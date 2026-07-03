Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng miếng và nhẫn trơn bật tăng theo đà thế giới

Sáng 3/7, thị trường vàng trong nước mở cửa trong sắc xanh khi hầu hết doanh nghiệp lớn cùng nâng cả giá mua và giá bán. Đà tăng bám theo diễn biến của vàng thế giới sau phiên bật mạnh đêm trước, thời điểm dòng vốn trú ẩn quay lại kim loại quý.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước sáng 3/7 tăng theo đà quốc tế

Ghi nhận của phóng viên Điện tửu và Ứng dụng 10 giờ sáng nay tại một số doanh nghiệp như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Bảng giá áp dụng chung cho TP.HCM, Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng và miền Trung, đi ngang so với mức chốt của phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán giữ ở 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn cùng thương hiệu đứng ở 148,4 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Vàng miếng SJC do doanh nghiệp phân phối cũng ghi nhận cùng mức 148,4 và 151,4 triệu đồng. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở 146,4 triệu đồng mua vào và 150,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải nâng giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 lên 147,4 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng, tăng 2,2 triệu đồng so với tham chiếu. Vàng miếng SJC tại đây được mua vào 148,4 triệu và bán ra 151,4 triệu đồng, chiều bán cộng thêm 3 triệu đồng mỗi lượng. Nhẫn tròn 999.9 mang thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết chiều mua 146,9 triệu đồng, chiều bán liên hệ trực tiếp.

Bảng giá vàng hôm nay 3/7

Phú Quý đưa vàng miếng SJC về 148 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng, biên độ tăng của mặt hàng vàng trong sáng nay khoảng 2,03% theo bảng điện tử. Vòng tròn Nhẫn Phú Quý 999.9 cùng sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 giữ 148 triệu đồng mua vào và 151 triệu đồng bán ra. Các dòng vàng trang sức 999.9 tại doanh nghiệp dao động quanh 145 đến 150 triệu đồng tùy tuổi vàng.

Tại PNJ khu vực TP.HCM, vàng miếng SJC và nhẫn trơn PNJ 999.9 cùng niêm yết 148,4 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Vàng nữ trang 999.9 của thương hiệu giao dịch ở 145,9 triệu đồng mua vào và 149,9 triệu đồng bán ra. Nhìn chung, chiều bán vàng miếng và nhẫn trơn của nhóm doanh nghiệp lớn cùng hội tụ quanh vùng 151 đến 151,4 triệu đồng mỗi lượng.

Mặt bằng sáng nay cho thấy dấu hiệu dòng tiền quay lại kênh vàng khi giá mua và giá bán đồng loạt được kéo lên. Khoảng cách mua bán ở vàng miếng và nhẫn trơn phổ biến 3 triệu đồng mỗi lượng, biên độ mà người mua ngắn hạn cần cân nhắc trước rủi ro đảo chiều. Với vàng trang sức tuổi thấp, khoảng cách mua bán rộng hơn nên hợp với nhu cầu tích lũy dài hạn hơn là lướt sóng.

So với nhóm vàng miếng và nhẫn trơn, vàng nguyên liệu và vàng trang sức tuổi thấp vẫn duy trì mức thấp hơn nhiều. Bảo Tín Minh Châu mua vàng hệ thống ở 136,5 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nguyên liệu 999.9 quanh 133 triệu đồng. Chênh lệch lớn giữa vàng miếng và vàng nguyên liệu tiếp tục phản ánh cung cầu chưa cân bằng trên thị trường vàng thương phẩm.

Điểm chung của sáng nay là các doanh nghiệp cùng đưa giá bán vàng miếng và nhẫn trơn về sát ngưỡng 151,4 triệu đồng mỗi lượng, cho thấy mặt bằng giữa các thương hiệu khá đồng đều. Riêng Phú Quý đặt chiều mua vàng miếng SJC thấp hơn nhóm còn lại 400.000 đồng mỗi lượng, nới rộng khoảng cách mua bán lên 3,4 triệu đồng. Người mua vì thế nên đối chiếu cả hai chiều giá tại từng điểm giao dịch trước khi xuống tiền.

Giá vàng thế giới bật lên trên 4.180 USD sau báo cáo việc làm yếu

Trên bảng dữ liệu hiển thị tại SJC sáng 3/7, giá vàng giao ngay XAUUSD đứng ở 4.180,27 USD mỗi ounce, tăng 1,38% tương ứng 56,77 USD so với tham chiếu. Kim loại quý bật lên sau phiên tăng hơn 2% trước đó, khi loạt số liệu kinh tế Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ bớt khả năng nâng lãi suất.

Giá vàng thế giới bật lên trên 4.182 USD

Theo Kitco News, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, mức thấp nhất trong bốn tháng và kém xa dự báo 110.000. Tỷ lệ thất nghiệp lùi về 4,2% do lực lượng lao động thu hẹp, trong khi tăng trưởng tiền lương nhích lên 3,5% so với cùng kỳ. Sau báo cáo, hợp đồng tương lai lãi suất phản ánh xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống dưới 50%, so với 67% trước đó.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu kỳ vọng lạm phát đang dịu lại, đồng thời khẳng định cam kết giữ ổn định giá cả. Vàng còn được hỗ trợ khi giá dầu hạ nhiệt và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz phục hồi nhờ tiến triển trong đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các yếu tố cùng chiều giúp dòng vốn trú ẩn tìm về kim loại quý và nới rộng đà hồi phục.

Ông Bart Melek, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự báo vàng có thể lùi xuống dưới 3.900 USD mỗi ounce trong năm nay trước khi hồi phục lên 5.300 USD vào năm 2027. Cùng góc nhìn thận trọng, chuyên gia Gregory Shearer của J.P. Morgan cho rằng động thái từ Fed đã biến một nhịp tạm dừng trong câu chuyện tăng giá dài hạn của vàng thành giai đoạn trầm lắng sâu hơn.

Ở chiều ngược lại, ông Brad Dunkley của Waratah Capital nhìn nhận nhịp điều chỉnh vừa qua là cơ hội mua vào, bởi các chính phủ khó chấp nhận để nền kinh tế chịu tổn thương kéo dài. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) trong báo cáo giữa năm cho rằng nhu cầu từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn tiếp tục giữ vai trò nâng đỡ, giúp vàng còn dư địa đi lên trong nửa cuối năm 2026.

Quý II vừa qua ghi dấu một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất nhiều năm, khi vàng thế giới lùi từ vùng 5.500 USD hồi đầu năm về dưới 4.000 USD cuối tháng 6. Một khảo sát của OMFIF cho thấy nhiều ngân hàng trung ương kỳ vọng vàng giao dịch trong vùng 5.000 đến 6.000 USD mỗi ounce trong 12 tháng tới. Những dự báo trái chiều phản ánh dấu hiệu thị trường bước vào giai đoạn giằng co, khi kỳ vọng lãi suất và nhu cầu dự trữ chi phối mạnh xu hướng.

Với nhà đầu tư trong nước, giá vàng miếng và nhẫn trơn tăng theo thế giới nhưng chênh lệch với giá quốc tế quy đổi vẫn ở mức cao. Người theo dõi thị trường cần bám sát diễn biến bên ngoài cùng tỷ giá USD để chọn thời điểm giao dịch hợp lý, thay vì mua đuổi khi giá đang tăng nóng.