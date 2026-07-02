Chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam

Giao diện Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.

Việc đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản (TXNGNS) vào hoạt động được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Hệ thống được xây dựng với ba hợp phần chính, gồm cổng tra cứu dành cho người dân, hệ thống quản trị phục vụ cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cùng ứng dụng trên thiết bị di động. Thông qua việc quét mã QR, người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra thông tin về nguồn gốc, quá trình sản xuất, chế biến và lưu thông của sản phẩm.

Điểm nổi bật của hệ thống là việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như chữ ký số điện tử, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), định danh sản phẩm theo tiêu chuẩn GS1 quốc tế và mã QR theo chuẩn GS1 Digital Link. Nhờ đó, dữ liệu truy xuất được bảo đảm tính xác thực, minh bạch và toàn vẹn, đồng thời có khả năng kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên cùng một nền tảng thống nhất.

Theo Bộ NN&MT, đến nay hệ thống đã tích hợp dữ liệu của hơn 18.500 sản phẩm, thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố. Đối với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu, 16 doanh nghiệp đã tham gia thí điểm và bước đầu có 6 container được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc thông qua việc áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử.

Hệ thống cũng đang được kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu, các địa phương đã xây dựng hệ thống truy xuất, đồng thời bảo đảm khả năng liên thông với các bộ, ngành và Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo quy định về an toàn thông tin và an ninh mạng.

Bộ NN&MT đánh giá, truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh các thị trường ngày càng coi trọng chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm của chuỗi cung ứng. Việc chính thức vận hành hệ thống không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tạo nền tảng dữ liệu dùng chung để các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã từng bước số hóa thông tin về vùng trồng, cơ sở sản xuất, đóng gói, chế biến, phân phối và tiêu thụ nông sản. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp thống nhất, phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế số và thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành.

Trong thời gian tới, Bộ NN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp mở rộng phạm vi triển khai hệ thống, ưu tiên các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực, sản phẩm xuất khẩu và những mặt hàng có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc.

Theo đơn vị triển khai, hệ thống được thiết kế với quy mô quốc gia, có khả năng phục vụ khoảng 200.000 doanh nghiệp, 9 triệu hộ nông dân và hợp tác xã, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trữ khoảng 1,5 tỷ sản phẩm phát sinh mỗi năm, tạo nền tảng hạ tầng số phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại trong giai đoạn tới.