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Phần mềm - Ứng dụng

Chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:38 | 02/07/2026
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Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa chính thức đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam vào vận hành sau thời gian thí điểm, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị nông sản Việt Nam.
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Giao diện Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.
Giao diện Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.

Việc đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản (TXNGNS) vào hoạt động được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Hệ thống được xây dựng với ba hợp phần chính, gồm cổng tra cứu dành cho người dân, hệ thống quản trị phục vụ cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cùng ứng dụng trên thiết bị di động. Thông qua việc quét mã QR, người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra thông tin về nguồn gốc, quá trình sản xuất, chế biến và lưu thông của sản phẩm.

Điểm nổi bật của hệ thống là việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như chữ ký số điện tử, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), định danh sản phẩm theo tiêu chuẩn GS1 quốc tế và mã QR theo chuẩn GS1 Digital Link. Nhờ đó, dữ liệu truy xuất được bảo đảm tính xác thực, minh bạch và toàn vẹn, đồng thời có khả năng kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên cùng một nền tảng thống nhất.

Theo Bộ NN&MT, đến nay hệ thống đã tích hợp dữ liệu của hơn 18.500 sản phẩm, thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố. Đối với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu, 16 doanh nghiệp đã tham gia thí điểm và bước đầu có 6 container được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc thông qua việc áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử.

Hệ thống cũng đang được kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu, các địa phương đã xây dựng hệ thống truy xuất, đồng thời bảo đảm khả năng liên thông với các bộ, ngành và Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo quy định về an toàn thông tin và an ninh mạng.

Bộ NN&MT đánh giá, truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh các thị trường ngày càng coi trọng chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm của chuỗi cung ứng. Việc chính thức vận hành hệ thống không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tạo nền tảng dữ liệu dùng chung để các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã từng bước số hóa thông tin về vùng trồng, cơ sở sản xuất, đóng gói, chế biến, phân phối và tiêu thụ nông sản. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp thống nhất, phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế số và thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành.

Trong thời gian tới, Bộ NN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp mở rộng phạm vi triển khai hệ thống, ưu tiên các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực, sản phẩm xuất khẩu và những mặt hàng có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc.

Theo đơn vị triển khai, hệ thống được thiết kế với quy mô quốc gia, có khả năng phục vụ khoảng 200.000 doanh nghiệp, 9 triệu hộ nông dân và hợp tác xã, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trữ khoảng 1,5 tỷ sản phẩm phát sinh mỗi năm, tạo nền tảng hạ tầng số phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại trong giai đoạn tới.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Bộ Nông nghiệp và Môi trường an toàn thực phẩm Chuyển đổi số quét mã QR

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
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SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam