad 2 Pro Series được vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 2

Được vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 2, nên REDMI Pad 2 Pro Series cho phép kết nối liền mạch trong toàn hệ sinh thái Xiaomi, từ smartphone, laptop đến TV và tai nghe. Các tính năng như đồng bộ clipboard, chia sẻ mạng di động, nhận cuộc gọi trực tiếp hay Cross-device Camera giúp người dùng làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, phiên bản REDMI Pad 2 Pro 5G còn hỗ trợ cả SIM vật lý và eSIM, mang đến khả năng kết nối di động tốc độ cao và linh hoạt. Đồng thời sản phẩm cũng có thể được sử dụng với loạt phụ kiện tiện dụng, bao gồm: REDMI Smart Pen, REDMI Pad 2 Pro Keyboard và REDMI Pad 2 Pro Cover có thể gập linh hoạt nhiều góc. Riêng phiên bản REDMI Pad 2 Pro (8GB + 256GB) sẽ được bán combo cùng với bàn phím, tạo thành bộ sản phẩm hoàn chỉnh mang đến trải nghiệm tối ưu cho học tập, làm việc và giải trí.

REDMI Pad 2 Pro 5G chính thức lên kệ với 2 tùy chọn màu Xám Graphite, Bạc Silver, bản tiêu chuẩn sẽ có thêm màu Tím Lavender.
REDMI Pad 2 Pro phiên bản tiêu chuẩn (6GB + 128GB) có giá bán 7.990.000 đồng, và mở bán từ 17/10/2025.

* Từ 10/10 - 16/10/2025, người dùng có thể đặt trước sản phẩm để được ưu đãi lên đến 1.000.000 đồng. Từ 17/10 - 31/10/2025, người dùng tận hưởng ưu đãi mở bán lên đến 600.000 đồng hoặc voucher 700.000 đồng.

REDMI Pad 2 Pro (8GB + 256GB) bán kèm bàn phím có giá bán 10.690.000 đồng, và mở bán từ 17/10/2025.

* Từ ngày 10/10 - 16/10/2025, người dùng có thể đặt trước sản phẩm để nhận ưu đãi 1.200.000 đồng. Từ 17/10 - 31/10/2025, người dùng tận hưởng ưu đãi mở bán lên đến 800.000 đồng hoặc voucher 1.000.000 đồng.

REDMI Pad 2 Pro 5G (6GB + 128GB) có giá bán 9.490.000 đồng, mở bán từ 07/11/2025.

* Từ ngày 01/11 - 06/11, người dùng có thể đặt trước sản phẩm để nhận ngay ưu đãi 1.000.000 đồng. Từ 07/11 - 30/11/2025, người dùng tận hưởng ưu đãi mở bán lên đến 600.000 đồng hoặc voucher 700.000 đồng.

Khách hàng mua sản phẩm REDMI Pad 2 Pro Series sẽ được tận hưởng chương trình trả góp 0% lãi suất và bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng.

Chi tiết về chương trình khuyến mại xem thêm tại đây.

