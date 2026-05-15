Kinh tế số
Thương mại điện tử

Vì sao TikTok Shop ưu tiên OCOP, nông sản và làng nghề truyền thống trong gói hỗ trợ hàng Việt 100 tỷ đồng?

Hiền Ngô

Hiền Ngô

15:54 | 15/05/2026
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Tại sự kiện CSR Day 2026 mang chủ đề "Khơi mở làn sóng tác động mới" được tổ chức chiều ngày 13/5/2026, TikTok Shop công bố gói hỗ trợ hàng Việt trị giá 100 tỷ đồng triển khai từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2026, trong đó nhà bán hàng mới thuộc nhóm OCOP, nông sản và làng nghề truyền thống được hưởng mức ưu đãi cao nhất, phản ánh chiến lược có chủ đích của TikTok Shop khi đặt ba nhóm hàng Việt có giá trị kinh tế và văn hóa đặc biệt vào trung tâm lộ trình phát triển bài bản trên nền tảng số.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop Việt Nam, công bố gói hỗ trợ tại sự kiện CSR Day 2026 với bốn nhóm ưu đãi bao phủ từ phí giao dịch, tín dụng quảng cáo đến voucher kích cầu và chiến dịch thương hiệu, toàn diện hơn các chương trình hỗ trợ SMEs hàng Việt mà TikTok Shop đã triển khai trước đó.

Bà Trần Thị Tân Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop Việt Nam công bố gói hỗ trợ hàng Việt OCOP 100 tỷ đồng tại sự kiện CSR Day 2026
Bà Trần Thị Tân Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop Việt Nam công bố gói hỗ trợ hàng Việt OCOP 100 tỷ đồng tại sự kiện CSR Day 2026

Về phí giao dịch, TikTok Shop dành ưu đãi phí hoa hồng và phí giao dịch riêng cho nhà bán hàng mới, đặc biệt cộng đồng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống với mức cao hơn so với các chương trình đã triển khai.

Về tiếp cận thị trường, nền tảng cung cấp gói tín dụng quảng cáo giúp nhà bán hàng tiếp cận người tiêu dùng mà không cần bỏ vốn quảng cáo ngay từ những ngày đầu gia nhập.

Về kích cầu tiêu dùng, TikTok Shop phát hành voucher ưu đãi trực tiếp trên nền tảng để thúc đẩy doanh thu ban đầu cho nhóm hàng Việt.

Ngoài ra, nền tảng tổ chức các chiến dịch thúc đẩy hàng Việt theo chủ đề gắn với từng nhóm sản phẩm và từng mùa vụ trong suốt 6 tháng, giải quyết vấn đề định vị sản phẩm mà đa số nhà bán hàng nhỏ chưa có kinh nghiệm tự xây dựng.

Điều làm gói hỗ trợ khác biệt là TikTok Shop cho biết nhiều nhà bán hàng nhỏ, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh địa phương, những gì cản trở họ gia nhập thương mại điện tử gồm đồng thời chi phí giao dịch, kỹ năng vận hành, khả năng tiếp cận người tiêu dùng và năng lực xây dựng nội dung. Bốn trở ngại đó giải thích vì sao gói 100 tỷ đồng được cấu trúc thành bốn thành phần thay vì chỉ giảm phí, và vì sao nhóm OCOP, nông sản và làng nghề được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất trong toàn bộ thiết kế chương trình.

TikTok Shop CSR Day 2026 tri ân nhà bán hàng địa phương có đóng góp tích cực cho hàng Việt OCOP năm 2025
TikTok Shop CSR Day 2026 tri ân nhà bán hàng địa phương có đóng góp tích cực cho hàng Việt OCOP năm 2025

Chia sẻ bên lề sự kiện, Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Agritrade), chỉ ra từ góc độ thực địa rằng bà con OCOP và các chủ thể làng nghề không có đủ nguồn lực kinh tế để tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại ở thành phố lớn, trong khi một phiên livestream tại vườn hay xưởng sản xuất vừa giảm chi phí vừa tạo ra hiệu ứng câu chuyện thật mà người tiêu dùng hiện đại đang tìm kiếm. Gói tín dụng quảng cáo trong gói 100 tỷ đồng nhắm đúng vào chỗ đó, giúp nhà bán hàng địa phương xuất hiện trước đúng người mua mà không cần tự chi trả ngân sách quảng cáo trong giai đoạn đầu.

