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FPT Telecom sắp trả cổ tức 20% và tăng vốn 15%

Đình Tưởng
Đình Tưởng
13:55 | 13/11/2026
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FPT Telecom chốt ngày 10/12 để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu tăng vốn tỷ lệ 15%, dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 8.500 tỷ đồng.
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Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo lịch thực hiện quyền của Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX). Theo thông báo công bố ngày 10/11/2026, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/12/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối với cổ tức tiền mặt, FPT Telecom áp dụng tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/12/2026. Như vậy, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu FOX đủ điều kiện sẽ nhận 2 triệu đồng cổ tức trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Với gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FPT Telecom cần chi khoảng 1.477,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này. Đây là khoản tiền doanh nghiệp dự kiến phân phối cho cổ đông từ lợi nhuận đã tạo ra trong năm tài chính 2025.

Song song với việc chi trả cổ tức, FPT Telecom triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới mà không phải nộp thêm tiền.

FPT Telecom sắp chi gần 1.478 tỷ đồng trả cổ tức và phát hành thêm 110 triệu cổ phiếu. Ảnh: AI
FPT Telecom sắp chi gần 1.478 tỷ đồng trả cổ tức và phát hành thêm 110 triệu cổ phiếu. Ảnh: AI

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 110,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị tính theo mệnh giá hơn 1.108 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 của doanh nghiệp.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của FPT Telecom dự kiến tăng từ hơn 7.387 tỷ đồng lên gần 8.496 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu lưu hành cũng tăng lên khoảng 849,6 triệu đơn vị.

Theo phương án được công bố, số cổ phiếu phát sinh từ việc thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân, nếu có, sẽ bị hủy bỏ.

Khác với phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ nhà đầu tư, phương án lần này chỉ chuyển một phần nguồn vốn chủ sở hữu sang vốn cổ phần. Vì vậy, việc tăng vốn điều lệ không đồng nghĩa doanh nghiệp thu thêm hơn 1.108 tỷ đồng tiền mặt.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần lũy kế chín tháng của FPT Telecom đạt khoảng 16.691 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 2.884 tỷ đồng, tăng 13,8%.

Việc đồng thời trả cổ tức tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cho thấy FPT Telecom tiếp tục thực hiện chính sách phân phối lợi nhuận cho cổ đông, đồng thời điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng viễn thông, mạng băng rộng và trung tâm dữ liệu ngày càng lớn, khả năng cân đối giữa dòng tiền trả cổ tức với nguồn lực dành cho đầu tư tiếp tục là vấn đề đáng chú ý đối với doanh nghiệp.

Theo lịch công bố, ngày 10/12 mới là thời điểm xác định danh sách cổ đông hưởng quyền. Việc thanh toán cổ tức và hoàn tất phát hành cổ phiếu sẽ được thực hiện theo các thủ tục tiếp theo, chưa phải những giao dịch đã hoàn tất.

FPT Telecom Fox cổ tức FPT Telecom cổ tức FOX 2026 cổ tức tiền mặt 20% phát hành cổ phiếu FOX tăng vốn điều lệ FPT Telecom

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
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Cập nhật: 13/11/2026 14:00

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