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Hải Phòng xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ quy mô 47,4 ha

Nhất Tâm
Nhất Tâm
08:10 | 14/11/2026
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Chương trình xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ giới thiệu quỹ đất sản xuất 31,7 ha cùng các chính sách hỗ trợ, kết nối cơ hội hợp tác với doanh nghiệp và nhà đầu tư.
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Ngày 12/11/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTJ (DTJ Industrial) tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ với chủ đề “Điểm đến đầu tư sản xuất mới tại Hải Phòng”.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Sở Công Thương Hải Phòng, chính quyền địa phương, chủ đầu tư Newland, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cùng đông đảo doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chương trình nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư tại Cụm công nghiệp An Phụ; đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu mở rộng sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và tìm kiếm mặt bằng công nghiệp tại Hải Phòng ngày càng tăng.

Cụm công nghiệp An Phụ có 31,7 ha đất công nghiệp cho thuê

Cụm công nghiệp An Phụ được quy hoạch tại phường Trần Liễu và phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng, với tổng diện tích 47,4 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê là 31,7 ha.

Hải Phòng xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ quy mô 47,4 ha

Phối cảnh tổng thể cụm công nghiệp An Phụ.

Theo quy hoạch, dự án bố trí 29 lô đất xây dựng nhà máy, diện tích mỗi lô từ 5.000 m² đến 18.000 m², cùng 5 lô đất điều hành và dịch vụ. Mật độ xây dựng tối đa trên lô đất nhà máy là 70%, công trình công nghiệp được xây dựng tối đa 5 tầng.

Dự án định hướng phát triển thành không gian sản xuất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, phục vụ nhu cầu đầu tư mới, mở rộng quy mô hoặc dịch chuyển nhà máy. Các ngành nghề ưu tiên thu hút gồm chế biến nông sản, thực phẩm; điện, điện tử, kỹ thuật cao; cơ khí chế tạo, máy móc; công nghiệp hỗ trợ; giày dép; gỗ, giấy, bao bì, nhựa; dược phẩm, nội thất; logistics và nhà xưởng xây sẵn. Việc tiếp nhận các ngành nghề cụ thể được xem xét theo mục tiêu dự án, yêu cầu bảo vệ môi trường và quy định pháp luật.

Tại chương trình, ông Phạm Tuấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, đã chia sẻ về định hướng phát triển công nghiệp và môi trường đầu tư của thành phố.

Theo ông Hải, trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hải Phòng tăng 15,13%, duy trì đà tăng trưởng hai con số và đạt mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp. Trong cơ cấu công nghiệp, lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 97%, tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

Hải Phòng xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ quy mô 47,4 ha

Ông Phạm Tuấn Hải – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng đã chia sẻ tại chương trình.

Lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh vai trò của hệ thống cụm công nghiệp trong việc tạo lập mặt bằng, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Đặc biệt, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng có nhu cầu về địa điểm sản xuất với hạ tầng đồng bộ, diện tích phù hợp, chi phí hợp lý và khả năng kết nối với khách hàng, nhà cung cấp.

Hải Phòng cũng đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố giai đoạn 2026–2035 tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 23/7/2026. Chương trình hướng tới nâng cao năng lực doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI.

Kinh Môn có thêm cơ hội đón dòng dịch chuyển nhà máy

Phân tích triển vọng công nghiệp khu vực và xu hướng dịch chuyển nhà máy, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Hạ tầng Công nghiệp, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), cho rằng việc lựa chọn địa điểm sản xuất hiện nay không chỉ phụ thuộc vào quỹ đất mà còn gắn với khả năng kết nối hạ tầng, nguồn lao động, logistics, hệ sinh thái cung ứng và tiềm năng phát triển dài hạn.

Trước những biến động địa chính trị, cạnh tranh thương mại và yêu cầu nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang đẩy mạnh đa dạng hóa địa điểm sản xuất, hướng tới các thị trường có môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng thuận lợi và đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh.

Hải Phòng xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ quy mô 47,4 ha
Ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Hạ tầng Công nghiệp, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) chia sẻ tại chương trình.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, trong 10 tháng năm 2026, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Đối với Hải Phòng, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 12,08%.

Ông Nguyễn Quốc Khánh đánh giá Kinh Môn là không gian phát triển công nghiệp mới, có lợi thế kết nối Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong khi đó, nhu cầu về quỹ đất sản xuất mới gia tăng khi các cụm công nghiệp hiện hữu cơ bản đã lấp đầy.