TikTok Shop xác định OCOP, nông sản và làng nghề truyền thông là nhóm ưu tiên chiến lược bởi đây là những sản phẩm mang giá trị kinh tế và văn hóa kép, gắn với câu chuyện địa phương, bản sắc vùng miền và sinh kế của hàng triệu hộ gia đình nông thôn, đồng thời là nhóm sản phẩm mà định dạng video ngắn của TikTok Shop có lợi thế tự nhiên nhất trong việc truyền tải.

Hơn 2/3 người bán hàng xuất sắc nhất TikTok Shop Việt Nam là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số
Hơn 2/3 người bán hàng xuất sắc nhất TikTok Shop Việt Nam là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số

Theo Báo cáo kết quả sáng kiến "Hàng Việt vươn mình" năm 2025 với hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt hiện diện trên nền tảng, 1 triệu voucher ưu đãi phân phát đến tay người mua và doanh thu trung bình phiên "Thứ 7 hàng Việt" đạt gấp 3,5 lần mức thông thường. Về nông sản, hơn 200 tấn trái cây tươi tiêu thụ trong 9 tháng, 10 tấn sầu riêng cổ Sầu Hữu bán hết trong 48 giờ và 600 tấn khoai sâm đất đến tay người tiêu dùng trên toàn quốc. Những kết quả đó là cơ sở thực tiễn để gói 100 tỷ đồng năm 2026 kế thừa và phát triển tiếp.

Gói hỗ trợ ra đời trong thời điểm toàn ngành thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn mới khi Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 01/5/2026, đặt ra yêu cầu bắt buộc về minh bạch và chuyên nghiệp hóa với mọi chủ thể trên sàn.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, toàn ngành kỳ vọng tăng trưởng 20% trong năm 2026, nhưng niềm tin người tiêu dùng và giá trị cộng đồng mới là điều kiện để tăng trưởng đó bền vững.

Gói 100 tỷ đồng chính là khoản đầu tư giúp những nhà bán hàng thiếu điều kiện nhất vượt qua giai đoạn chuyển tiếp từ kinh doanh chưa chuyên nghiệp sang nền kinh tế số vận hành có quy củ, đặc biệt khi Luật Thương mại điện tử đặt ra các yêu cầu mới về thông tin sản phẩm và trách nhiệm người bán mà nhiều hộ nông dân và cơ sở làng nghề chưa biết cách thực hiện cho đúng.

Sản phẩm OCOP Bình Lư tham gia TikTok Shop trong chương trình địa phương vươn mình hỗ trợ hàng Việt
Sản phẩm OCOP Bình Lư tham gia TikTok Shop trong chương trình địa phương vươn mình hỗ trợ hàng Việt. Ảnh: Laichau.gov.vn

Gói hỗ trợ bắt đầu từ tháng 6 năm 2026 và kết thúc vào tháng 12 năm 2026. Tại sự kiện CSR Day, TikTok Shop mới công bố định hướng và tổng quy mô hỗ trợ, trong khi điều kiện áp dụng cụ thể với từng nhóm sản phẩm, mức ưu đãi phí hoa hồng và phí giao dịch chi tiết cùng cách thức đăng ký tham gia sẽ được thông báo trực tiếp đến cộng đồng nhà bán hàng trong thời gian sớm nhất.

Nhà bán hàng mới thuộc nhóm OCOP, nông sản và làng nghề là đối tượng cần theo dõi sát nhất, vì đây là nhóm được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong toàn bộ gói, cao hơn cả mức dành cho SMEs hàng Việt nói chung mà TikTok Shop đã áp dụng trong các chương trình trước đó.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết Agritrade và TikTok Shop đặt mục tiêu mở rộng hợp tác giai đoạn 2026–2030 hướng đến đưa sản phẩm nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế gắn với xu thế kinh tế xanh, đặc biệt khi Việt Nam cam kết tham gia Hội chợ Triển lãm Xanh Thế giới WCOR năm 2027.

Gói 100 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2026 vì thế hướng đến mục tiêu xa hơn, đó là xây dựng lực lượng nhà bán hàng OCOP và làng nghề đủ năng lực vận hành chuyên nghiệp trên nền tảng số, để khi thị trường xuất khẩu mở ra, họ đã có sẵn kỹ năng và lượng người mua trong nước làm bệ đỡ cho chặng tiếp theo.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
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HKD 0 3162 3365
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KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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DKK 0 3860 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
SGD 19776 19906 20628
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TWD 0 785 0
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SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 28/10/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

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