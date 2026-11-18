Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro, UPCoM: HTM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với khoản lỗ sau thuế 244,7 triệu đồng, giảm 97,6% so với mức lỗ 10,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Doanh thu thuần của Hapro đạt 118,2 tỷ đồng, tăng 11,7%, còn chi phí lãi vay giảm hơn một nửa.

Phía sau mức lỗ quý III thu hẹp, bảng cân đối của Hapro tại ngày 30/9/2026 ghi nhận 1.032,8 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, tương đương 37,8% tổng tài sản 2.730,6 tỷ đồng. Khoản mục gồm 558,9 tỷ đồng chi phí dở dang tại dự án khu nhà ở và khu phụ trợ Lệ Chi, Gia Lâm cùng 473,9 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, với tổng mức tăng chưa tới 4 tỷ đồng sau chín tháng.

Ở mảng kinh doanh chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Hapro trong quý III cộng lại 36,3 tỷ đồng, vượt lợi nhuận gộp 34,6 tỷ đồng. Khoản lãi 2,1 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết cùng lợi nhuận khác 750 triệu đồng là hai dòng kéo kết quả quý của Hapro về sát điểm hòa vốn.

Hapro giảm hơn nửa dư nợ vay và mở rộng doanh thu dịch vụ

Cơ cấu doanh thu quý III của Hapro cho thấy mảng dịch vụ đóng góp phần tăng lớn nhất. Doanh thu cung cấp dịch vụ của Hapro đạt 52,9 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu thành phẩm, hàng hóa nhích 1,9% lên 63,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 10% lên 34,6 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 của Hapro ghi nhận doanh thu thuần 118,2 tỷ đồng và lỗ trước thuế 197 triệu đồng, so với mức lỗ trước thuế 10 tỷ đồng cùng kỳ. Nguồn BCTC của HTM.

Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại là một trong ba ngành nghề kinh doanh của Hapro. Danh mục bất động sản cho thuê của Hapro có nguyên giá 131,5 tỷ đồng, gồm nhà 97,7 tỷ đồng và cơ sở hạ tầng 33,9 tỷ đồng. Một cách lý giải là đà tăng của doanh thu dịch vụ có thể liên quan đến việc khai thác lớp hạ tầng thương mại nói trên.

Dòng vốn vào hạ tầng vật chất cũng có dấu hiệu tăng. Trong chín tháng, Hapro chi 19,9 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác, gần gấp đôi mức 10,4 tỷ đồng cùng kỳ, trong đó nhà cửa nhận thêm 15 tỷ đồng từ hạng mục xây dựng cơ bản hoàn thành.

Điểm sáng lớn nhất của Hapro nằm ở nợ vay. Tổng vay và nợ thuê tài chính của Hapro giảm từ 621,3 tỷ đồng đầu năm xuống 280,8 tỷ đồng cuối tháng 9, tương đương mức giảm 54,8%. Chi phí lãi vay quý III của Hapro giảm theo, còn 6,5 tỷ đồng so với 13,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chín tháng của Hapro đạt 382,1 tỷ đồng, so với 32,5 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu nhờ các khoản phải thu giảm 344,3 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền của Hapro tăng từ 27,7 tỷ đồng lên 61 tỷ đồng.

Mảng liên doanh, liên kết của Hapro đảo chiều từ lỗ 3,8 tỷ đồng sang lãi 2,1 tỷ đồng trong quý III. Văn bản giải trình của Hapro cho biết: “Kết quả kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết trong kỳ khả quan hơn so với cùng kỳ”.

Hapro còn tài sản dở dang lớn và 227 tỷ đồng dự phòng nợ khó đòi

Khối tài sản dở dang 1.032,8 tỷ đồng của Hapro có quy mô gấp hơn ba lần doanh thu thuần chín tháng 327,4 tỷ đồng. Mức tăng sau chín tháng của khối tài sản chưa tới 0,4%.

Lớp hạ tầng số trong báo cáo của Hapro có quy mô nhỏ hơn nhiều. Phần mềm máy vi tính của Hapro có nguyên giá 3,3 tỷ đồng, giá trị còn lại 161,4 triệu đồng và không phát sinh mua mới trong chín tháng. Khoản đầu tư 26,77% vào Công ty Cổ phần Thông tin Hapro giảm từ 984,4 triệu đồng về 0 đồng.

Bảng cân đối hợp nhất của Hapro tại ngày 30/9/2026 ghi nhận 1.032,8 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn và 224 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. Nguồn BCTC của HTM.

Rủi ro thứ hai nằm ở công nợ. Dự phòng phải thu khó đòi của Hapro lên 227,5 tỷ đồng, tăng 6,4 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn của Hapro ở mức 333,8 tỷ đồng, lớn hơn toàn bộ doanh thu thuần chín tháng, và dự phòng ngắn hạn tương đương 39,2% tổng phải thu ngắn hạn trước dự phòng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III của Hapro giảm từ 15,8 tỷ đồng xuống 5,7 tỷ đồng, do cùng kỳ có 10 tỷ đồng lợi nhuận hợp tác kinh doanh mà kỳ báo cáo không còn. Nhóm chi phí quản lý khác của Hapro tăng từ 9,9 tỷ đồng lên 14,9 tỷ đồng.

Lũy kế chín tháng, doanh thu thuần của Hapro giảm 3,9%, lỗ sau thuế 5,8 tỷ đồng và phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ 6 tỷ đồng. Dù lỗ quý III thu hẹp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Hapro vẫn âm 94,5 tỷ đồng, sâu hơn mức âm 88,4 tỷ đồng đầu năm.

Sau chín tháng, dư nợ vay của Hapro giảm 340,5 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế chưa phân phối tăng thêm 6 tỷ đồng. Hai con số đó đặt trên nền vốn góp 2.200 tỷ đồng, 6 công ty con hợp nhất và 13 công ty liên doanh, liên kết trải từ rượu, chế biến điều đến khách sạn và thực phẩm.