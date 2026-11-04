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Ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

10:59 | 04/11/2026
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Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế.

Sự kiện đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành vi mạch bán dẫn và an ninh mật mã quốc gia, đưa thuật toán mật mã Việt Nam tích hợp trực tiếp vào silicon, tạo tiền đề vững chắc bảo vệ chủ quyền số từ công nghệ lõi.

Ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ công bố - Ảnh: Chinhphu.vn

Đồng thời là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và Quyết định số 1018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Tham dự và chỉ đạo buổi Lễ công bố, có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ.

Chip VGC v1.0: Đột phá công nghệ bán dẫn bảo mật "Make in Vietnam"

Hơn 80 năm qua, Ngành Cơ yếu Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ các thuật toán mật mã trên phần mềm để bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, bài toán đặt ra trong bối cảnh chip nhập khẩu có thể làm lộ lọt dữ liệu, vì vậy phải tạo lớp bảo vệ ngay trên phần cứng - tức đưa trực tiếp thuật toán mật mã quốc gia vào chính con chip.

Để đáp ứng yêu cầu này, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel cùng phát triển nền tảng bán dẫn bảo mật, với VGC v1.0 là sản phẩm đầu tiên. Trong đó, M2 - Ban Cơ yếu Chính phủ xác định yêu cầu bảo mật, xây dựng thuật toán và tiêu chí đánh giá, Trung tâm Bán dẫn Viettel đảm nhiệm thiết kế vi mạch và hiện thực hóa bản thiết kế thành chip.

Chip VGC v1.0 có kích thước đóng gói 10 × 10 mm, chứa 300 triệu bóng bán dẫn (transistor), được chế tạo trên tiến trình CMOS 28 nm. Theo kết quả đo kiểm, chip mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần giải pháp thuần phần mềm trong cùng tác vụ. Bên cạnh hiệu năng xử lý, đội ngũ kỹ sư cũng áp dụng biện pháp kỹ thuật để bảo vệ bản thiết kế trước khi chuyển tới nhà máy chế tạo, nhằm hạn chế nguy cơ lộ lọt hoặc dịch ngược.

Trên thế giới, nhiều nhà sản xuất tích hợp chip hoặc phần cứng bảo mật chuyên dụng vào thiết bị số để hỗ trợ xử lý mật mã và bảo vệ dữ liệu, như Titan M trên một số thiết bị Pixel của Google hay Secure Enclave trên các nền tảng của Apple. VGC v1.0 cũng được phát triển theo định hướng này.

Trong quý I/2026, lô chip VGC v1.0 đầu tiên đã vượt qua các hạng mục đo kiểm kỹ thuật, được cấp giấy chứng nhận với phạm vi sử dụng trong kinh tế - xã hội.

Ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

Chip bảo mật VGC v1.0.

Phát biểu tại lễ ra mắt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, đánh giá cao tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học của Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, trực tiếp là Nhà máy M2 và Trung tâm Bán dẫn Viettel đã chủ động phối hợp nghiên cứu, chế tạo thành công Chip VGC v1.0 và nền tảng bán dẫn bảo mật, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược về công nghệ bảo mật của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chip bán dẫn đã trở thành tài nguyên chiến lược, công cụ cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia. Chip là "trái tim" của thiết bị số; mật mã là "lá chắn" của thông tin, "chìa khóa cốt lõi" để bảo vệ dữ liệu. Không làm chủ được chip thì khó làm chủ trọn vẹn mật mã và không làm chủ được mật mã thì khó bảo vệ chủ quyền số, bảo vệ Tổ quốc một cách vững chắc. Làm chủ nền tảng bán dẫn bảo mật không chỉ là nhiệm vụ khoa học công nghệ mà là nhiệm vụ chính trị, nội dung thiết thực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình.

Để phát huy kết quả đạt được, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội quán triệt, thực hiện tốt 5 phương châm hành động về "Tự chủ, an toàn, lưỡng dụng, nhân lực và đồng lòng".

Nhấn mạnh tinh thần làm chủ công nghệ lõi, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, đây là động lực, là quyết tâm, là tinh thần dám đi vào cái khó, cái chưa có trong tư duy nhận thức. Chúng ta đi sau nhưng không đi chậm, và đi để vượt lên.

Ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại Lễ công bố.

