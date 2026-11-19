UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 14/11/2026 về triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030.

Theo kế hoạch, TP.HCM phấn đấu phát triển tối thiểu 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời hỗ trợ ít nhất 2.750 dự án từ nguồn ngân sách thành phố trong giai đoạn 2026–2030. Đây là những chỉ tiêu đặt ra cho cả giai đoạn, không phải số lượng doanh nghiệp đã thành lập hoặc dự án đã được giải ngân.

Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố sẽ triển khai các cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó chú trọng hỗ trợ không hoàn lại chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo. Các chương trình hỗ trợ tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm không trùng lặp nội dung và phù hợp với điều kiện triển khai.

Hoạt động hỗ trợ tập trung vào quá trình ươm tạo, hoàn thiện sản phẩm, thử nghiệm thị trường và phát triển mô hình kinh doanh. Các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp còn được tạo điều kiện tham gia chương trình tăng tốc, kết nối nhà đầu tư, tìm kiếm thị trường trong nước và quốc tế.

VIFC-HCMC kết nối nguồn vốn đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái đầu tư của TPHCM.

Bên cạnh nguồn lực ngân sách, TP.HCM định hướng phát triển thị trường vốn và đầu tư mạo hiểm thông qua việc triển khai, vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố. Hoạt động này nhằm thu hút thêm nguồn vốn xã hội, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho những dự án có tiềm năng thương mại hóa.

Về hạ tầng, thành phố phấn đấu hình thành ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và 7 trung tâm cấp tỉnh. Đồng thời, xây dựng tối thiểu 2 khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đô thị công nghệ cao, tạo động lực phát triển các ngành kinh tế mới.

TP.HCM cũng khuyến khích triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Thành phố dự kiến mở rộng mạng lưới tư vấn, cố vấn khởi nghiệp, kết nối chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trong lĩnh vực giáo dục, mục tiêu đến năm 2030 là 100% cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp tích hợp nội dung đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình đào tạo. Mỗi xã, phường, đặc khu sẽ hình thành không gian khởi nghiệp sáng tạo cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế.

Thành phố đồng thời đặt mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động toàn cầu theo StartupBlink và nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh.

Đối với chỉ tiêu hỗ trợ 2.750 dự án, Sở Khoa học và Công nghệ được giao theo dõi kết quả thực hiện hằng năm, phối hợp với Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố cùng các đơn vị liên quan. Việc hỗ trợ từng dự án sẽ thực hiện theo cơ chế, điều kiện và thủ tục áp dụng, không đồng nghĩa mọi dự án khởi nghiệp đều được cấp ngân sách.