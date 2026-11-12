Kinh tế số
Thị trường

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

Hồng Nhung
Hồng Nhung
16:50 | 12/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Con số này đồng nghĩa, cứ hai chiếc laptop Windows cao cấp được bán ra trên thị trường thì có một chiếc là Zenbook, một cột mốc rất đáng chú ý đối với thương hiệu đã dành nhiều thập kỷ phát triển dòng sản phẩm cao cấp.
ASUS Zenbook A14 và Zenbook 14: bộ đôi laptop AI chuẩn Copilot+PC mỏng nhẹ nhất ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất Ấn tượng đầu tiên với laptop ASUS Zenbook 2 màn hình giá gần 90 triệu đồng
Điều gì đã giúp ASUS Zenbook nắm giữ đến 53% thị phần laptop Windows cao cấp?
Kết quả này cho thấy sức cạnh tranh của Zenbook trong phân khúc mà người dùng không còn đánh giá laptop chỉ dựa trên cấu hình

Đây không chỉ là một con số về thị phần, kết quả này cho thấy sức cạnh tranh của Zenbook trong phân khúc mà người dùng không còn đánh giá laptop chỉ dựa trên cấu hình. Hiệu năng, thiết kế, vật liệu, màn hình, tính di động và trải nghiệm sử dụng… đang được xem xét như một tổng thể thống nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sản phẩm.

Theo ông Eric Lee, Regional Head ASUS Vietnam, Thailand, Myanmar and Cambodia, hơn 50% không đơn thuần là một con số để theo đuổi. Đây là một cột mốc cho thấy những nỗ lực của ASUS trong việc phát triển sản phẩm và phục vụ người dùng đang tạo ra kết quả trên thị trường. Ông Eric Lee cũng cho biết, mục tiêu của ASUS không chỉ là giành thêm thị phần từ những nhu cầu đã tồn tại, điều quan trọng hơn là tìm cách đáp ứng những nhu cầu chưa được đáp ứng, thậm chí những nhu cầu chưa được định nghĩa hoặc chưa được người dùng nhận ra.

“Điều ASUS đang theo đuổi không phải là trong miếng bánh thị trường hiện có, chúng tôi muốn bao nhiêu phần. Mà là làm sao để đi trước một bước nhằm đáp ứng những nhu cầu chưa được đáp ứng, thậm chí chưa được định nghĩa, chưa được tìm ra.” Ông Eric Lee cho biết.
Điều gì đã giúp ASUS Zenbook nắm giữ đến 53% thị phần laptop Windows cao cấp?
ASUS đã đặt Zenbook vào một câu chuyện rộng hơn về cách ASUS tiếp cận phân khúc cao cấp

Quan điểm này đặt Zenbook vào một câu chuyện rộng hơn về cách ASUS tiếp cận phân khúc cao cấp. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng những thông số, thương hiệu muốn tạo ra những trải nghiệm mới và mở rộng cách người dùng có thể tương tác với laptop.

Và trong những năm qua, hướng tiếp cận này được thể hiện qua nhiều thay đổi, từ thiết kế cho đến công nghệ mà ASUS đã làm với Zenbook. Từ việc theo đuổi thiết kế mỏng nhẹ, vật liệu mới, màn hình OLED cho đến những hình thức thiết kế khác biệt như laptop hai màn hình. Theo ASUS, mỗi đổi mới đều bắt nguồn từ việc tìm kiếm một cách sử dụng tốt hơn hoặc một nhu cầu mới của người dùng.

Có một điểm mà ASUS thật sự đã làm chúng ta phải thay đổi cách nhìn, đó là khái niệm laptop cao cấp thường được gắn với những yếu tố dễ nhận biết như CPU, GPU hiệu năng cao, thiết kế mỏng nhẹ, vật liệu cao cấp hay màn hình OLED. Đây đều là những yếu tố quan trọng, nhưng theo ASUS thì chúng mới chỉ là những thành phần cấu thành nên một sản phẩm cao cấp. Cách ASUS định nghĩa “premium” bắt đầu từ một câu hỏi rộng hơn: “Người dùng thực sự cần gì, và điều gì có thể mang lại giá trị tốt hơn cho họ trong tương lai?”

Theo ông Eric Lee, ASUS đã và đang tiếp ptục theo đuổi chiến lược “One Step Ahead - Đi trước một bước” dựa trên hai hướng song song. Một mặt, hãng theo dõi những xu hướng mới của ngành để nhận diện các công nghệ có thể mang lại giá trị mới cho người dùng. Mặt khác, ASUS liên tục quan sát cách người dùng tương tác với sản phẩm, những thói quen đang thay đổi và những khoảng trống mà sản phẩm hiện tại chưa giải quyết được.

