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AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

Lê Giang
Lê Giang
10:34 | 16/11/2026
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Quy tụ khoảng 140 cửa hàng, cùng hệ thống mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng, AEON MALL Hạ Long mở thêm lựa chọn tiêu dùng, vui chơi cho người dân và du khách.
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Ngày 14/11, AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Hạ Long, nằm trong trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 do AEONMALL Việt Nam phát triển và vận hành, đồng thời là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị đầu tiên của AEON tại Quảng Ninh.

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh
Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam.

Trước lễ khai trương chính thức ba ngày, trung tâm đã mở cửa đón khách từ ngày 11/11 và ghi nhận gần 160.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm, theo thông tin từ đơn vị vận hành.

AEON MALL Hạ Long có tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m², gồm bốn tầng nổi và một tầng hầm, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 91.000 m². Trung tâm quy tụ khoảng 140 cửa hàng, trong đó hơn 60% thương hiệu lần đầu hiện diện tại Quảng Ninh.

Đa dạng thương hiệu, mở rộng lựa chọn mua sắm và ẩm thực

Ở nhóm thời trang và phong cách sống, trung tâm có sự góp mặt của UNIQLO và MUJI với những cửa hàng quy mô lớn đầu tiên tại Quảng Ninh. Các thương hiệu kính mắt Nhật Bản như JINS, MEGANE PRINCE cùng những tên tuổi thể thao như WILSON, LACOSTE và Foot Locker cũng bổ sung lựa chọn về trang phục, phụ kiện và sản phẩm phục vụ vận động.

Khu ẩm thực tập trung tại tầng 3 và tầng 4, với nhiều lựa chọn từ món Việt đến sushi, thịt nướng Nhật Bản và buffet hải sản. Một số thương hiệu có mặt gồm Hama Sushi, BOTEJYU, GYU SHIGE, Cửu Vân Long, BreadTalk và L’ANGFARM.

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh
TTTM AEON MALL Hạ Long chính thức khai trương.

Đáng chú ý, Food Hall “HO HO Hall” rộng khoảng 580 m² tại tầng 3 được thiết kế kết hợp hoạt động ăn uống với biểu diễn nghệ thuật. Không gian lấy cảm hứng từ cảnh quan Hạ Long, với sân khấu gợi hình Hòn Trống Mái. Các chương trình múa dân gian và biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam dự kiến được tổ chức vào cuối tuần.

Bên cạnh mua sắm và ẩm thực, khu vui chơi, giải trí có diện tích khoảng 8.300 m², tích hợp nhiều hoạt động trong nhà. Tại tầng 4, VS Pickleball bố trí bảy sân tiêu chuẩn phục vụ luyện tập và các giải đấu cộng đồng. Vietnam Roller Rink mang đến trải nghiệm trượt patin, bên cạnh các khu vui chơi Kidzoona Safari & Molly Fantasy, Timezone và Gigo.

Khách hàng yêu thích công nghệ có thể trải nghiệm XR Magic; người quan tâm văn hóa Hàn Quốc có thêm K-playground. Rạp Galaxy cũng được đưa vào trung tâm, bổ sung lựa chọn giải trí cho các thành viên trong gia đình.

Trong khuôn viên AEON MALL Hạ Long, AEON Hạ Long là gian hàng kinh doanh chủ lực do AEON Việt Nam trực tiếp vận hành, có diện tích khoảng 8.200 m², gồm hai tầng.

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh
Lễ khai trương AEON MALL Hạ Long ngày 14/11/2026.

Tầng 1 tập trung các mặt hàng thực phẩm, hàng thiết yếu và dịch vụ ẩm thực. Khu vực siêu thị cung cấp rau củ được vận chuyển hằng ngày từ các vùng nông sản như Đà Lạt, Mộc Châu, cùng các sản phẩm rau củ sơ chế, đóng gói sẵn.

Đối với nhóm hải sản, bên cạnh sản phẩm tươi sống được đánh bắt tại địa phương và khu vực lân cận, AEON Hạ Long giới thiệu các dòng hải sản cắt miếng sơ chế, đóng gói, có nguồn gốc từ vùng đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực thịt tươi sống cũng có các loại thịt bò chất lượng cao kèm gợi ý công thức chế biến.

Một điểm nhấn khác là khu vực “Hương vị địa phương Hạ Long”, giới thiệu các món đặc sản như chả mực chiên nóng và các món bún, mì hải sản. Khu ẩm thực Delica phục vụ thực phẩm chế biến sẵn theo định hướng chất lượng nhà hàng, với mô hình bếp mở để khách hàng quan sát quá trình chế biến. Khu vực dùng bữa tại chỗ có khoảng 240 chỗ ngồi.

