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Hà Nội tổ chức hai sự kiện xúc tiến, quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP

Phước Hà

Phước Hà

09:06 | 04/11/2026
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Trong tháng 11 và tháng 12/2026, Hà Nội sẽ tổ chức hai sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản và đặc sản vùng miền, gồm Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026 và Không gian quảng bá, giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP.
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Theo kế hoạch, từ ngày 12-15/11/2026, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026 sẽ diễn ra tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Tiếp đó, từ ngày 10-13/12/2026, Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP sẽ được tổ chức tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Hai sự kiện do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức.

Hà Nội tổ chức hai sự kiện lớn quảng bá nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP
Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp thông tin tại buổi gặp mặt.

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của ngành Nông nghiệp và Môi trường. Năm 2026, Hội chợ được tổ chức với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2026).

AgroViet 2026 là dịp giới thiệu, quảng bá những thành tựu tiêu biểu, kết quả nổi bật và các định hướng lớn trong phát triển nông nghiệp, môi trường; thể hiện rõ vai trò của ngành trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế.

Thông tin về 2 sự kiện trên, ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết, điểm mới của AgroViet 2026 là mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường; bổ sung không gian dành riêng cho sản phẩm khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

“Đặc biệt, Khu triển lãm quốc tế với 50 gian hàng máy nông nghiệp, thiết bị chế biến, vật tư nông nghiệp của các doanh nghiệp uy tín đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam, cùng 50 gian hàng nông thủy sản chế biến sâu, hàng tiêu dùng của doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) sẽ là điểm nhấn của AgroViet 2026”, ông Nguyễn Minh Tiến cho hay.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, cạnh tranh thương mại, các rào cản kỹ thuật và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, nông nghiệp Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, duy trì đà tăng trưởng ổn định, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đóng góp quan trọng cho xuất khẩu.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025; thặng dư thương mại đạt 16,9 tỷ USD. Nhiều nhóm hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng tích cực như gỗ và sản phẩm gỗ đạt 13,4 tỷ USD, thủy sản khoảng 9,1 tỷ USD (tăng 12,3%), rau quả 7,3 tỷ USD (tăng 19,9%), hạt tiêu 1,4 tỷ USD (tăng 10,2%)… Cùng với đó, xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao đang trở thành động lực phát triển bền vững của ngành.

Trên cơ sở những tín hiệu tích cực của ngành Nông nghiệp và Môi trường, nhằm tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu lớn về tăng trưởng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, mở cửa thị trường cho nông sản Việt thông qua nhiều giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ nông sản thông qua các hoạt động kết nối cung cầu và kết nối tiêu thụ.

AgroViet 2026 có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có hơn 1.000 m² diện tích Khu triển lãm quốc tế chuyên đề và các Không gian trưng bày được thiết kế, trang trí đặc biệt. Thông qua Hội chợ, tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của các địa phương tiếp tục được quảng bá rộng rãi; tạo điều kiện kết nối, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP là nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền. Không gian được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam - sự kiện quốc tế quy mô lớn, quy tụ đông đảo đại biểu, đoàn khách quốc tế và nhân dân Thủ đô và các tỉnh lân cận. Đây là cơ hội để đưa hình ảnh nông sản, đặc sản và văn hóa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, mở thêm kênh quảng bá cho các chủ thể OCOP của các tỉnh, thành phố.

quảng bá nông sản AgroViet 2026 OCOP

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Hà Nội - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Miền Tây - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,600 ▲1700K 140,600 ▲1700K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▲180K 14,240 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▲150K 14,080 ▲150K
Trang sức 99.9 13,360 ▲150K 13,960 ▲150K
Trang sức 99.99 13,370 ▲150K 13,970 ▲150K
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▲18K 14,242 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▲18K 14,243 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲28K 1,405 ▲28K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲28K 1,406 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲28K 1,395 ▲28K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▲2772K 138,119 ▲2772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▲2100K 104,785 ▲2100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲1904K 95,019 ▲1904K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▲1709K 85,254 ▲1709K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▲1633K 81,487 ▲1633K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▲43791K 58,327 ▲52611K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▲18K 1,424 ▲18K
Cập nhật: 04/11/2026 19:00
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Cập nhật: 04/11/2026 19:00
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