Xu hướng chuyển dịch từ các lĩnh vực khai thác, vật liệu xây dựng, xi măng, thép và nhiệt điện sang chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics được nhận định sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nhà máy vệ tinh và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

Hải Phòng xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ quy mô 47,4 ha
Bà Trần Thị Tình, Chủ tịch UBND phường Trần Liễu chia sẻ tại chương trình.

Về phía chính quyền địa phương, bà Trần Thị Tình, Chủ tịch UBND phường Trần Liễu, cho biết địa phương xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên. UBND phường tập trung tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất; xây dựng môi trường đầu tư an toàn, ổn định, công khai, minh bạch; đồng thời gắn phát triển công nghiệp với lợi ích lâu dài của địa phương và người dân.

Ông Nguyễn Hữu Khuyến, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Newland – Chi nhánh Hải Dương, cũng giới thiệu định hướng phát triển dự án và mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp trong việc xây dựng nhà máy, tổ chức sản xuất, kinh doanh tại An Phụ. Chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp từ quá trình hoàn thiện thủ tục, triển khai xây dựng nhà máy đến khi dự án đi vào hoạt động.

DTJ Industrial kết nối nhà đầu tư với các giải pháp tài chính và mặt bằng sản xuất

Trong khuôn khổ chương trình, DTJ Industrial giới thiệu tổng quan dự án, quy hoạch, quỹ đất và các cơ hội dành cho doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm mặt bằng sản xuất, mở rộng quy mô hoặc dịch chuyển nhà máy.

Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Kinh Môn, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc MB Bank Kinh Môn, đã giới thiệu các gói tín dụng, chính sách ưu đãi và giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp đầu tư tại An Phụ. Nội dung trao đổi tập trung vào khả năng tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ tài chính khi đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hải Phòng xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ quy mô 47,4 ha

Bà Trần Thị Thu Hiền – Tổng Giám đốc DTJ Industrial về chính sách ưu đãi đầu tư và các cơ chế hỗ trợ dành cho doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc DTJ Industrial, trình bày các chính sách ưu đãi đầu tư và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời giải đáp những vấn đề liên quan đến điều kiện áp dụng, thủ tục và quá trình triển khai dự án.

Theo đại diện DTJ Industrial, đơn vị này giữ vai trò đầu mối xúc tiến đầu tư và phân phối độc quyền dự án, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, tư vấn lựa chọn lô đất phù hợp và kết nối với chủ đầu tư.

Kết thúc chương trình, các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi trực tiếp với DTJ Industrial, Newland và các đơn vị đồng hành về nhu cầu sử dụng đất, quy mô nhà xưởng, ngành nghề sản xuất, kế hoạch đầu tư và điều kiện hạ tầng. Nhà đầu tư quan tâm cũng được hướng dẫn đăng ký khảo sát thực địa Cụm công nghiệp An Phụ để có thêm cơ sở đánh giá trước khi đưa ra quyết định.

Thông qua việc kết nối cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, hiệp hội chuyên ngành, tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp, chương trình được kỳ vọng tạo tiền đề cho các hoạt động khảo sát, làm việc chuyên sâu và hợp tác đầu tư tại An Phụ, góp phần mở rộng không gian sản xuất công nghiệp tại Hải Phòng.

Cụm công nghiệp An Phụ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 137,400
Hà Nội - PNJ 133,200 137,400
Đà Nẵng - PNJ 133,200 137,400
Miền Tây - PNJ 133,200 137,400
Tây Nguyên - PNJ 133,200 137,400
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 137,400
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 13,800
Miếng SJC Nghệ An 13,500 13,800
Miếng SJC Thái Bình 13,500 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 13,780
Trang sức 99.9 13,060 13,660
Trang sức 99.99 13,070 13,670
Vàng 99.9 12,600
Vàng 99.99 12,750
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 ▲1210K 13,752 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 ▲1210K 13,753 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 1,378
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 1,379
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 1,368
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 135,446
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 10,276
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 93,183
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 83,606
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 79,912
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 57,201
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
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CAD 17498 17771 18389
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EUR 27729 27943 29028
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Cập nhật: 14/11/2026 09:00
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CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27997 28027 29760
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Cập nhật: 14/11/2026 09:00
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Cập nhật: 14/11/2026 09:00

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