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook nắm giữ đến 53% thị phần laptop Windows cao cấp?
Điều này cũng lý giải vì sao ASUS không xem việc phát triển sản phẩm là một quá trình chỉ diễn ra một lần

Điều này cũng lý giải vì sao ASUS không xem việc phát triển sản phẩm là một quá trình chỉ diễn ra một lần. Khi laptop ngày càng trở thành công cụ gắn bó lâu hơn với công việc và cuộc sống, cách người dùng sử dụng thiết bị cũng thay đổi. Những nhu cầu mới có thể xuất hiện từ chính những thay đổi rất nhỏ trong thói quen hằng ngày.

ASUS trình làng mẫu laptop Zenbook mỏng nhẹ mới
ASUS trình làng mẫu laptop Zenbook mỏng nhẹ mới

Vì vậy, “cao cấp” theo cách ASUS nhìn nhận không đơn giản là đưa những linh kiện mới nhất vào một thiết bị, mà là biến công nghệ thành những giá trị thực tế trước khi nhu cầu đó trở thành tiêu chuẩn phổ biến trên thị trường.

Triết lý “One Step Ahead” của ASUS được xây dựng trên một nền tảng khác: “Start With People” - bắt đầu từ con người. Thay vì đặt câu hỏi thị trường đang bán gì, ASUS quan sát người dùng đang làm gì với sản phẩm, họ gặp khó khăn ở đâu và những nhu cầu nào chưa được giải quyết. Quá trình này diễn ra liên tục khi công nghệ và hành vi người dùng cùng thay đổi.

Đây cũng là cách ASUS nhìn nhận lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành laptop ngày càng có nhiều nền tảng phần cứng tương đồng. Khi nhiều thương hiệu cùng sử dụng các nền tảng CPU từ Intel, AMD hay Qualcomm, sự khác biệt không chỉ nằm ở việc lựa chọn linh kiện nào, mà còn ở khả năng kết hợp chúng thành những giải pháp phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook nắm giữ đến 53% thị phần laptop Windows cao cấp?
Laptop tương lai: hiệu năng sẽ không còn chỉ là sức mạnh xử lý

Nhìn về tương lai, ASUS cho rằng hiệu năng vẫn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi người dùng lựa chọn laptop, nhưng khái niệm “hiệu năng” sẽ ngày càng được mở rộng.

Nếu trước đây người dùng chủ yếu quan tâm đến tốc độ xử lý, thời lượng pin hay khả năng đáp ứng các tác vụ thông thường, thì kỷ nguyên AI đã mở ra những tiêu chuẩn mới. Người dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến khả năng xử lý AI, khả năng vận hành các tác vụ AI tác tử (agentic AI) và cách thiết bị hỗ trợ họ hoàn thành công việc hiệu quả như thế nào.

Bên cạnh đó, tính cá nhân hóa cũng được dự báo sẽ trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Khi người dùng dành nhiều thời gian hơn với laptop, thiết bị không chỉ cần mạnh hơn mà còn phải phù hợp hơn với cách mỗi người làm việc, sáng tạo và di chuyển.

ASUS ASUS Zenbook laptop cao cấp chiếm giữ 53% thị phần laptop windows cao cấp Thị phần laptop Windows

Bài liên quan

Cận cảnh chiếc laptop trị giá gần 200 triệu đồng của ASUS

Cận cảnh chiếc laptop trị giá gần 200 triệu đồng của ASUS

ASUS tặng 3 tháng Google AI cho khách hàng sở hữu laptop ASUS & ROG

ASUS tặng 3 tháng Google AI cho khách hàng sở hữu laptop ASUS & ROG

Chào mùa tựu trường 2026, ASUS bứt phá với chương trình Back To School

Chào mùa tựu trường 2026, ASUS bứt phá với chương trình Back To School

Có thể bạn quan tâm

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Thị trường
Phiên 12/11, VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.750 điểm khi dòng tiền chưa đồng thuận và áp lực chốt lời còn hiện diện.
Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Thị trường
VN-Index tăng 3,83 điểm lên 1.746,90 điểm trong phiên 11/11, nhưng thanh khoản suy giảm và nhiều nhóm cổ phiếu phân hóa.
UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

