Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn vừa ký Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026 ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ. Kế hoạch gồm 108 cuộc thanh tra, chia thành 59 cuộc chính thức và 49 cuộc dự phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thanh tra Chính phủ giao các cục, từ Cục I đến Cục XIV, triển khai kế hoạch. Vụ Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ thông báo cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện. Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15, Định hướng chương trình thanh tra năm 2027 số 3782/TTCP-KHTC ngày 14/10/2026 và Văn bản số 11365/VPCP-V.I ngày 07/11/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Nhóm cuộc thanh tra liên quan đến kinh tế số trải trên cả hai danh sách. Danh sách chính thức có các cuộc thanh tra về phòng, chống rửa tiền tại 10 doanh nghiệp trò chơi điện tử, về phổ biến phim trên không gian mạng tại 10 đơn vị và về xuất bản tại 10 nhà xuất bản. Danh sách dự phòng có các cuộc thanh tra về quảng cáo xuyên biên giới với Google Việt Nam, TikTok Việt Nam, về quyền tác giả tại NhacCuaTui và về thương mại điện tử tại Shopee, Lazada, Tiki.

Ba cuộc thanh tra chính thức về khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ

Thanh tra Chính phủ giao Cục XII ba cuộc thanh tra chính thức gắn với khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ. Cuộc thứ nhất xem xét việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026, dự kiến triển khai trong quý III/2027.

Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027 theo hướng chủ động, phòng ngừa. Nguồn: TTCP

Cuộc thứ hai nhắm vào Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung là việc thực hiện các dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dùng vốn ngân sách thành phố tại Khu Công nghệ cao, thời kỳ từ năm 2024 đến năm 2026, dự kiến trong quý IV/2027.

Cuộc thứ ba xem xét trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của UBND thành phố Quảng Ninh, thời kỳ từ năm 2024 đến năm 2026. Cuộc thanh tra dự kiến triển khai trong quý II/2027, sớm nhất trong ba cuộc.

Tại Cần Thơ, Cục III thanh tra việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong quản lý đất đai gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Đối tượng thanh tra gồm UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và một số UBND cấp xã. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/12/2026, dự kiến triển khai trong quý II/2027.

Cục IV phụ trách cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia. Đối tượng gồm Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương các địa phương Thanh Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Gia Lai. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2025, dự kiến trong quý III/2027.

Chuyển đổi số tại Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng trong danh sách dự phòng

Kế hoạch thanh tra năm 2027 về vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số. (Ảnh tạo bởi AI)

Danh sách dự phòng có ba cuộc thanh tra của Cục XII về vốn ngân sách cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại địa phương. Tại Hà Nội, Cục XII thanh tra việc quản lý triển khai một số chương trình, dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin chuyển đổi số tại Sở Y tế, thời kỳ từ năm 2024 đến năm 2026, dự kiến trong quý III/2027.

Tại Khánh Hòa, đối tượng thanh tra là UBND tỉnh với các dự án đầu tư, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dùng vốn ngân sách nhà nước. Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026, dự kiến trong quý III/2027.

Cuộc thanh tra tại Đà Nẵng có thời kỳ dài nhất nhóm, từ năm 2022 đến năm 2026. Cục XII xem xét việc đầu tư, phát triển các dự án hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dùng vốn ngân sách nhà nước của thành phố, dự kiến trong quý IV/2027.

Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ chỉ tiến hành các cuộc thanh tra dự phòng dựa trên kết quả nắm tình hình, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định. Tính cả hai danh sách, Cục XII có sáu cuộc thanh tra về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại một quỹ quốc gia và năm địa phương, mỗi cuộc có thời hạn 45 ngày.