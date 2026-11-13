FPT Telecom sắp trả cổ tức 20% và tăng vốn 15%

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo lịch thực hiện quyền của Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX). Theo thông báo công bố ngày 10/11/2026, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/12/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối với cổ tức tiền mặt, FPT Telecom áp dụng tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/12/2026. Như vậy, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu FOX đủ điều kiện sẽ nhận 2 triệu đồng cổ tức trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Với gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FPT Telecom cần chi khoảng 1.477,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này. Đây là khoản tiền doanh nghiệp dự kiến phân phối cho cổ đông từ lợi nhuận đã tạo ra trong năm tài chính 2025.

Song song với việc chi trả cổ tức, FPT Telecom triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới mà không phải nộp thêm tiền.

FPT Telecom sắp chi gần 1.478 tỷ đồng trả cổ tức và phát hành thêm 110 triệu cổ phiếu. Ảnh: AI

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 110,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị tính theo mệnh giá hơn 1.108 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 của doanh nghiệp.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của FPT Telecom dự kiến tăng từ hơn 7.387 tỷ đồng lên gần 8.496 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu lưu hành cũng tăng lên khoảng 849,6 triệu đơn vị.

Theo phương án được công bố, số cổ phiếu phát sinh từ việc thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân, nếu có, sẽ bị hủy bỏ.

Khác với phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ nhà đầu tư, phương án lần này chỉ chuyển một phần nguồn vốn chủ sở hữu sang vốn cổ phần. Vì vậy, việc tăng vốn điều lệ không đồng nghĩa doanh nghiệp thu thêm hơn 1.108 tỷ đồng tiền mặt.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần lũy kế chín tháng của FPT Telecom đạt khoảng 16.691 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 2.884 tỷ đồng, tăng 13,8%.

Việc đồng thời trả cổ tức tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cho thấy FPT Telecom tiếp tục thực hiện chính sách phân phối lợi nhuận cho cổ đông, đồng thời điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng viễn thông, mạng băng rộng và trung tâm dữ liệu ngày càng lớn, khả năng cân đối giữa dòng tiền trả cổ tức với nguồn lực dành cho đầu tư tiếp tục là vấn đề đáng chú ý đối với doanh nghiệp.

Theo lịch công bố, ngày 10/12 mới là thời điểm xác định danh sách cổ đông hưởng quyền. Việc thanh toán cổ tức và hoàn tất phát hành cổ phiếu sẽ được thực hiện theo các thủ tục tiếp theo, chưa phải những giao dịch đã hoàn tất.