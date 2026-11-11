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UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

Hồng Nhung
Hồng Nhung
18:08 | 11/11/2026
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Và như thông lệ mỗi dịp khai trương cửa hàng mới, UNIQLO lại giới thiệu BST mang đậm dấu ấn địa phương. Lần này sẽ là BST áo thun in họa tiết UTme! độc quyền kết hợp cùng họa sĩ Đặng Thái Tuấn.
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Đó là những hình ảnh của Hạ Long được tái hiện trên các thiết kế, từ Vịnh Hạ Long, Hòn Trống Mái, đến những món ăn gắn với tên tuổi của Hạ Long như chả mực hay sữa chua trân châu... BST chính là lời chào gần gũi UNIQLO gửi đến khách hàng Hạ Long, đưa những điều thân quen vào trang phục thường ngày.

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

Tọa lạc tại tầng 1, TTTM AEON MALL Hạ Long, cửa hàng UNIQLO có diện tích bán hàng khoảng 1.000 m², được thiết kế theo tiêu chuẩn cửa hàng toàn cầu của UNIQLO.

Tọa lạc tại tầng 1, TTTM AEON MALL Hạ Long, cửa hàng UNIQLO có diện tích bán hàng khoảng 1.000 m², được thiết kế theo tiêu chuẩn cửa hàng toàn cầu của UNIQLO. Không gian hiện đại mang đến trải nghiệm mua sắm thoải mái cho khách hàng. Đây cũng sẽ là một điểm đến mua sắm trang phục, kết nối trải nghiệm bán lẻ của thương hiệu Nhật Bản với nhu cầu sinh hoạt thường ngày tại địa phương.

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm
Đây sẽ là địa điểm trải nghiệm và mua sắm mới của người dân và du khách khi ghé thăm Hạ Long

Với lợi thế kết nối trong “tam giác kinh tế” Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hạ Long tiếp tục thể hiện vai trò động lực phát triển của toàn vùng. Cùng với sự phát triển của thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị, Hạ Long đang có thêm những không gian mua sắm, gặp gỡ và vui chơi dành cho người dân và du khách.

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm
Buổi sáng ngày khai trương, cửa hàng UNIQLO Hạ Long đã thu hút đông đảo khách tham quan trải nghiệm và mua sắm

Chia sẻ về cột mốc khai trương cửa hàng mới, ông Nakanishi Taketo - Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Hạ Long đang phát triển vị thế một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng trong sự phát triển của khu vực Bắc Bộ. Với cửa hàng đầu tiên tại Hạ Long, chúng tôi đưa các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với đời sống của người dân địa phương và du khách. UNIQLO luôn hướng tới việc trở thành một thương hiệu được khách hàng tin cậy, ưu tiên hàng đầu về chất lượng và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng mong muốn gắn bó lâu dài với cộng đồng Quảng Ninh thông qua cơ hội việc làm, phát triển đội ngũ nhân sự tại địa phương và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đóng góp vào hành trình phát triển của thành phố.”

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

UNIQLO mang đến rất nhiều sản phẩm mới trong BST Thu/Đông năm nay như trang phục giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, trang phục len và fleece (giả lông cừu).

Và để chào đón mùa Thu/Đông năm nay, cửa hàng mang đến các dòng sản phẩm đặc trưng của UNIQLO như trang phục giữ nhiệt HEATTECH, áo khoác chần bông PUFFTECH, trang phục len và fleece (giả lông cừu). Sự đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc và khả năng kết hợp nhiều lớp mang đến những lựa chọn phù hợp với nhu cầu giữ ấm, vận động và thay đổi phong cách trong những ngày chuyển mùa, khi thời tiết trở lạnh hay trong các chuyến du lịch cuối năm.

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm
UNIQLO cũng mang đến BST UTme! Hạ Long

Điểm nhấn đáng chú ý của tuần lễ khai trương, đó là UNIQLO sẽ trích một phần doanh thu từ BST UTme! Hạ Long để hỗ trợ thiết bị dạy học điện tử cho Trường Tiểu học Ba Chẽ - phân hiệu Tàu Tiên, Trường THCS Ba Chẽ - phân hiệu 3 và Trường Tiểu học & THCS Nam Sơn tại xã Ba Chẽ, Quảng Ninh. Hoạt động hướng tới việc hỗ trợ điều kiện dạy và học tại các trường, thể hiện mong muốn đóng góp cho cộng đồng ngay từ những ngày đầu thương hiệu hiện diện tại địa phương.

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

UNIQLO sẽ trích một phần doanh thu từ BST UTme! Hạ Long để hỗ trợ thiết bị dạy học điện tử tại Quảng Ninh

Cũng nhân dịp này, khách hàng khi mua sắm tại UNIQLO Hạ Long sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, trong 05 ngày đầu khai trương, từ ngày 11 đến 15/11/2026, cửa hàng triển khai các chương trình quà tặng:

  • Túi tote họa tiết độc quyền: Khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.299.000 đồng đến dưới 2.600.000 đồng nhận 01 túi; từ 2.600.000 đồng đến dưới 3.900.000 đồng nhận 02 túi; từ 3.900.000 đồng trở lên nhận 03 túi. Mỗi hóa đơn được nhận tối đa 03 túi và không áp dụng cộng gộp hóa đơn.
  • Túi du lịch đa năng: Dành cho khách hàng có hóa đơn bất kì khi quét mã thành viên ứng dụng UNIQLO tại bước thanh toán.
  • Bánh đậu đỏ: Dành tặng 100 khách hàng đầu tiên tham gia xếp hàng sớm nhất vào mỗi ngày.
  • Các chương trình quà tặng áp dụng theo điều kiện cụ thể và số lượng quà tặng có giới hạn.

THÔNG TIN CHUNG VỀ CỬA HÀNG MỚI:

Tên cửa hàng:

UNIQLO AEON MALL Hạ Long

Địa chỉ:

Tầng 1, TTTM AEON MALL Hạ Long (Cửa vào số 5 và 7), số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Diện tích bán hàng:

Khoảng 1.000 m².

Khai trương:

Ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Mọi thông tin khác về UNIQLO Việt Nam, vui lòng truy cập: www.uniqlo.com/vn

Trang Instagram chính thức UNIQLO Vietnam: www.instagram.com/uniqlovnam/

Trang Facebook chính thức UNIQLO Vietnam: www.facebook.com/uniqlovnam

Trải nghiệm cửa hàng UNIQLO online qua ứng dụng tại: https://bit.ly/UNIQLOVN-App

Uniqlo Uniqlo Hạ Long khai trương

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
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Cập nhật: 12/11/2026 09:45

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Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho hơn 300 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn

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Chính phủ giao mốc hoàn thiện thị trường điện, nghiên cứu giá hai thành phần

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