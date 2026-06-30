Giá vàng trong nước sáng 30/6 đồng loạt đi xuống

Thị trường vàng trong nước sáng 30/6 trải qua một phiên điều chỉnh mạnh khi hàng loạt doanh nghiệp lớn cùng hạ giá niêm yết. Tới thời điểm 11 giờ trưa, mặt bằng vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 lùi về vùng thấp nhất trong khoảng hai tuần trở lại đây, bám sát đà giảm của giá vàng thế giới sau khi kim loại quý rời xa ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Bảng giá Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật sáng 30/6 cho thấy vàng miếng SJC tại tất cả khu vực gồm Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và Miền Trung cùng đứng ở 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. So với chốt phiên liền trước, vàng miếng SJC mất khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều, đưa giá trở lại vùng giao dịch ghi nhận hồi giữa tháng 6.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) khu vực Hồ Chí Minh, vàng miếng SJC 999.9 và nhẫn trơn PNJ 999.9 cùng đứng quanh 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Các dòng vàng Kim Bảo 999.9, Phúc Lộc Tài 999.9 và PNJ Phượng Hoàng cũng chia chung mặt bằng. Riêng vàng nữ trang 999.9 thấp hơn, đứng ở 140 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước sáng 30/6 đồng loạt đi xuống

Bảng giá Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý lúc 11 giờ 12 phút cho thấy vàng miếng SJC, vòng tròn nhẫn Phú Quý 999.9 và sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 cùng niêm yết 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Dòng Phú Quý 1 lượng 99.9 thấp hơn một nhịp, đứng quanh 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, vàng miếng tại Phú Quý mất khoảng 1,02%.

Tại Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu cùng nhẫn tròn trơn 999.9 cùng chốt ở 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC tại đây giữ cùng mức giá. Riêng trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 đứng quanh 141 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảng giá Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 10 giờ 35 phút phản ánh đà giảm rõ rệt. Vàng miếng SJC do đơn vị này niêm yết ở 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K 999.9 lùi về 141,8 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra, cũng mất khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng. Sản phẩm nhẫn tròn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải giữ chiều mua quanh 141,3 triệu đồng/lượng.

Mặt bằng chung cho thấy chênh lệch giữa chiều mua và bán tại các thương hiệu lớn duy trì quanh 3 triệu đồng mỗi lượng, mức rủi ro mà người nắm giữ ngắn hạn cần tính tới. Một điểm đáng chú ý là vàng nhẫn 9999, dòng sản phẩm nhiều người dân ưa chuộng để tích trữ, giảm song hành cùng vàng miếng thay vì đi ngược chiều như vài phiên trước đó.

Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD, áp lực vẫn duy trì

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu hiển thị trên nền tảng TradingView do SJC dẫn lại cho thấy giá vàng giao ngay (XAU/USD) sáng 30/6 đứng quanh 3.971,51 USD/ounce, giảm 1,12%, tương đương mất 45,17 USD mỗi ounce so với phiên liền trước. Đây là vùng giá thấp khi kim loại quý chính thức rời xa ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đi lên cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, khiến dòng tiền rời khỏi tài sản trú ẩn. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Diễn biến đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn, qua đó tạo sức ép lên giá vàng.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao của FxPro, nhận định xu hướng kỹ thuật vẫn nghiêng về bên bán khi giá vàng nằm dưới các đường trung bình động dài hạn. Theo ông, vùng 4.000 USD/ounce giữ vai trò ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, nơi lực mua và lực bán cạnh tranh quyết liệt.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Trong báo cáo mới nhất, ông Bart Melek, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại TD Securities, cảnh báo giá vàng có thể lùi xuống dưới 3.900 USD/ounce trước khi tạo đáy cho đợt điều chỉnh hiện tại. Tuy nhiên, ông Melek cho rằng vùng giá thấp hơn sẽ mở ra cơ hội mua mang tính chiến lược, bởi xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa kết thúc. Ông Melek đánh giá rủi ro ngắn hạn lớn nhất với vàng vẫn là giá dầu, yếu tố có thể thổi bùng áp lực lạm phát.

Ở góc nhìn của các tổ chức lớn, nhóm phân tích Citigroup hạ mục tiêu giá vàng ba tháng từ 4.300 USD xuống 4.000 USD mỗi ounce, song vẫn giữ kỳ vọng tích cực hơn cho khung 6-12 tháng. Trong khi đó, CPM Group duy trì khuyến nghị bán và đặt mục tiêu giá lùi về vùng 3.800 USD mỗi ounce. Nhóm phân tích của Ngân hàng ING cũng hạ dự báo giá vàng trung bình quý III năm nay về quanh 4.300 USD mỗi ounce.

Một thông tin nhiều người giữ vàng quan tâm là từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực, bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào nhóm chịu thuế với mức 0,1% tính trên giá trị chuyển nhượng. Lộ trình thu, thời điểm áp dụng và ngưỡng giá trị chịu thuế sẽ do Chính phủ quy định chi tiết. Quy định mới khiến không ít nhà đầu tư và người dân tích trữ cân nhắc lại kế hoạch mua bán trong giai đoạn giá biến động mạnh.

Với thị trường trong nước, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới quy đổi hiện nới rộng lên gần 18 triệu đồng mỗi lượng. Mức chênh lệch lớn cùng đà giảm của giá quốc tế là yếu tố người dân cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua bán ngắn hạn. Giới quan sát cho rằng giá vàng trong nước nhiều khả năng tiếp tục bám theo diễn biến thế giới, đồng thời chờ thêm tín hiệu từ Fed và các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.