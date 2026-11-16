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Lợi nhuận quý III của Điện lực TKV âm 162 tỷ dù doanh thu tăng 216 tỷ

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10:26 | 16/11/2026
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Doanh thu quý III tăng 8,7% lên 2.687,6 tỷ đồng, nhưng Điện lực TKV lỗ sau thuế 162,4 tỷ đồng khi giá vốn tăng nhanh gần gấp đôi doanh thu.
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Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng công ty Điện lực TKV (HNX: DTK) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.687,6 tỷ đồng, cao hơn 215,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Cùng thời gian, giá vốn hàng bán tăng 16,8% lên 2.785 tỷ đồng và vượt doanh thu, khiến lợi nhuận gộp quý chuyển sang âm 97,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III sau thuế của Điện lực TKV âm 162,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp chỉ lỗ 2,9 tỷ đồng. Phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 159,5 tỷ đồng, tương ứng lỗ cơ bản 234 đồng trên mỗi cổ phiếu.

Văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc doanh nghiệp trích khấu hao nhanh với hệ số 2 lần trong quý III. Thuyết minh báo cáo ghi nhận khoản khấu hao tăng thêm từ hệ số kể trên lên tới 520 tỷ đồng trong 9 tháng.

Doanh thu bán điện 9 tháng vượt 10.225 tỷ đồng

Sau 9 tháng, doanh thu thuần của Điện lực TKV đạt 10.433,8 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Doanh thu bán điện chiếm 10.225,7 tỷ đồng, tăng 4,8% và đóng góp 98% tổng doanh thu, cho thấy hạ tầng phát điện vẫn là trụ cột duy nhất.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 740,1 tỷ đồng, tăng 18,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 601,9 tỷ đồng, tăng 5,2%, trong đó phần thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 608,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu lũy kế tăng từ 835 đồng lên 892 đồng.

Tổng công ty Điện lực TKV cho biết: “Việc trích khấu hao nhanh này vẫn đảm bảo lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Tổng công ty vượt kế hoạch được giao”.

Mảng tài chính ghi nhận dấu hiệu cải thiện. Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng tăng 48,1% lên 202,9 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 19,3% còn 125 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,1% xuống 313,3 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.914,3 tỷ đồng đầu năm xuống 1.664,6 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện 9 tháng năm 2026 của Điện lực TKV đạt 10.225,7 tỷ đồng, chiếm 98% tổng doanh thu. Nguồn: BCTC của DTK.
Doanh thu bán điện 9 tháng năm 2026 của Điện lực TKV đạt 10.225,7 tỷ đồng, chiếm 98% tổng doanh thu. Nguồn: BCTC của TKV.

Ở lớp hạ tầng, Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 của Điện lực TKV ghi nhận chi phí xây dựng dở dang 1.253,3 tỷ đồng, so với 1.372,3 tỷ đồng đầu năm. Trong 9 tháng, 67,9 tỷ đồng công trình hoàn thành chuyển thành tài sản cố định, chủ yếu là thiết bị động lực. Phần mềm máy vi tính tăng thêm 722,9 triệu đồng do doanh nghiệp tự tạo, đưa giá trị còn lại lên 947,4 triệu đồng.

Khấu hao nhanh và dòng tiền chịu sức ép trong quý III

Rủi ro lớn nhất với lợi nhuận quý III nằm ở khối tài sản phát điện. Chi phí khấu hao 9 tháng của Điện lực TKV tăng 47,8% lên 1.281,5 tỷ đồng. Giá trị còn lại của thiết bị động lực giảm từ 3.051,2 tỷ đồng xuống 2.078,2 tỷ đồng, tương đương 8,4% nguyên giá 24.694,8 tỷ đồng của nhóm tài sản cùng loại.

Thuyết minh cũng ghi nhận 10.905,6 tỷ đồng nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng, chiếm 31,8% tổng nguyên giá. Một cách lý giải là doanh nghiệp đang rút ngắn thời gian thu hồi vốn trên hệ thống thiết bị đã vận hành nhiều năm.

Điện lực TKV giải trình khoản lỗ sau thuế hợp nhất quý III/2026 tăng thêm 159,46 tỷ đồng do trích khấu hao nhanh hệ số 2 lần. Nguồn: Văn bản giải trình số 1847/ĐLTKV-KTTC.
Điện lực TKV giải trình khoản lỗ sau thuế hợp nhất quý III/2026 tăng thêm 159,46 tỷ đồng do trích khấu hao nhanh hệ số 2 lần. Nguồn: Văn bản giải trình số 1847/ĐLTKV-KTTC.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 01/01/2026, doanh nghiệp chuyển sang phân bổ chi phí sửa chữa lớn theo chu kỳ sửa chữa. Thay đổi kể trên làm chi phí sản xuất kinh doanh 9 tháng giảm 266 tỷ đồng so với phương thức cũ. Chi phí chờ phân bổ dài hạn tăng từ 206,6 tỷ đồng lên 427,7 tỷ đồng, có thể liên quan đến cách phân bổ mới.

Dòng tiền cho thấy sức ép rõ hơn. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng giảm 34% còn 1.532 tỷ đồng, trong khi tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định tăng lên 1.403,8 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Tiền và tương đương tiền giảm 48,6% còn 300,8 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 44,1% lên 1.586,1 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ vay lên 3.250,7 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 93,1% lên 2.773,3 tỷ đồng, trong đó khoản mục các công trình khác tăng từ 8 tỷ đồng lên 1.457,3 tỷ đồng.

Đầu vào cũng tập trung cao vào một bên liên quan. Chi phí mua từ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả trong 9 tháng đạt 6.074,1 tỷ đồng, bằng 64,2% giá vốn hàng bán cùng kỳ.

Sau 9 tháng, Điện lực TKV ghi nhận lợi nhuận sau thuế 601,9 tỷ đồng, nhưng riêng quý III lỗ 162,4 tỷ đồng. Với tổng tài sản 15.399 tỷ đồng và 98% doanh thu đến từ bán điện, diễn biến khấu hao tại doanh nghiệp phản ánh sức nặng của khối tài sản phát điện trong cơ cấu chi phí của một nhà sản xuất điện.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 16/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 11:00
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Cập nhật: 16/11/2026 11:00
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Cập nhật: 16/11/2026 11:00

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