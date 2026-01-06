Cùng Nestlé Việt Nam 'Trân quý từng khoảnh khắc sum vầy'

Tết cổ truyền không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là dịp để mỗi người thật sự hiện diện, dành trọn sự quan tâm và thời gian cho gia đình.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2026, Nestlé Việt Nam mong muốn gửi gắm sự trân trọng những khoảnh khắc sum vầy bên nhau thông qua những góc nhìn gần gũi hơn về Tết. Nơi mà giá trị của ngày Tết không nằm ở những ước mong xa xôi, mà được tạo nên từ chính những khoảnh khắc giản đơn của hiện tại: một buổi cà phê sáng cùng bố, buổi trưa cùng mẹ chuẩn bị những món ăn mang “vị nhà”, hay là thời gian bên nhau một cách trọn vẹn.

Từ những điều bình dị ấy, Nestlé Việt Nam triển khai chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau”.

Tết cổ truyền không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là dịp để mỗi người thật sự hiện diện, dành trọn sự quan tâm và thời gian cho gia đình.

Chia sẻ về chiến dịch, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, cho biết: “Trong nhịp sống ngày càng bận rộn, Tết là dịp để các gia đình nhìn lại và ưu tiên cho những giá trị bền vững nhất – sự gắn kết và hiện diện bên nhau. Thông qua chiến dịch Tết 2026, Nestlé mong muốn đồng hành và truyền cảm hứng để người Việt sống chậm lại một chút, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc ý nghĩa và thân tình bên những người thân yêu. Song song đó, bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm, Nestlé mong muốn được hiện diện một cách ý nghĩa trong những khoảnh khắc sum vầy của mỗi gia đình Việt”.

Với ý nghĩa đó, Nestlé Việt Nam thiết kế với các điểm chạm từ trực tuyến đến trực tiếp, gợi nhắc mọi người trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại bên nhau trong dịp này.

Thông điệp gửi gắm qua “Lịch Tết hôm nay” – một cuốn lịch không chỉ để đếm ngày Tết, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người chậm lại và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại.

Theo đó, từ ngày 07/01/2026, người tiêu dùng có thể tương tác và gửi lời chúc ý nghĩa đến người thân và bạn bè bằng “Lịch Tết Hôm Nay” tại đường dẫn: https://tet2026.giadinhnestle.com.vn/.

Thông qua hoạt động này, 25.000 người tiêu dùng tham gia đầu tiên sẽ có cơ hội nhận ngay phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng, như một món quà nhỏ khích lệ mọi người bắt đầu năm mới bằng những phút giây ý nghĩa bên gia đình và người thân.

Chương trình “Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau” được triển khai trên trang web Gia Đình Nestlé.

Ngoài ra, người tiêu dùng còn có thể gửi lời chúc cho hiện tại vào “Lịch Tết hôm nay” tại các điểm bán trực tiếp của Nestlé như siêu thị hay tiệm tạp hóa và nhận về sản phẩm từ Nestlé thay cho lời chúc Tết ấm áp từ thương hiệu.

Bên cạnh các hoạt động chính, Nestlé Việt Nam cũng phối hợp cùng Kênh14 và aFamily triển khai cuộc thi ảnh “Wishlist ngay lúc này - Cầu gì hơn phút giây này bên nhau”, tạo không gian để người tiêu dùng cùng tương tác và lan tỏa tinh thần chiến dịch từ nay đến hết ngày 31/01/2026. Tại đây, người tham gia có thể đăng ảnh dự thi lên trang Facebook cá nhân và chia sẻ “wishlist ngay lúc này” để có cơ hội nhận các phần quà giá trị gồm iPhone 17 Pro Max 256GB, tai nghe AirPods 4, phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng cùng nhiều phần quà “Lịch Tết hôm nay” từ chương trình.

Chiến dịch “Cầu gì hơn phút giây này bên nhau” là lời gửi gắm của Nestlé với thông điệp trân trọng hiện tại khi những khoảnh khắc đời thường bên gia đình trở thành ý nghĩa lớn nhất của mùa sum vầy.

Cùng lời chúc mừng năm mới, Nestlé Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trên hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của Tết cổ truyền, và hướng đến một năm mới tràn đầy sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng.