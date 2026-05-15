Vì sao TikTok Shop ưu tiên OCOP, nông sản và làng nghề truyền thống trong gói hỗ trợ hàng Việt 100 tỷ đồng?

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop Việt Nam, công bố gói hỗ trợ tại sự kiện CSR Day 2026 với bốn nhóm ưu đãi bao phủ từ phí giao dịch, tín dụng quảng cáo đến voucher kích cầu và chiến dịch thương hiệu, toàn diện hơn các chương trình hỗ trợ SMEs hàng Việt mà TikTok Shop đã triển khai trước đó.

Bà Trần Thị Tân Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop Việt Nam công bố gói hỗ trợ hàng Việt OCOP 100 tỷ đồng tại sự kiện CSR Day 2026

Về phí giao dịch, TikTok Shop dành ưu đãi phí hoa hồng và phí giao dịch riêng cho nhà bán hàng mới, đặc biệt cộng đồng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống với mức cao hơn so với các chương trình đã triển khai.

Về tiếp cận thị trường, nền tảng cung cấp gói tín dụng quảng cáo giúp nhà bán hàng tiếp cận người tiêu dùng mà không cần bỏ vốn quảng cáo ngay từ những ngày đầu gia nhập.

Về kích cầu tiêu dùng, TikTok Shop phát hành voucher ưu đãi trực tiếp trên nền tảng để thúc đẩy doanh thu ban đầu cho nhóm hàng Việt.

Ngoài ra, nền tảng tổ chức các chiến dịch thúc đẩy hàng Việt theo chủ đề gắn với từng nhóm sản phẩm và từng mùa vụ trong suốt 6 tháng, giải quyết vấn đề định vị sản phẩm mà đa số nhà bán hàng nhỏ chưa có kinh nghiệm tự xây dựng.

Điều làm gói hỗ trợ khác biệt là TikTok Shop cho biết nhiều nhà bán hàng nhỏ, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh địa phương, những gì cản trở họ gia nhập thương mại điện tử gồm đồng thời chi phí giao dịch, kỹ năng vận hành, khả năng tiếp cận người tiêu dùng và năng lực xây dựng nội dung. Bốn trở ngại đó giải thích vì sao gói 100 tỷ đồng được cấu trúc thành bốn thành phần thay vì chỉ giảm phí, và vì sao nhóm OCOP, nông sản và làng nghề được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất trong toàn bộ thiết kế chương trình.

TikTok Shop CSR Day 2026 tri ân nhà bán hàng địa phương có đóng góp tích cực cho hàng Việt OCOP năm 2025

Chia sẻ bên lề sự kiện, Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Agritrade), chỉ ra từ góc độ thực địa rằng bà con OCOP và các chủ thể làng nghề không có đủ nguồn lực kinh tế để tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại ở thành phố lớn, trong khi một phiên livestream tại vườn hay xưởng sản xuất vừa giảm chi phí vừa tạo ra hiệu ứng câu chuyện thật mà người tiêu dùng hiện đại đang tìm kiếm. Gói tín dụng quảng cáo trong gói 100 tỷ đồng nhắm đúng vào chỗ đó, giúp nhà bán hàng địa phương xuất hiện trước đúng người mua mà không cần tự chi trả ngân sách quảng cáo trong giai đoạn đầu.

TikTok Shop xác định OCOP, nông sản và làng nghề truyền thông là nhóm ưu tiên chiến lược bởi đây là những sản phẩm mang giá trị kinh tế và văn hóa kép, gắn với câu chuyện địa phương, bản sắc vùng miền và sinh kế của hàng triệu hộ gia đình nông thôn, đồng thời là nhóm sản phẩm mà định dạng video ngắn của TikTok Shop có lợi thế tự nhiên nhất trong việc truyền tải.

Theo Báo cáo kết quả sáng kiến "Hàng Việt vươn mình" năm 2025 với hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt hiện diện trên nền tảng, 1 triệu voucher ưu đãi phân phát đến tay người mua và doanh thu trung bình phiên "Thứ 7 hàng Việt" đạt gấp 3,5 lần mức thông thường. Về nông sản, hơn 200 tấn trái cây tươi tiêu thụ trong 9 tháng, 10 tấn sầu riêng cổ Sầu Hữu bán hết trong 48 giờ và 600 tấn khoai sâm đất đến tay người tiêu dùng trên toàn quốc. Những kết quả đó là cơ sở thực tiễn để gói 100 tỷ đồng năm 2026 kế thừa và phát triển tiếp.

Gói hỗ trợ ra đời trong thời điểm toàn ngành thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn mới khi Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 01/5/2026, đặt ra yêu cầu bắt buộc về minh bạch và chuyên nghiệp hóa với mọi chủ thể trên sàn.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, toàn ngành kỳ vọng tăng trưởng 20% trong năm 2026, nhưng niềm tin người tiêu dùng và giá trị cộng đồng mới là điều kiện để tăng trưởng đó bền vững.

Gói 100 tỷ đồng chính là khoản đầu tư giúp những nhà bán hàng thiếu điều kiện nhất vượt qua giai đoạn chuyển tiếp từ kinh doanh chưa chuyên nghiệp sang nền kinh tế số vận hành có quy củ, đặc biệt khi Luật Thương mại điện tử đặt ra các yêu cầu mới về thông tin sản phẩm và trách nhiệm người bán mà nhiều hộ nông dân và cơ sở làng nghề chưa biết cách thực hiện cho đúng.

Sản phẩm OCOP Bình Lư tham gia TikTok Shop trong chương trình địa phương vươn mình hỗ trợ hàng Việt. Ảnh: Laichau.gov.vn

Gói hỗ trợ bắt đầu từ tháng 6 năm 2026 và kết thúc vào tháng 12 năm 2026. Tại sự kiện CSR Day, TikTok Shop mới công bố định hướng và tổng quy mô hỗ trợ, trong khi điều kiện áp dụng cụ thể với từng nhóm sản phẩm, mức ưu đãi phí hoa hồng và phí giao dịch chi tiết cùng cách thức đăng ký tham gia sẽ được thông báo trực tiếp đến cộng đồng nhà bán hàng trong thời gian sớm nhất.

Nhà bán hàng mới thuộc nhóm OCOP, nông sản và làng nghề là đối tượng cần theo dõi sát nhất, vì đây là nhóm được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong toàn bộ gói, cao hơn cả mức dành cho SMEs hàng Việt nói chung mà TikTok Shop đã áp dụng trong các chương trình trước đó.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết Agritrade và TikTok Shop đặt mục tiêu mở rộng hợp tác giai đoạn 2026–2030 hướng đến đưa sản phẩm nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế gắn với xu thế kinh tế xanh, đặc biệt khi Việt Nam cam kết tham gia Hội chợ Triển lãm Xanh Thế giới WCOR năm 2027.

Gói 100 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2026 vì thế hướng đến mục tiêu xa hơn, đó là xây dựng lực lượng nhà bán hàng OCOP và làng nghề đủ năng lực vận hành chuyên nghiệp trên nền tảng số, để khi thị trường xuất khẩu mở ra, họ đã có sẵn kỹ năng và lượng người mua trong nước làm bệ đỡ cho chặng tiếp theo.