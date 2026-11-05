FPT vận hành thử nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn

Ngày 3/11/2026, Tập đoàn FPT công bố đưa Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh, vào vận hành thử nghiệm giai đoạn đầu. Cơ sở này thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Phân tích FPT (FPT Analysis Technologies Joint Stock Company).

Nhà máy có diện tích 1.600 m², được trang bị 6 dây chuyền kiểm thử, công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm. Theo FPT, hoạt động ban đầu tập trung kiểm tra chức năng, chất lượng và độ tin cậy của chip, hướng tới phục vụ doanh nghiệp bán dẫn trong nước và quốc tế.

Hệ thống sản xuất sử dụng thiết bị kiểm thử tự động ATE Tester kết hợp máy Handler. Trong đó, ATE Tester thực hiện kiểm tra chức năng, đánh giá khả năng hoạt động của chip, còn Handler đảm nhiệm đưa linh kiện vào vị trí kiểm tra và phân loại sản phẩm theo kết quả.

Nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn tiên phong của Việt Nam đi vào vận hành thử nghiệm giai đoạn 01. Ảnh: FPT

Khu vực kiểm thử được bố trí trong phòng sạch ISO Class 7, tương đương Class 10.000, nhằm kiểm soát bụi và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến linh kiện bán dẫn. Nhà máy đồng thời triển khai những biện pháp kiểm soát phóng tĩnh điện để hạn chế nguy cơ hư hỏng chip trong quá trình vận hành.

Về quản lý chất lượng, FPT cho biết nhà máy áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001, đồng thời kiểm soát môi trường phòng sạch theo ISO 14644. Tuy nhiên, công bố chưa cung cấp hồ sơ chứng nhận độc lập đối với từng hệ thống quản lý.

Ngoài kiểm tra chức năng, cơ sở này thực hiện thử nghiệm độ bền và độ tin cậy bằng cách đặt chip trong những điều kiện nhiệt độ cao, thay đổi nhiệt độ hoặc kết hợp nhiệt độ với độ ẩm. Các phép thử giúp phát hiện nguy cơ lỗi có thể phát sinh khi linh kiện hoạt động trong môi trường thực tế.

Một điểm đáng chú ý là đội ngũ kỹ sư FPT trực tiếp phát triển chương trình kiểm thử cho từng loại chip. Do yêu cầu kỹ thuật của mỗi sản phẩm khác nhau, quá trình này đòi hỏi xác định thông số, xây dựng điều kiện thử nghiệm và đánh giá kết quả phù hợp.

Doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động hóa quá trình xây dựng chương trình kiểm thử, từ xử lý yêu cầu kỹ thuật đến thiết lập cấu hình và phân tích kết quả.

Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến triển khai đơn hàng kiểm thử chip đầu tiên cho đối tác Hàn Quốc. FPT chưa công bố tên khách hàng, giá trị hợp đồng, sản lượng đặt hàng và thời điểm hoàn tất bàn giao.

Nhà máy được chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị chuyên dụng, tích hợp hệ thống, xây dựng quy trình kiểm thử và đội ngũ nhân lực đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: FPT

Việc đưa dây chuyền vào vận hành thử nghiệm mới là bước đầu trong quá trình hình thành năng lực cung cấp dịch vụ thương mại. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhà máy cần chứng minh khả năng vận hành ổn định, kiểm soát tỷ lệ lỗi, duy trì độ chính xác của phép thử và truy xuất kết quả theo từng lô sản phẩm.

Đặc biệt, công suất thiết kế 300 triệu chip mỗi năm chưa đồng nghĩa với sản lượng kiểm thử thực tế hoặc số lượng sản phẩm được khách hàng nghiệm thu. Hiệu suất dây chuyền, thời gian kiểm thử từng loại chip và tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực giao hàng.

FPT dự kiến phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic triển khai chương trình đào tạo thực hành từ tháng 12/2026, giúp sinh viên tiếp cận thiết bị kiểm thử thực tế.

Trong dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng hoạt động kiểm thử chuyên sâu và phát triển công nghệ đóng gói chip. Khả năng chuyển từ vận hành thử sang thực hiện ổn định các đơn hàng thương mại sẽ là thước đo quan trọng đối với hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của nhà máy.