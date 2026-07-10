Giá vàng hôm nay 10/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn giữ vùng 149 triệu

Giá vàng trong nước sáng 10/7 ổn định quanh vùng 149 triệu đồng

Bảng giá cập nhật lúc 10 giờ sáng 10/7 cho thấy thị trường vàng trong nước giữ trạng thái ổn định, trong khi giá vàng thế giới nối dài nhịp hồi phục và trụ trên mốc 4.100 USD mỗi ounce.

Số liệu cập nhật lúc 10 giờ sáng 10/7 cho thấy Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức mua vào 146,9 triệu đồng và bán ra 149,9 triệu đồng mỗi lượng. Mức giá giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước, áp dụng đồng loạt tại TP.HCM, khu vực miền Bắc, Hạ Long, Quảng Ngãi, Nha Trang, Biên Hòa và miền Tây.

Tại các doanh nghiệp khác, giá vàng miếng SJC bán ra cũng đồng loạt dừng ở 149,9 triệu đồng mỗi lượng. PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào 146,9 triệu đồng, trong khi Phú Quý mua vào 146,3 triệu đồng và Bảo Tín Minh Châu mua vào 145 triệu đồng. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán dao động từ 3 đến 4,9 triệu đồng mỗi lượng, tùy từng thương hiệu.

Giá vàng trong nước sáng 10/7 ổn định quanh vùng 149 triệu đồng

Với vàng nhẫn tròn trơn 999.9, Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 145 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng mỗi lượng. PNJ áp dụng nhẫn trơn PNJ 999.9 ở mức 145,7 triệu đồng mua vào và 149,2 triệu đồng bán ra, còn Phú Quý giữ vòng tròn Nhẫn Phú Quý 999.9 quanh 146 triệu đồng mua vào và 149,3 triệu đồng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức mua vào 145 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng mỗi lượng. Điểm chú ý trong phiên sáng nay là khoảng cách giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn 999.9 co lại còn rất hẹp, khi giá bán ra của hai dòng sản phẩm cùng hướng về vùng 149 triệu đồng mỗi lượng.

Với người mua tích trữ, chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là chi phí cần cân nhắc. Ở vàng miếng SJC, khoảng cách phổ biến quanh 3 triệu đồng mỗi lượng tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, riêng Bảo Tín Minh Châu để rộng hơn ở mức 4,9 triệu đồng do mua vào thấp. Với vàng nhẫn 999.9, mức chênh dao động từ 3,3 đến 4 triệu đồng mỗi lượng.

So với phiên liền trước, phần lớn bảng giá giữ nhịp đi ngang, một số thương hiệu ghi nhận nhích tăng nhẹ ở cả hai chiều. Bảng giá Phú Quý sáng 10/7 hiển thị sắc xanh với biên độ tăng khoảng 0,54%, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải cũng cho thấy tín hiệu tăng ở nhiều dòng sản phẩm.

Trạng thái đi ngang của vàng miếng SJC trong phiên sáng phản ánh lực mua và lực bán trong nước tương đối cân bằng, khi nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu từ thị trường quốc tế. Vàng nhẫn 999.9, vốn bám sát giá vàng nguyên liệu hơn, giữ nhịp ổn định cùng chiều với vàng miếng. Giá vàng trong nước tiếp tục cao hơn giá thế giới quy đổi, giữ khoảng cách lớn kéo dài nhiều tháng qua.

Giá vàng thế giới hồi phục, chuyên gia nghiêng về xu hướng tăng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đứng quanh 4.128 USD mỗi ounce vào thời điểm 10 giờ sáng 10/7 theo giờ Việt Nam, tăng nhẹ 0,11% so với tham chiếu. Kim loại quý hồi phục và trở lại trên mốc 4.100 USD sau khi có lúc lùi về sát 4.000 USD trong những phiên cuối tháng 6 và đầu tháng 7, với đáy tuần từng chạm 3.941,87 USD mỗi ounce.

Diễn biến giá vàng thời gian gần đây chịu chi phối bởi nhiều yếu tố đan xen. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng lo ngại về eo biển Hormuz hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, song giá dầu biến động mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nghiêng về hướng thận trọng với lãi suất, khi phần lớn thành viên vẫn nhìn nhận rủi ro lạm phát còn ở phía trên.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Lãi suất tham chiếu của Fed hiện duy trì trong vùng 3,50-3,75%, và thị trường dự phóng khả năng có thêm một lần tăng trước khi khép lại năm 2026, với cuộc họp chính sách kế tiếp diễn ra ngày 28-29/7. Ở chiều cầu, ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục gom vàng, trong đó Trung Quốc báo cáo mức tăng dự trữ vàng theo tháng mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi vào tháng 6.

Thị trường vàng đang trong thế giằng co giữa hai lực trái chiều. Một bên là nhu cầu trú ẩn từ bất ổn địa chính trị và lực mua bền bỉ của các ngân hàng trung ương, bên còn lại là áp lực từ lợi suất trái phiếu và kịch bản Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn. Sự giằng co khiến biên độ dao động của giá vàng nới rộng trong ngắn hạn.

Khảo sát vàng hằng tuần gần nhất của Kitco News cho thấy tâm lý giới phân tích nghiêng về hướng tăng. Trong số 16 chuyên gia tham gia, khoảng 69% dự báo giá vàng đi lên trong tuần, 13% cho rằng giá giảm và 19% nghiêng về kịch bản đi ngang. Nhà đầu tư cá nhân tham gia thăm dò trực tuyến cũng phần lớn kỳ vọng giá phục hồi.

Ông Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược tại SIA Wealth Management, tỏ ra lạc quan với xu hướng ngắn hạn, cho rằng vàng đang ổn định trở lại sau ba tháng suy yếu, khi kỳ vọng tăng lãi suất nguội bớt, giá năng lượng hạ nhiệt và dữ liệu việc làm yếu cùng kéo đồng USD đi xuống.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nêu quan điểm: "Giá vàng sẽ tăng". Ông dẫn loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, giá dầu giảm và phát biểu của các quan chức Fed như những yếu tố làm suy yếu kỳ vọng tăng lãi suất, trong khi ngân hàng trung ương vẫn duy trì lực mua.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, cũng nghiêng về hướng tăng khi cho rằng hợp đồng vàng tương lai đang tích lũy động lực đi lên trên đồ thị ngày. Ở chiều thận trọng hơn, ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, lưu ý rủi ro biến động vẫn hiện hữu và dòng tiền thuật toán chi phối nhiều diễn biến gần đây.

Về dài hạn, dự báo của các tổ chức lớn vẫn cao hơn mặt bằng hiện tại. Deutsche Bank giữ mục tiêu 4.300 USD cho quý III và 4.800 USD cho quý IV năm 2026, trong khi J.P. Morgan dự phóng giá vàng bình quân hướng về vùng 6.000 USD mỗi ounce vào quý IV. Khoảng cách giữa các mục tiêu cho thấy giới phân tích chưa đạt đồng thuận về nhịp đi ngắn hạn.