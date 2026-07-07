Giá vàng hôm nay 7/7: Quay đầu giảm, vàng SJC bán ra 150,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước ngày 7/7 đồng loạt hạ nhiệt

Ghi nhận lúc 11 giờ sáng nay 7/7, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm ở phần lớn thương hiệu lớn. Vàng miếng và vàng nhẫn cùng lùi về vùng 150 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra, tiếp nối đà giảm của phiên liền trước sau khi thị trường vừa có một tuần phục hồi.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng SJC mua vào 147,5 triệu đồng và bán ra 150,5 triệu đồng mỗi lượng, đi ngang so với đầu giờ sáng. Mức giá được áp dụng thống nhất cho Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Hạ Long, Quảng Ngãi, Nha Trang, Biên Hòa, Miền Tây, Bạc Liêu và Cà Mau. Khoảng cách mua bán giữ ở 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước ngày 7/7 đồng loạt hạ nhiệt

Tại PNJ, vàng miếng SJC niêm yết 147,5 triệu đồng mua vào và 150,5 triệu đồng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 mua vào 147 triệu đồng và bán ra 150 triệu đồng mỗi lượng, áp dụng đồng loạt cho TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Các sản phẩm nữ trang tuổi thấp hơn ghi nhận biên độ giảm rộng hơn theo hàm lượng vàng.

Tại Phú Quý, vàng miếng SJC mua vào 147 triệu đồng và bán ra 150,5 triệu đồng mỗi lượng. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 mua vào 147 triệu đồng, bán ra 150 triệu đồng, duy trì khoảng cách 3 triệu đồng giữa hai chiều. Đơn giá do doanh nghiệp niêm yết đã gồm thuế giá trị gia tăng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, khu vực Hà Nội, vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 150 triệu đồng mỗi lượng. Vàng miếng SJC tại doanh nghiệp mua vào 146,5 triệu đồng và bán ra 150,5 triệu đồng. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 mua vào 145 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K 999.9 mua vào 146,5 triệu đồng và bán ra 150 triệu đồng mỗi lượng. Vàng miếng SJC do Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 150,5 triệu đồng, cập nhật lúc 10 giờ 24 phút cùng ngày. Vàng nguyên liệu 999,9 mua vào 132 triệu đồng mỗi lượng.

Thương hiệu Loại vàng Mua vào Bán ra SJC Vàng miếng SJC 147,5 150,5 PNJ Vàng miếng SJC 147,5 150,5 PNJ Nhẫn trơn PNJ 999.9 147,0 150,0 Phú Quý Vàng miếng SJC 147,0 150,5 Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 147,0 150,0 Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL BTMC 999.9 146,5 150,0 Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn BTMC 999.9 146,5 150,0 Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng SJC 146,5 150,5 Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 146,5 150,0 Bảo Tín Mạnh Hải Vàng miếng SJC 147,5 150,5

Đơn vị tính: triệu đồng mỗi lượng. Số liệu do các doanh nghiệp công bố lúc khoảng 11 giờ sáng 7/7.

Nhìn tổng thể, chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn 999.9 thu hẹp còn khoảng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán. So với phiên hôm trước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm khoảng 500 nghìn đến 600 nghìn đồng mỗi lượng. Khoảng cách mua bán 3 triệu đồng cho thấy doanh nghiệp vẫn thận trọng phòng ngừa rủi ro khi giá thế giới biến động mạnh.

Giá vàng thế giới lùi về vùng 4.130 USD, giới phân tích chờ biên bản Fed

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lùi về 4.133,25 USD một ounce vào thời điểm ghi nhận, giảm 0,77% tương đương 31,88 USD so với phiên trước. Trên Kitco News, kim loại quý dao động quanh 4.163 USD một ounce, giảm khoảng 33 USD so với đầu giờ sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 18,5 triệu đồng mỗi lượng.

Áp lực giảm đến từ đà phục hồi của đồng USD và tâm lý thận trọng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cơ quan điều hành giữ nguyên lãi suất quanh 3,5–3,75% và tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát thay vì sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Diễn biến đồng USD mạnh lên thường tạo sức ép trực tiếp lên giá vàng.

Báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ chỉ ghi nhận thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp lùi về 4,2% và lực lượng lao động thu hẹp khoảng 720.000 người. Bức tranh lao động trái chiều khiến xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 7 giảm còn khoảng 22%, so với mức 31,5% trước khi số liệu công bố.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Chỉ số quản lý mua hàng lĩnh vực dịch vụ (ISM) của Mỹ lùi về 54 điểm trong tháng 6 từ mức 54,5 điểm của tháng 5, phản ánh lo ngại về nửa cuối năm. Thị trường vẫn chưa loại trừ khả năng Fed thắt chặt vào cuối năm, do đó giới đầu tư dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp Fed công bố ngày 9/7 cùng dữ liệu dịch vụ mới của Mỹ.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định: "Số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, giá dầu hạ nhiệt và phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng tăng lãi suất".

Theo ông Adrian Day, những yếu tố kể trên tạo dư địa cho vàng phục hồi trong ngắn hạn, dù xu hướng giảm kéo dài ba tháng vẫn chưa khép lại. Về mặt kỹ thuật, kim loại quý đang xuất hiện dấu hiệu tạo đáy sau nhịp điều chỉnh sâu của tháng 6.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Barchart, cho biết các tín hiệu kỹ thuật đang dần cải thiện khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 hình thành động lực tăng mới. Xu hướng đó có thể thu hút thêm lực mua từ các quỹ giao dịch theo thuật toán và hỗ trợ giá trong các phiên tới.

Ở chiều thận trọng hơn, ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, cho rằng vàng vẫn chịu lực cản từ sự phục hồi mạnh của đồng USD. Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities lưu ý vị thế bán khống kim loại quý rất khó đảo chiều khi nhiều quỹ vẫn duy trì trạng thái bán ròng ngay cả sau đợt phục hồi cuối tuần.

Yếu tố địa chính trị bớt căng thẳng cũng góp phần kìm hãm giá vàng. Giá dầu hạ nhiệt sau khi OPEC+ thông báo tăng sản lượng thêm 188.000 thùng mỗi ngày từ tháng 8, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi. Nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý vì thế giảm bớt so với giai đoạn căng thẳng trước đó.

Với nhà đầu tư trong nước, khoảng cách hơn 18 triệu đồng mỗi lượng giữa giá nội địa và thế giới tiếp tục là điểm cần lưu ý. Khi giá thế giới còn dao động mạnh quanh vùng 4.100 đến 4.200 USD một ounce, biên độ rủi ro với người mua vàng ngắn hạn vẫn ở mức cao, nhất là khi chênh lệch mua bán trong nước duy trì 3 triệu đồng mỗi lượng.