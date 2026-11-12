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Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn

Thiên Phúc
Thiên Phúc
12:31 | 12/11/2026
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Với vai trò Đại sứ thương hiệu Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Nguyễn Yến Trang sẽ tham gia các hoạt động lan tỏa hình ảnh điểm đến và văn hóa Hải Phòng.
Đồi Rồng được công nhận Điểm du lịch, cú hích đưa du lịch Hải Phòng lên tầm cao mới Dragon Ocean Đồ Sơn trở thành điểm đến của Miss World 2026

Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn) chính thức công bố Nguyễn Yến Trang, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đảm nhiệm vai trò Đại sứ thương hiệu trong nhiệm kỳ sắp tới. Sự hợp tác mang tính chiến lược hứa hẹn mở ra hành trình lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Dấu ấn sắc đẹp, bản lĩnh và tỏa sáng

Ngay sau đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, chiếc vương miện danh giá đã chính thức thuộc về người đẹp Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006 đến từ Hà Nội. Vượt qua 53 thí sinh xuất sắc trên cả nước, cô sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Đại học Thủ đô Hà Nội đã chinh phục ban giám khảo lẫn công chúng nhờ vẻ đẹp rạng rỡ, trí tuệ sắc sảo cùng tinh thần cống hiến bền bỉ.

Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn
Nguyễn Yến Trang, đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm Chung kết toàn quốc diễn ra tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Ảnh BTC

Tân hoa hậu ghi điểm với chiều cao cao 1m71, số đo hình thể 79-58-88 cm. Người đẹp gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, đồng thời có định hướng học tập gắn với nghề giáo.

Với ước mơ trở thành hoa hậu từ nhỏ, Yến Trang đã có một hành trình chuẩn bị và nỗ lực không ngừng. Và tại Hoa hậu Việt Nam 2026 chính à dịp để người đẹp vận dụng những gì đã học, tiếp tục rèn luyện phong thái, sự tự tin và bản lĩnh trước công chúng.

Hội tụ đủ các 4 trụ cột: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến, tân hoa hậu Việt Nam 2026 chính là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập, bản lĩnh và tràn đầy năng lượng tích cực.

Chiến lược nâng tầm vị thế điểm đến du lịch Hải Phòng

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, xu hướng trải nghiệm nghỉ dưỡng “all-in-one” gắn liền với văn hóa bản địa và dịch vụ chuẩn quốc tế ngày càng trở thành tâm điểm thu hút du khách toàn cầu. Đứng trước cơ hội và sứ mệnh định vị thương hiệu du lịch quốc gia, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng không ngừng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và quảng bá quy mô lớn, khẳng định vị thế một siêu quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – thể thao và giải trí biển hàng đầu miền Bắc.

Với thông điệp “Một điểm đến - Bốn mùa trải nghiệm”, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng luôn nỗ lực đưa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vỹ cùng lòng hiếu khách của người dân đất Cảng đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn

Lễ ký kết công bố Đại diện thương hiệu giữa đại diện Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng và tân hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh BTC

Nhận thấy sự tương đồng sâu sắc giữa những giá trị của tân hoa hậu và tầm vóc của một siêu quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí đẳng cấp quốc tế, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã quyết định lựa chọn tân người đẹp làm gương mặt đại diện chính thức.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Phạm Minh Hiếu - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương - Chủ đầu tư Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng chia sẻ:

“Không đơn thuần là một tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng - thể thao - giải trí quy mô hàng đầu miền Bắc, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng mang trong mình khát vọng đưa vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch Việt Nam vươn tầm thế giới. Ở Nguyễn Yến Trang - Hoa hậu Việt Nam 2026, chúng tôi nhìn thấy sự hội tụ trọn vẹn giữa vẻ đẹp rạng ngời, chiều sâu trí tuệ và nguồn năng lượng tích cực – cũng chính là những giá trị mà Dragon Ocean Đồ Sơn đang không ngừng kiến tạo.

Sự đồng hành của tân hoa hậu trên cương vị Đại sứ thương hiệu sẽ là nhịp cầu văn hóa đầy cảm xúc, không chỉ lan tỏa một phong cách sống nghỉ dưỡng tinh hoa, mà còn đưa vẻ đẹp biển Đồ Sơn chạm đến trái tim của hàng triệu du khách trong nước và bạn bè quốc tế”.

Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn
Nguyễn Yến Trang rạng rỡ trải nghiệm trồng rừng tại Rừng ngập mặn thuộc Dragon Ocean Đồ Sơn. Ảnh BTC

Tân hoa hậu Việt Nam 2026 cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng một dự án quy mô mang tầm vóc quốc gia. Người đẹp khẳng định sẽ nỗ lực cống hiến, tích cực tham gia các chiến dịch quảng bá văn hóa, du lịch để đưa hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, hiện đại và hiếu khách đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026 kiến tạo những giá trị bền vững

Với cương vị Nhà tài trợ Kim cương kiêm đơn vị đăng cai vòng Chung khảo và Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã trở thành "ngôi nhà chung" chứng kiến từng bước trưởng thành đầy cảm xúc của các thí sinh trong suốt gần hai tháng qua.

Suốt chặng đường dài đồng hành, khu du lịch không chỉ đảm bảo điều kiện lưu trú và tập luyện chuẩn 5 sao tại Dream Dragon Resort, mà còn mở ra một sân khấu trải nghiệm đa sắc màu. Bãi biển Rồng và hồ Lagoon trong xanh đã trở thành sàn diễn lý tưởng cho những phần thi thể thao khỏe khoắn; sân golf trên biển Dragon Golf Links ghi dấu phong thái tự tin, sang trọng; trong khi công viên Legend Park cùng không gian sinh thái Rừng ngập mặn đưa các người đẹp hòa mình vào hành trình khám phá văn hóa và thiên nhiên bản địa. Từng góc nhỏ trong hệ sinh thái tiện ích khép kín đều vận hành nhịp nhàng, tiếp lửa cho các thí sinh tỏa sáng rực rỡ qua mỗi vòng thi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn

Chuỗi hoạt động sôi nổi của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Rồng. Ảnh BTC

Khép lại hành trình gần 60 ngày sôi nổi bằng một đêm Chung kết thăng hoa và trọn vẹn, đón tiếp hơn 7,000 khán giả từ khắp tổ quốc, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã khẳng định mạnh mẽ năng lực tổ chức, quy mô hạ tầng vượt trội cùng khả năng vận hành đồng bộ chuẩn quốc tế.

Sự giao thoa giữa nhan sắc đỉnh cao của tân hoa hậu Việt Nam 2026 và biểu tượng nghỉ dưỡng Dragon Ocean Đồ Sơn không chỉ khép lại một mùa giải ấn tượng, mà còn mở ra chương mới đầy hứa hẹn: cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững, tạo đòn bẩy truyền thông mạnh mẽ đưa diện mạo du lịch Việt Nam tự tin vươn xa trên bản đồ thế giới.

Dragon Ocean Đồ Sơn Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng Hoa hậu Việt Nam 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 12/11/2026 12:45
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Cập nhật: 12/11/2026 12:45
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Cập nhật: 12/11/2026 12:45

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