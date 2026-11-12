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Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Sơn Tinh
Sơn Tinh
09:27 | 12/11/2026
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Phiên 12/11, VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.750 điểm khi dòng tiền chưa đồng thuận và áp lực chốt lời còn hiện diện.
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Vùng 1.750–1.770 điểm sẽ kiểm định lực cầu

Thị trường bước vào phiên giao dịch thứ Năm, ngày 12/11/2026, sau hai phiên tăng liên tiếp. VN-Index đóng cửa ngày 11/11 tại 1.746,90 điểm, nhích 0,22%, song thanh khoản HOSE giảm khoảng 18% và VN30 giảm 0,30%. Cùng với độ rộng nghiêng về số mã giảm, những dữ kiện này gợi ý nhịp hồi đang cần thêm thời gian để củng cố thay vì sớm xác nhận một xu hướng tăng mạnh.

Kịch bản cơ sở cho phiên 12/11 là VN-Index tiếp tục dao động quanh khu vực 1.740–1.760 điểm, với mốc 1.750 điểm đóng vai trò ngưỡng tâm lý ngắn hạn. Nếu lực cầu cải thiện, chỉ số có thể thử vùng kháng cự 1.760–1.770 điểm vốn được nhiều công ty chứng khoán lưu ý. Ngược lại, nếu cổ phiếu trụ suy yếu và thanh khoản không đủ hỗ trợ, chỉ số có thể lùi về vùng 1.730–1.740 điểm để kiểm định lực mua.

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Đây là các vùng theo dõi cho kịch bản giao dịch, không phải mức điểm chắc chắn sẽ xảy ra. Điểm tích cực của phiên 11/11 là thị trường phục hồi sau khi lùi xuống khoảng 1.734 điểm; tuy nhiên, sức bật chủ yếu đến từ VIC cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều kiện quan trọng để vượt kháng cự là số mã tăng mở rộng, khối lượng khớp lệnh cải thiện và các nhóm ngành tham gia đồng đều hơn.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài cũng cần quan sát. Khối ngoại mua ròng hơn 52 tỷ đồng trên ba sàn ngày 11/11, nhưng mức này còn khiêm tốn so với giá trị giao dịch toàn thị trường. Do đó, không nên dựa riêng vào hai phiên mua ròng liên tiếp để kết luận xu hướng đã đảo chiều.

Theo dõi luân chuyển dòng tiền, ưu tiên quản trị rủi ro

Ở nhóm ngân hàng, TPB, SHB, BID và VCB có lợi thế tâm lý sau phiên tăng, song STB, VPB, TCB và ACB vẫn giảm. Phiên 12/11 cần kiểm chứng khả năng duy trì lực mua tại các cổ phiếu ngân hàng có thanh khoản lớn thay vì chỉ một vài mã bật tăng. Trong nhóm chứng khoán, VCI tăng trái chiều với SSI, HCM, VIX và SHS ở phiên trước; thanh khoản thị trường thấp có thể tiếp tục hạn chế sức hấp dẫn ngắn hạn của nhóm này.

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Bất động sản có thể tiếp tục thu hút chú ý nhờ VIC và VHM, nhưng sự suy yếu của NVL, KDH, DIG và DXG cho thấy mức độ phân hóa lớn. Với nhà đầu tư quan tâm ngành, việc đánh giá từng doanh nghiệp theo dòng tiền, nợ vay và tiến độ dự án sẽ hữu ích hơn việc mua theo diễn biến của chỉ số ngành. Ở bán lẻ, theo dõi FRT so với MWG, DGW, PNJ; trong logistics, quan sát khả năng duy trì đà tăng của VSC.

Nhóm điện, tiện ích và dầu khí cũng cần được xem xét riêng. POW là một trong những mã được khối ngoại mua ròng đáng kể phiên 11/11; PLX, PVS và PVT tăng, trong khi BSR, PVD giảm. Với cổ phiếu công nghệ, FPT bị bán ròng mạnh trong phiên trước, nên biến động của dòng vốn ngoại có thể ảnh hưởng đến tâm lý ngắn hạn. Riêng điện tử, viễn thông và y tế, cần chờ bảng giá thực tế của từng mã trước khi kết luận nhóm nào dẫn dắt.

Nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cổ phiếu cao có thể cân nhắc giữ mức đòn bẩy thận trọng, đánh giá lại những mã yếu hơn thị trường và tránh mua đuổi nếu VN-Index tiến nhanh tới kháng cự nhưng thanh khoản không tăng tương ứng. Với lượng tiền mặt lớn, giải ngân từng phần vào cổ phiếu có nền tảng tốt và tín hiệu tích lũy rõ ràng là phương án ít rủi ro hơn mua dàn trải. Nếu chỉ số vượt 1.760–1.770 điểm với độ rộng tích cực, kịch bản hồi phục sẽ được củng cố; còn nếu mất vùng 1.730–1.740 điểm, ưu tiên bảo vệ vốn.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
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KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/11/2026 09:45

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Việt Nam đứng thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI

Việt Nam đứng thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI

Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

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Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho hơn 300 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn

Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho hơn 300 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn

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Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

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Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

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HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

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Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

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Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

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Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

Petrolimex lãi quý III tăng 93% sao dòng tiền vẫn âm 2.488 tỷ?

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Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

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Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

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Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

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Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026