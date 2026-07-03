Kinh tế số
Thị trường

Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng miếng và nhẫn trơn bật tăng theo đà thế giới

Sơn Tinh

Sơn Tinh

14:56 | 03/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Giá vàng hôm nay 3/7 tăng mạnh ở các doanh nghiệp lớn, vàng miếng SJC lên 151,4 triệu đồng mỗi lượng, nhẫn trơn bám sát, vàng thế giới giữ trên 4.180 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay 30/6: Vàng miếng và nhẫn 9999 đồng loạt giảm sâu Giá vàng hôm nay 30/6: Vàng miếng và nhẫn 9999 đồng loạt giảm sâu
Bộ Tài chính: Chưa thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7/2026 Bộ Tài chính: Chưa thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7/2026
Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng miếng và nhẫn trơn bật tăng, thế giới rời đáy 8 tháng Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng miếng và nhẫn trơn bật tăng, thế giới rời đáy 8 tháng

Sáng 3/7, thị trường vàng trong nước mở cửa trong sắc xanh khi hầu hết doanh nghiệp lớn cùng nâng cả giá mua và giá bán. Đà tăng bám theo diễn biến của vàng thế giới sau phiên bật mạnh đêm trước, thời điểm dòng vốn trú ẩn quay lại kim loại quý.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước sáng 3/7 tăng theo đà quốc tế

Ghi nhận của phóng viên Điện tửu và Ứng dụng 10 giờ sáng nay tại một số doanh nghiệp như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Bảng giá áp dụng chung cho TP.HCM, Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng và miền Trung, đi ngang so với mức chốt của phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán giữ ở 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn cùng thương hiệu đứng ở 148,4 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Vàng miếng SJC do doanh nghiệp phân phối cũng ghi nhận cùng mức 148,4 và 151,4 triệu đồng. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở 146,4 triệu đồng mua vào và 150,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải nâng giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 lên 147,4 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng, tăng 2,2 triệu đồng so với tham chiếu. Vàng miếng SJC tại đây được mua vào 148,4 triệu và bán ra 151,4 triệu đồng, chiều bán cộng thêm 3 triệu đồng mỗi lượng. Nhẫn tròn 999.9 mang thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết chiều mua 146,9 triệu đồng, chiều bán liên hệ trực tiếp.

Bảng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hôm nay 3/7
Bảng giá vàng hôm nay 3/7

Phú Quý đưa vàng miếng SJC về 148 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng, biên độ tăng của mặt hàng vàng trong sáng nay khoảng 2,03% theo bảng điện tử. Vòng tròn Nhẫn Phú Quý 999.9 cùng sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 giữ 148 triệu đồng mua vào và 151 triệu đồng bán ra. Các dòng vàng trang sức 999.9 tại doanh nghiệp dao động quanh 145 đến 150 triệu đồng tùy tuổi vàng.

Tại PNJ khu vực TP.HCM, vàng miếng SJC và nhẫn trơn PNJ 999.9 cùng niêm yết 148,4 triệu đồng mua vào và 151,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Vàng nữ trang 999.9 của thương hiệu giao dịch ở 145,9 triệu đồng mua vào và 149,9 triệu đồng bán ra. Nhìn chung, chiều bán vàng miếng và nhẫn trơn của nhóm doanh nghiệp lớn cùng hội tụ quanh vùng 151 đến 151,4 triệu đồng mỗi lượng.

Mặt bằng sáng nay cho thấy dấu hiệu dòng tiền quay lại kênh vàng khi giá mua và giá bán đồng loạt được kéo lên. Khoảng cách mua bán ở vàng miếng và nhẫn trơn phổ biến 3 triệu đồng mỗi lượng, biên độ mà người mua ngắn hạn cần cân nhắc trước rủi ro đảo chiều. Với vàng trang sức tuổi thấp, khoảng cách mua bán rộng hơn nên hợp với nhu cầu tích lũy dài hạn hơn là lướt sóng.

So với nhóm vàng miếng và nhẫn trơn, vàng nguyên liệu và vàng trang sức tuổi thấp vẫn duy trì mức thấp hơn nhiều. Bảo Tín Minh Châu mua vàng hệ thống ở 136,5 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nguyên liệu 999.9 quanh 133 triệu đồng. Chênh lệch lớn giữa vàng miếng và vàng nguyên liệu tiếp tục phản ánh cung cầu chưa cân bằng trên thị trường vàng thương phẩm.