AEON Bakery cung cấp bánh mì và bánh ngọt mới ra lò mỗi ngày. Trong khi đó, khu quà lưu niệm và đặc sản giới thiệu các sản phẩm như cà phê, sô-cô-la, các loại hạt dinh dưỡng cùng phụ kiện phục vụ nhu cầu mua sắm làm quà của du khách.

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh
AEON mang không gian mua sắm, ẩm thực và dịch vụ chuẩn Nhật đến Hạ Long.

Tầng 2 được phát triển thành không gian mua sắm tích hợp dành cho gia đình, tập trung vào thời trang, sản phẩm mẹ và bé, đồ chơi, đồ gia dụng và các mặt hàng phục vụ đời sống. Khu vực Kids Republic cung cấp sản phẩm dành cho mẹ bầu, trẻ nhỏ, đồ chơi giáo dục; nhãn hàng riêng HÓME CÓORDY giới thiệu các sản phẩm trang trí và vật dụng gia đình.

Bổ sung tiện ích, phát triển mua sắm đa kênh

Bên cạnh danh mục hàng hóa, AEON Hạ Long triển khai nhiều tiện ích nhằm tăng sự thuận tiện trong quá trình mua sắm. Hệ thống quầy thanh toán bán tự động, máy bán hàng tự động hỗ trợ khách hàng chủ động hơn khi thanh toán.

Để phục vụ khách quốc tế, biển chỉ dẫn và dịch vụ hỗ trợ được giới thiệu bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Trung. Các tiện ích khác gồm tủ đồ thông minh sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt miễn phí, dịch vụ cung cấp đá miễn phí, gói quà và chỉnh sửa quần áo.

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh
Không gian bên trong TTTM AEON MALL Hạ Long.

Trung tâm cũng triển khai kênh mua sắm trực tuyến AEON Eshop, cung cấp nhiều nhóm hàng từ rau củ, thịt cá, trái cây, thực phẩm, gia vị đến hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện máy, văn phòng phẩm, đồ chơi và sản phẩm dành cho mẹ và bé. Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến và lựa chọn hình thức nhận hàng phù hợp.

Ở quy mô toàn trung tâm thương mại, các tiện ích dành cho gia đình có trẻ nhỏ gồm hai phòng chăm sóc em bé, khu vực cho con bú, thay tã và dịch vụ cho thuê xe đẩy. Trung tâm cũng có dịch vụ cho thuê xe lăn, các điểm nghỉ chân và lối đi hỗ trợ nhiều nhóm khách hàng.

Không gian cảnh quan tại AEON MALL Hạ Long được phát triển theo hướng kết hợp mua sắm với trải nghiệm văn hóa. Vườn Sunken rộng khoảng 600 m² được bố trí như một quảng trường, có sân khấu dành cho âm nhạc, khiêu vũ và các chương trình của nghệ sĩ địa phương.

Chương trình “DRAGON OF LIGHT” kết hợp màn hình LED với công nghệ laser mapping, tái hiện truyền thuyết Vịnh Hạ Long qua hình ảnh, ánh sáng và âm thanh. Forest Market tại tầng 3 và tầng 4 được phát triển theo ý tưởng công viên trong nhà, tích hợp cây xanh, khu vực dành cho trẻ em, vận động và sinh hoạt cộng đồng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, AEON MALL Hạ Long đạt chứng nhận công trình xanh LOTUS hạng Vàng. Các giải pháp vận hành gồm tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng đèn LED, thiết bị tiết kiệm năng lượng và điện mặt trời. Hệ thống điện mặt trời trên mái tòa nhà và mái bãi đỗ xe ngoài trời dự kiến cung cấp khoảng 2.865 MWh mỗi năm, tương đương khoảng 11% nhu cầu điện của trung tâm thương mại.

Công trình cũng sử dụng thiết bị tiết kiệm nước, tái sử dụng một phần nước thải sau xử lý để tưới cây. Bãi đỗ xe ngoài trời bố trí tám bộ sạc ô tô điện và 96 bộ sạc xe máy điện.

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết doanh nghiệp vui mừng khi đưa trung tâm thương mại tiếp theo vào hoạt động tại Quảng Ninh, địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đang ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, đánh giá việc AEON MALL Hạ Long đi vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng đối với phát triển thương mại, dịch vụ của địa phương.

Trong khi đó, ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, nhận định trung tâm thương mại sẽ góp phần mang đến phong cách sống mới, nâng cao sức hấp dẫn của đô thị và tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động địa phương.

Việc đưa AEON MALL Hạ Long và AEON Hạ Long vào hoạt động bổ sung một điểm mua sắm, ẩm thực và giải trí quy mô lớn tại khu vực Bãi Cháy, đồng thời mở rộng sự hiện diện của hệ thống bán lẻ hiện đại tại Quảng Ninh.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 16/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 11:00
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