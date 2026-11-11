UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

Đó là những hình ảnh của Hạ Long được tái hiện trên các thiết kế, từ Vịnh Hạ Long, Hòn Trống Mái, đến những món ăn gắn với tên tuổi của Hạ Long như chả mực hay sữa chua trân châu... BST chính là lời chào gần gũi UNIQLO gửi đến khách hàng Hạ Long, đưa những điều thân quen vào trang phục thường ngày.

Tọa lạc tại tầng 1, TTTM AEON MALL Hạ Long, cửa hàng UNIQLO có diện tích bán hàng khoảng 1.000 m², được thiết kế theo tiêu chuẩn cửa hàng toàn cầu của UNIQLO.

Tọa lạc tại tầng 1, TTTM AEON MALL Hạ Long, cửa hàng UNIQLO có diện tích bán hàng khoảng 1.000 m², được thiết kế theo tiêu chuẩn cửa hàng toàn cầu của UNIQLO. Không gian hiện đại mang đến trải nghiệm mua sắm thoải mái cho khách hàng. Đây cũng sẽ là một điểm đến mua sắm trang phục, kết nối trải nghiệm bán lẻ của thương hiệu Nhật Bản với nhu cầu sinh hoạt thường ngày tại địa phương.

Đây sẽ là địa điểm trải nghiệm và mua sắm mới của người dân và du khách khi ghé thăm Hạ Long

Với lợi thế kết nối trong “tam giác kinh tế” Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hạ Long tiếp tục thể hiện vai trò động lực phát triển của toàn vùng. Cùng với sự phát triển của thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị, Hạ Long đang có thêm những không gian mua sắm, gặp gỡ và vui chơi dành cho người dân và du khách.

Buổi sáng ngày khai trương, cửa hàng UNIQLO Hạ Long đã thu hút đông đảo khách tham quan trải nghiệm và mua sắm

Chia sẻ về cột mốc khai trương cửa hàng mới, ông Nakanishi Taketo - Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Hạ Long đang phát triển vị thế một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng trong sự phát triển của khu vực Bắc Bộ. Với cửa hàng đầu tiên tại Hạ Long, chúng tôi đưa các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với đời sống của người dân địa phương và du khách. UNIQLO luôn hướng tới việc trở thành một thương hiệu được khách hàng tin cậy, ưu tiên hàng đầu về chất lượng và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng mong muốn gắn bó lâu dài với cộng đồng Quảng Ninh thông qua cơ hội việc làm, phát triển đội ngũ nhân sự tại địa phương và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đóng góp vào hành trình phát triển của thành phố.”

UNIQLO mang đến rất nhiều sản phẩm mới trong BST Thu/Đông năm nay như trang phục giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, trang phục len và fleece (giả lông cừu).

Và để chào đón mùa Thu/Đông năm nay, cửa hàng mang đến các dòng sản phẩm đặc trưng của UNIQLO như trang phục giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, trang phục len và fleece (giả lông cừu). Sự đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc và khả năng kết hợp nhiều lớp mang đến những lựa chọn phù hợp với nhu cầu giữ ấm, vận động và thay đổi phong cách trong những ngày chuyển mùa, khi thời tiết trở lạnh hay trong các chuyến du lịch cuối năm.

UNIQLO cũng mang đến BST UTme! Hạ Long

Điểm nhấn đáng chú ý của tuần lễ khai trương, đó là UNIQLO sẽ trích một phần doanh thu từ BST UTme! Hạ Long để hỗ trợ thiết bị dạy học điện tử cho Trường Tiểu học Ba Chẽ - phân hiệu Tàu Tiên, Trường THCS Ba Chẽ - phân hiệu 3 và Trường Tiểu học & THCS Nam Sơn tại xã Ba Chẽ, Quảng Ninh. Hoạt động hướng tới việc hỗ trợ điều kiện dạy và học tại các trường, thể hiện mong muốn đóng góp cho cộng đồng ngay từ những ngày đầu thương hiệu hiện diện tại địa phương.

UNIQLO sẽ trích một phần doanh thu từ BST UTme! Hạ Long để hỗ trợ thiết bị dạy học điện tử tại Quảng Ninh

Cũng nhân dịp này, khách hàng khi mua sắm tại UNIQLO Hạ Long sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, trong 05 ngày đầu khai trương, từ ngày 11 đến 15/11/2026, cửa hàng triển khai các chương trình quà tặng:

Túi tote họa tiết độc quyền: Khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.299.000 đồng đến dưới 2.600.000 đồng nhận 01 túi; từ 2.600.000 đồng đến dưới 3.900.000 đồng nhận 02 túi; từ 3.900.000 đồng trở lên nhận 03 túi. Mỗi hóa đơn được nhận tối đa 03 túi và không áp dụng cộng gộp hóa đơn.

Túi du lịch đa năng: Dành cho khách hàng có hóa đơn bất kì khi quét mã thành viên ứng dụng UNIQLO tại bước thanh toán.

Bánh đậu đỏ: Dành tặng 100 khách hàng đầu tiên tham gia xếp hàng sớm nhất vào mỗi ngày.

Các chương trình quà tặng áp dụng theo điều kiện cụ thể và số lượng quà tặng có giới hạn.

THÔNG TIN CHUNG VỀ CỬA HÀNG MỚI:

Tên cửa hàng: UNIQLO AEON MALL Hạ Long Địa chỉ: Tầng 1, TTTM AEON MALL Hạ Long (Cửa vào số 5 và 7), số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích bán hàng: Khoảng 1.000 m². Khai trương: Ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Mọi thông tin khác về UNIQLO Việt Nam, vui lòng truy cập: www.uniqlo.com/vn

Trang Instagram chính thức UNIQLO Vietnam: www.instagram.com/uniqlovnam/

Trang Facebook chính thức UNIQLO Vietnam: www.facebook.com/uniqlovnam

Trải nghiệm cửa hàng UNIQLO online qua ứng dụng tại: https://bit.ly/UNIQLOVN-App