Thị trường
Và như thông lệ mỗi dịp khai trương cửa hàng mới, UNIQLO lại giới thiệu BST mang đậm dấu ấn địa phương. Lần này sẽ là BST áo thun in họa tiết UTme! độc quyền kết hợp cùng họa sĩ Đặng Thái Tuấn.
Vietbuild Hà Nội 2026 quy tụ gần 300 doanh nghiệp, thúc đẩy xu hướng xây dựng xanh

Vietbuild Hà Nội 2026 quy tụ gần 300 doanh nghiệp, thúc đẩy xu hướng xây dựng xanh

Thị trường
Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 11-14/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), quy tụ gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 1.000 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu, giao thông xanh và trang trí nội ngoại thất.
Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Thị trường
VN-Index có cơ hội tiếp tục phục hồi trong phiên 11/11, nhưng áp lực chốt lời có thể gia tăng khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 1.750–1.760 điểm.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

MITAS và Keysight đưa giải pháp kiểm thử an ninh mạng thời AI về Việt Nam

MITAS và Keysight đưa giải pháp kiểm thử an ninh mạng thời AI về Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
25°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 17°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa vừa
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Nghệ An

18°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
23°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 12/11/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17018 17289 17865
CAD 17502 17775 18392
CHF 30237 30612 31261
CNY 0 3809 3905
EUR 27872 28086 29169
GBP 33290 33677 34614
HKD 0 3143 3346
JPY 154 157 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13983 14572
SGD 19452 19732 20304
THB 676 739 792
USD (1,2) 25422 0 0
USD (5,10,20) 25459 0 0
USD (50,100) 25486 25500 25870
Cập nhật: 12/11/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,489 25,489 25,869
USD(1-2-5) 24,470 - -
USD(10-20) 24,470 - -
EUR 27,877 27,899 29,271
JPY 156.24 156.52 166
GBP 33,422 33,512 34,678
AUD 17,213 17,275 17,939
CAD 17,669 17,726 18,384
CHF 30,436 30,531 31,447
SGD 19,558 19,619 20,394
CNY - 3,776 3,922
HKD 3,207 3,217 3,353
KRW 17.76 18.52 20.16
THB 725.12 734.08 785.67
NZD 13,942 14,071 14,494
SEK - 2,526 2,617
DKK - 3,739 3,872
NOK - 2,635 2,732
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,875.05 - 6,635.73
TWD 702.84 - 851.64
SAR - 6,723.85 7,084.72
KWD - 80,950 86,153
AED - 6,737 7,262
Cập nhật: 12/11/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,490 25,520 25,900
EUR 27,887 28,027 29,262
GBP 33,443 33,611 34,647
HKD 3,204 3,223 3,342
CHF 30,312 30,464 31,408
JPY 156.22 157.80 165.78
AUD 17,230 17,351 17,948
SGD 19,561 19,739 20,338
THB 730 745 782
CAD 17,653 17,777 18,374
NZD 14,050 14,608
KRW 18.64 20.63
Cập nhật: 12/11/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25490 25490 25860
AUD 17176 17276 18201
CAD 17662 17762 18774
CHF 30463 30493 32074
CNY 3790.2 3815.2 3950.3
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28036 28066 29791
GBP 33571 33621 35378
HKD 0 3300 0
JPY 157.27 157.77 168.3
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14075 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19602 19732 20454
THB 0 704.8 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13600000 13600000 13900000
SBJ 12000000 12000000 13900000
Cập nhật: 12/11/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,415 25,535 25,830
USD20 25,385 25,535 25,830
USD1 25,365 25,535 25,830
AUD 17,183 17,333 18,498
EUR 27,811 27,911 29,808
CAD 17,623 17,723 19,030
SGD 19,699 19,849 20,404
JPY 157.89 159.39 164.95
GBP 33,469 33,619 35,200
XAU 13,698,000 0 14,002,000
CNY 0 3,774 0
THB 0 741 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/11/2026 19:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

4 điểm nghẽn làm chậm giải ngân ngân sách khoa học công nghệ

4 điểm nghẽn làm chậm giải ngân ngân sách khoa học công nghệ

AgroViet 2026 kết nối nông sản và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh

AgroViet 2026 kết nối nông sản và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh

Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn

Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

Petrolimex lãi quý III tăng 93% sao dòng tiền vẫn âm 2.488 tỷ?

Petrolimex lãi quý III tăng 93% sao dòng tiền vẫn âm 2.488 tỷ?

10 cơ sở đại học được lựa chọn tham gia đề án đào tạo chuyên sâu AI

10 cơ sở đại học được lựa chọn tham gia đề án đào tạo chuyên sâu AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026