Nền tảng bán dẫn bảo mật - bệ phóng cho các thế hệ chip do Việt Nam tự chủ

Bên cạnh con chip VGC v1.0, lễ công bố đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của nền tảng bán dẫn bảo mật. Dựa trên kiến trúc tập lệnh mở RISC-V, đội ngũ kỹ sư thiết kế bộ xử lý có thể chủ động điều chỉnh từ đó làm chủ thiết kế từ gốc cùng quy trình kiểm chứng; giúp những sản phẩm sau kế thừa thành quả đã có thay vì bắt đầu lại từ đầu.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định, nghiên cứu, thiết kế và phát triển chip bán dẫn bảo mật là lĩnh vực rất khó, đòi hỏi sự tích lũy lâu dài về tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, Viettel tin tưởng rằng, đi sau không có nghĩa là chấp nhận phụ thuộc. Nếu có chiến lược đúng, biết tập trung nguồn lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu, chúng ta hoàn toàn có thể từng bước rút ngắn khoảng cách, tiến tới làm chủ những công nghệ chiến lược của quốc gia.

VGC v1.0 bước đầu được ứng dụng trong USB lưu trữ an toàn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng. Tiếp theo là đưa chip VGC v1.0 phục vụ hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, nơi có hơn 2 triệu chứng thư số đang lưu hành.

Không chỉ phục vụ quốc phòng, an ninh, chip bảo mật VGC v1.0 còn có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội như chứng thực chữ ký số quốc gia; bảo vệ hồ sơ, hợp đồng và dữ liệu khách hàng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; bảo đảm an toàn cho các thiết bị kết nối như camera giám sát, cảm biến môi trường, trạm quan trắc trước nguy cơ bị xâm nhập trái phép.

Chip cũng có thể được ứng dụng để bảo vệ hệ thống thông tin của các hạ tầng trọng yếu quốc gia trong lĩnh vực điện, nước, dầu khí và viễn thông.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cũng chia sẻ, VGC v1.0 mới là bước khởi đầu. Việc phát triển chip và thiết bị ứng dụng phải tiếp tục được hoàn thiện, kiểm thử, đánh giá và kiểm định theo các yêu cầu tương ứng với từng môi trường sử dụng.

Đặc biệt, các sản phẩm phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Năng lực công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm chứng bằng độ an toàn, độ tin cậy và hiệu quả trong thực tiễn.

Ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 4.

Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel ký thỏa thuận hợp tác khép kín chuỗi giá trị và phát triển nguồn nhân lực - Ảnh: Chinhphu.vn

Thỏa thuận hợp tác khép kín chuỗi giá trị và phát triển nguồn nhân lực

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel cũng đã ký thỏa thuận theo 4 trụ cột hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, hai bên triển khai phương án đưa VGC v1.0 vào sản xuất loạt, hướng tới trang bị cho các thiết bị bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ. Thứ hai, hai bên phối hợp phát triển nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi, tích hợp các thành phần mật mã chuyên dụng cho những ứng dụng quy mô lớn.

Thứ ba, hai bên đào tạo nhân lực chuyên sâu về thiết kế vi mạch, mật mã và an toàn phần cứng. Cuối cùng, thỏa thuận cũng đặt ra việc thử nghiệm sản phẩm trên thiết bị thực tế, kiểm định và đánh giá trước khi đưa vào sử dụng.

Cùng với nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao tại Hòa Lạc đang được Viettel xây dựng, thỏa thuận hợp tác này là lời khẳng định bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong việc tiến tới làm chủ trọn vẹn chuỗi giá trị bán dẫn - thiết kế - sản xuất - đóng gói, góp phần bảo đảm an ninh nguồn cung trước những biến động địa chính trị.

Sự kiện ra mắt Chip VGC v1.0 và nền tảng bán dẫn bảo mật đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của Việt Nam từ vị thế người sử dụng công nghệ thành nhà kiến tạo công nghệ, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong việc chủ động bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

baochinhphu.vn
Viettel chip bảo mật VGC v1.0 bán dẫn bảo mật Ban Cơ yếu Chính phủ Nghị quyết số 57-NQ/TW

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Hà Nội - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Miền Tây - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
Trang sức 99.9 13,360 ▲150K 13,960 ▲150K
Trang sức 99.99 13,370 ▲150K 13,970 ▲150K
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▲18K 14,242 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▲18K 14,243 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲28K 1,405 ▲28K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲28K 1,406 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲28K 1,395 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▲2772K 138,119 ▲2772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▲2100K 104,785 ▲2100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲1904K 95,019 ▲1904K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▲1709K 85,254 ▲1709K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▲1633K 81,487 ▲1633K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▲43791K 58,327 ▲52611K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
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Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
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