Điểm chung của sáng nay là các doanh nghiệp cùng đưa giá bán vàng miếng và nhẫn trơn về sát ngưỡng 151,4 triệu đồng mỗi lượng, cho thấy mặt bằng giữa các thương hiệu khá đồng đều. Riêng Phú Quý đặt chiều mua vàng miếng SJC thấp hơn nhóm còn lại 400.000 đồng mỗi lượng, nới rộng khoảng cách mua bán lên 3,4 triệu đồng. Người mua vì thế nên đối chiếu cả hai chiều giá tại từng điểm giao dịch trước khi xuống tiền.

Giá vàng thế giới bật lên trên 4.180 USD sau báo cáo việc làm yếu

Trên bảng dữ liệu hiển thị tại SJC sáng 3/7, giá vàng giao ngay XAUUSD đứng ở 4.180,27 USD mỗi ounce, tăng 1,38% tương ứng 56,77 USD so với tham chiếu. Kim loại quý bật lên sau phiên tăng hơn 2% trước đó, khi loạt số liệu kinh tế Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ bớt khả năng nâng lãi suất.

Giá vàng thế giới bật lên trên 4.180 USD
Giá vàng thế giới bật lên trên 4.182 USD

Theo Kitco News, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, mức thấp nhất trong bốn tháng và kém xa dự báo 110.000. Tỷ lệ thất nghiệp lùi về 4,2% do lực lượng lao động thu hẹp, trong khi tăng trưởng tiền lương nhích lên 3,5% so với cùng kỳ. Sau báo cáo, hợp đồng tương lai lãi suất phản ánh xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống dưới 50%, so với 67% trước đó.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu kỳ vọng lạm phát đang dịu lại, đồng thời khẳng định cam kết giữ ổn định giá cả. Vàng còn được hỗ trợ khi giá dầu hạ nhiệt và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz phục hồi nhờ tiến triển trong đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các yếu tố cùng chiều giúp dòng vốn trú ẩn tìm về kim loại quý và nới rộng đà hồi phục.

Ông Bart Melek, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự báo vàng có thể lùi xuống dưới 3.900 USD mỗi ounce trong năm nay trước khi hồi phục lên 5.300 USD vào năm 2027. Cùng góc nhìn thận trọng, chuyên gia Gregory Shearer của J.P. Morgan cho rằng động thái từ Fed đã biến một nhịp tạm dừng trong câu chuyện tăng giá dài hạn của vàng thành giai đoạn trầm lắng sâu hơn.

Ở chiều ngược lại, ông Brad Dunkley của Waratah Capital nhìn nhận nhịp điều chỉnh vừa qua là cơ hội mua vào, bởi các chính phủ khó chấp nhận để nền kinh tế chịu tổn thương kéo dài. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) trong báo cáo giữa năm cho rằng nhu cầu từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn tiếp tục giữ vai trò nâng đỡ, giúp vàng còn dư địa đi lên trong nửa cuối năm 2026.

Quý II vừa qua ghi dấu một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất nhiều năm, khi vàng thế giới lùi từ vùng 5.500 USD hồi đầu năm về dưới 4.000 USD cuối tháng 6. Một khảo sát của OMFIF cho thấy nhiều ngân hàng trung ương kỳ vọng vàng giao dịch trong vùng 5.000 đến 6.000 USD mỗi ounce trong 12 tháng tới. Những dự báo trái chiều phản ánh dấu hiệu thị trường bước vào giai đoạn giằng co, khi kỳ vọng lãi suất và nhu cầu dự trữ chi phối mạnh xu hướng.

Với nhà đầu tư trong nước, giá vàng miếng và nhẫn trơn tăng theo thế giới nhưng chênh lệch với giá quốc tế quy đổi vẫn ở mức cao. Người theo dõi thị trường cần bám sát diễn biến bên ngoài cùng tỷ giá USD để chọn thời điểm giao dịch hợp lý, thay vì mua đuổi khi giá đang tăng nóng.

Giá vàng hôm nay 3/7 Giá vàng hôm nay vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng 3/7 giá vàng bảo tín minh châu giá vàng Phú Quý

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng miếng và nhẫn trơn bật tăng, thế giới rời đáy 8 tháng

Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng miếng và nhẫn trơn bật tăng, thế giới rời đáy 8 tháng

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng miếng SJC giảm, thế giới lùi về vùng 3.978 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng miếng SJC giảm, thế giới lùi về vùng 3.978 USD/ounce

