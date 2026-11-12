Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

Kết quả này cho thấy sức cạnh tranh của Zenbook trong phân khúc mà người dùng không còn đánh giá laptop chỉ dựa trên cấu hình

Đây không chỉ là một con số về thị phần, kết quả này cho thấy sức cạnh tranh của Zenbook trong phân khúc mà người dùng không còn đánh giá laptop chỉ dựa trên cấu hình. Hiệu năng, thiết kế, vật liệu, màn hình, tính di động và trải nghiệm sử dụng… đang được xem xét như một tổng thể thống nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sản phẩm.

Theo ông Eric Lee, Regional Head ASUS Vietnam, Thailand, Myanmar and Cambodia, hơn 50% không đơn thuần là một con số để theo đuổi. Đây là một cột mốc cho thấy những nỗ lực của ASUS trong việc phát triển sản phẩm và phục vụ người dùng đang tạo ra kết quả trên thị trường. Ông Eric Lee cũng cho biết, mục tiêu của ASUS không chỉ là giành thêm thị phần từ những nhu cầu đã tồn tại, điều quan trọng hơn là tìm cách đáp ứng những nhu cầu chưa được đáp ứng, thậm chí những nhu cầu chưa được định nghĩa hoặc chưa được người dùng nhận ra.

“Điều ASUS đang theo đuổi không phải là trong miếng bánh thị trường hiện có, chúng tôi muốn bao nhiêu phần. Mà là làm sao để đi trước một bước nhằm đáp ứng những nhu cầu chưa được đáp ứng, thậm chí chưa được định nghĩa, chưa được tìm ra.” Ông Eric Lee cho biết.

ASUS đã đặt Zenbook vào một câu chuyện rộng hơn về cách ASUS tiếp cận phân khúc cao cấp

Quan điểm này đặt Zenbook vào một câu chuyện rộng hơn về cách ASUS tiếp cận phân khúc cao cấp. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng những thông số, thương hiệu muốn tạo ra những trải nghiệm mới và mở rộng cách người dùng có thể tương tác với laptop.

Và trong những năm qua, hướng tiếp cận này được thể hiện qua nhiều thay đổi, từ thiết kế cho đến công nghệ mà ASUS đã làm với Zenbook. Từ việc theo đuổi thiết kế mỏng nhẹ, vật liệu mới, màn hình OLED cho đến những hình thức thiết kế khác biệt như laptop hai màn hình. Theo ASUS, mỗi đổi mới đều bắt nguồn từ việc tìm kiếm một cách sử dụng tốt hơn hoặc một nhu cầu mới của người dùng.

Có một điểm mà ASUS thật sự đã làm chúng ta phải thay đổi cách nhìn, đó là khái niệm laptop cao cấp thường được gắn với những yếu tố dễ nhận biết như CPU, GPU hiệu năng cao, thiết kế mỏng nhẹ, vật liệu cao cấp hay màn hình OLED. Đây đều là những yếu tố quan trọng, nhưng theo ASUS thì chúng mới chỉ là những thành phần cấu thành nên một sản phẩm cao cấp. Cách ASUS định nghĩa “premium” bắt đầu từ một câu hỏi rộng hơn: “Người dùng thực sự cần gì, và điều gì có thể mang lại giá trị tốt hơn cho họ trong tương lai?”

Theo ông Eric Lee, ASUS đã và đang tiếp ptục theo đuổi chiến lược “One Step Ahead - Đi trước một bước” dựa trên hai hướng song song. Một mặt, hãng theo dõi những xu hướng mới của ngành để nhận diện các công nghệ có thể mang lại giá trị mới cho người dùng. Mặt khác, ASUS liên tục quan sát cách người dùng tương tác với sản phẩm, những thói quen đang thay đổi và những khoảng trống mà sản phẩm hiện tại chưa giải quyết được.

Điều này cũng lý giải vì sao ASUS không xem việc phát triển sản phẩm là một quá trình chỉ diễn ra một lần

Điều này cũng lý giải vì sao ASUS không xem việc phát triển sản phẩm là một quá trình chỉ diễn ra một lần. Khi laptop ngày càng trở thành công cụ gắn bó lâu hơn với công việc và cuộc sống, cách người dùng sử dụng thiết bị cũng thay đổi. Những nhu cầu mới có thể xuất hiện từ chính những thay đổi rất nhỏ trong thói quen hằng ngày.

Vì vậy, “cao cấp” theo cách ASUS nhìn nhận không đơn giản là đưa những linh kiện mới nhất vào một thiết bị, mà là biến công nghệ thành những giá trị thực tế trước khi nhu cầu đó trở thành tiêu chuẩn phổ biến trên thị trường.

Triết lý “One Step Ahead” của ASUS được xây dựng trên một nền tảng khác: “Start With People” - bắt đầu từ con người. Thay vì đặt câu hỏi thị trường đang bán gì, ASUS quan sát người dùng đang làm gì với sản phẩm, họ gặp khó khăn ở đâu và những nhu cầu nào chưa được giải quyết. Quá trình này diễn ra liên tục khi công nghệ và hành vi người dùng cùng thay đổi.

Đây cũng là cách ASUS nhìn nhận lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành laptop ngày càng có nhiều nền tảng phần cứng tương đồng. Khi nhiều thương hiệu cùng sử dụng các nền tảng CPU từ Intel, AMD hay Qualcomm, sự khác biệt không chỉ nằm ở việc lựa chọn linh kiện nào, mà còn ở khả năng kết hợp chúng thành những giải pháp phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.

Laptop tương lai: hiệu năng sẽ không còn chỉ là sức mạnh xử lý

Nhìn về tương lai, ASUS cho rằng hiệu năng vẫn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi người dùng lựa chọn laptop, nhưng khái niệm “hiệu năng” sẽ ngày càng được mở rộng.

Nếu trước đây người dùng chủ yếu quan tâm đến tốc độ xử lý, thời lượng pin hay khả năng đáp ứng các tác vụ thông thường, thì kỷ nguyên AI đã mở ra những tiêu chuẩn mới. Người dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến khả năng xử lý AI, khả năng vận hành các tác vụ AI tác tử (agentic AI) và cách thiết bị hỗ trợ họ hoàn thành công việc hiệu quả như thế nào.

Bên cạnh đó, tính cá nhân hóa cũng được dự báo sẽ trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Khi người dùng dành nhiều thời gian hơn với laptop, thiết bị không chỉ cần mạnh hơn mà còn phải phù hợp hơn với cách mỗi người làm việc, sáng tạo và di chuyển.