Bộ Tài chính: Chưa thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7/2026

Bộ Tài chính: Chưa thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7/2026

Có thể bạn quan tâm

Ông Trump tiết lộ cách quản lý tài sản, muốn cải tổ Fed

Ông Trump tiết lộ cách quản lý tài sản, muốn cải tổ Fed

Thị trường
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC mới đây, Tổng thống Donald Trump lần đầu đề cập chi tiết cách quản lý khối tài sản cá nhân, bảo vệ các khoản đầu tư của gia đình, tái khẳng định ý định cải tổ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên chính sách gây nhiều tranh luận. Những phát biểu này có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng của giới đầu tư đối với chính sách kinh tế Mỹ trong thời gian tới.
Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe 365
Không chỉ được nâng cấp lên hộp số tự động 10 cấp kết hợp cùng động cơ dầu 2.0L turbo cải tiến, Ford Ranger phiên bản mới còn được trang bị xích cam bền bỉ và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới, tối ưu khả năng vận hành, chi phí nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng.
Thị trường châu Á phân hóa vì làn sóng bán tháo cổ phiếu chip

Thị trường châu Á phân hóa vì làn sóng bán tháo cổ phiếu chip

Thị trường
Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 3/7 khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn từ Phố Wall lan sang khu vực. Dù một số chỉ số lớn vẫn tăng điểm nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất, nhóm công nghệ tiếp tục chịu áp lực sau đợt điều chỉnh mạnh của các cổ phiếu chip tại Mỹ.
Nhận định chứng khoán 3/7: VN-Index giằng co thận trọng quanh vùng hỗ trợ SMA50

Nhận định chứng khoán 3/7: VN-Index giằng co thận trọng quanh vùng hỗ trợ SMA50

Thị trường
Nhận định chứng khoán 3/7 cho thấy VN-Index nhiều khả năng giằng co quanh vùng hỗ trợ SMA50 khi thanh khoản chạm đáy và nhà đầu tư chờ kết quả kinh doanh quý 2.
UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

Thị trường
Ngày 3/7, UNIQLO - thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản chính thức đưa vào hoạt động cửa hàng đầu tiên tại TP Đà Nẵng, tọa lạc trong Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
36°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
28°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa vừa
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
29°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
28°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
38°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
22°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 23°C
mưa rất nặng
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 05/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 05/07/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 05/07/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 06/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 06/07/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 06/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 06/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 06/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17706 17979 18558
CAD 18000 18275 18895
CHF 32079 32461 33110
CNY 0 3836 3929
EUR 29462 29683 30764
GBP 34303 34694 35635
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14703 15288
SGD 19832 20114 20685
THB 708 771 826
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26463
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,083 26,083 26,463
USD(1-2-5) 25,040 - -
USD(10-20) 25,040 - -
EUR 29,630 29,654 31,066
JPY 159.14 159.43 169.03
GBP 34,556 34,650 35,845
AUD 17,937 18,002 18,679
CAD 18,223 18,282 18,956
CHF 32,423 32,524 33,481
SGD 19,968 20,030 20,819
CNY - 3,806 3,951
HKD 3,286 3,296 3,434
KRW 15.88 16.56 18.02
THB 756.58 765.92 819.7
NZD 14,728 14,865 15,307
SEK - 2,683 2,778
DKK - 3,964 4,103
NOK - 2,637 2,730
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,044.26 - 6,822.81
TWD 743.74 - 900.92
SAR - 6,885.97 7,252.22
KWD - 83,123 88,435
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,083 26,103 26,463
EUR 29,501 29,619 30,812
GBP 34,480 34,618 35,647
HKD 3,284 3,297 3,414
CHF 32,163 32,292 33,226
JPY 158.96 159.60 167.50
AUD 17,863 17,935 18,529
SGD 20,003 20,083 20,670
THB 773 776 812
CAD 18,203 18,276 18,845
NZD 14,742 15,279
KRW 16.34 17.96
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26095 26095 26463
AUD 17889 17989 18914
CAD 18186 18286 19302
CHF 32338 32368 33950
CNY 3816.3 3841.3 3976.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29641 29671 31394
GBP 34613 34663 36421
HKD 0 3355 0
JPY 159.72 160.22 170.74
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14821 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19986 20116 20847
THB 0 738.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14840000 14840000 15140000
SBJ 13000000 13000000 15140000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,463
USD20 26,100 26,150 26,463
USD1 26,100 26,150 26,463
AUD 17,926 18,026 19,164
EUR 29,701 29,771 31,222
CAD 18,122 18,222 19,556
SGD 20,056 20,206 20,789
JPY 160.12 161.62 166.39
GBP 34,481 34,831 35,753
XAU 14,838,000 0 15,142,000
CNY 0 3,724 0
THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/07/2026 02:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Opera bổ sung lớp bảo vệ mới, chặn mã độc ngay từ bộ nhớ tạm

Opera bổ sung lớp bảo vệ mới, chặn mã độc ngay từ bộ nhớ tạm

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game