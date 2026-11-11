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Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho hơn 300 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn

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16:23 | 11/11/2026
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Herbalife Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức hai buổi tập huấn về dinh dưỡng thể thao và hồi phục, cập nhật kiến thức chuyên môn quốc tế cho hơn 300 huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ thể thao.
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Ngày 9 và 10/11/2026, Herbalife Việt Nam phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hai buổi tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng thể thao và hồi phục tại Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của hai chuyên gia dinh dưỡng thể thao quốc tế thuộc Herbalife, nhằm cập nhật kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn đang trực tiếp đồng hành cùng vận động viên và cầu thủ Việt Nam.

Herbalife Việt Nam hợp tác với VOC từ năm 2012 và LĐBĐVN từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng, Herbalife Việt Nam còn phối hợp với VOC và LĐBĐVN tổ chức những buổi đào tạo về dinh dưỡng và thể lực cho vận động viên và huấn luyện viên với mong muốn mang đến những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của thể thao thế giới mà huấn luyện viên và đội ngũ chuyên môn có thể ứng dụng ngay trong công việc hằng ngày cùng vận động viên.

Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho hơn 300 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn
Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho hơn 300 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn.

Hai buổi tập huấn có sự tham gia và chia sẻ hai chuyên gia của Herbalife toàn cầu: Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch, Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Herbalife, đồng thời là Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife (Bác sĩ Y khoa, Thạc sĩ Y tế Công cộng, có chứng nhận chuyên khoa của Hội đồng Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ) và Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng, Herbalife (Tiến sĩ Khoa học Sức khỏe, Chuyên gia Dinh dưỡng Thể thao được Hội đồng chứng nhận – CSSD, với gần 20 năm kinh nghiệm).

Buổi tập huấn dành cho VOC với chủ đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh” diễn ra tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), với sự tham dự trực tiếp của khoảng 200 vận động viên, huấn luyện viên, bác sĩ, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý thể thao từ nhiều môn Olympic.

Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho hơn 300 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn

Xuất phát từ quan điểm không có công thức dinh dưỡng chung cho mọi vận động viên, các chuyên gia đã phân tích sự khác biệt trong ưu tiên nạp năng lượng và hồi phục giữa các môn sức mạnh, sức bền, đồng đội và vận động ngắt quãng; giới thiệu “đĩa ăn thành tích” cho ngày tập nhẹ, vừa và nặng, cách bù nước theo hướng dẫn của Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM), cũng như những lưu ý về an toàn thực phẩm bổ sung và phòng, chống doping, trước khi học viên thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và hồi phục cho chính môn thể thao của mình.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư Ký Ủy ban Olympic Việt Namchia sẻ: “Trong thể thao thành tích cao hiện đại, khoa học dinh dưỡng và hồi phục giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của vận động viên. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Herbalife. Những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế đã giúp đội ngũ cán bộ chuyên môn v, huấn luyện viên thể thao Việt Nam cập nhật xu hướng khoa học thể thao hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.”

Ngày 10/11, buổi tập huấn dành cho VFF với chủ đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” diễn ra tại trụ sở VFF, với khoảng 100 học viên là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, và cán bộ quản lý bóng đá.

Các diễn giả đã hướng dẫn cách đánh giá và theo dõi từng cầu thủ theo nguyên tắc “đo lường để ra quyết định, không phải để phán xét”, xây dựng thực đơn theo “đĩa ăn thành tích” (performance plate) và phân kỳ dinh dưỡng theo mùa giải, tuần tập và ngày thi đấu. Chương trình cũng đề cập đến những lưu ý dinh dưỡng riêng cho cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ, nhận diện nguy cơ của hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs) ở cả cầu thủ nam và nữ, cùng dinh dưỡng khi chấn thương và ốm bệnh, giảm nguy cơ chuột rút.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF nhấn mạnh: “Giáo dục dinh dưỡng là một phần quan trọng trong công tác phát triển cầu thủ. Buổi tập huấn giúp đội ngũ huấn luyện viên, y bác sĩ và cán bộ chuyên môn của Liên đoàn cập nhật những kiến thức thực tiễn về dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi, có thể áp dụng vào công tác huấn luyện hằng ngày.”

Herbalife tập huấn dinh dưỡng thể thao cho hơn 300 huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Chương trình tập huấn này là một phần trong cam kết của Herbalife trong việc đồng hành dài hạn cùng thể thao Việt Nam thông qua chương trình hợp tác toàn diện với Ủy Ban Olympic Việt Nam và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF).

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng của Herbalife cho hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc do VOC đề cử và các đội tuyển bóng đá quốc gia, chúng tôi mong muốn mang đến những tri thức và kinh nghiệm quốc tế thiết thực cho đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn, những người trực tiếp đồng hành cùng vận động viên mỗi ngày.

Qua hai buổi tập huấn cùng VOC và VFF, chúng tôi hy vọng những kiến thức này sẽ được ứng dụng rộng rãi, giúp các vận động viên nâng cao hơn nữa sức bền và thể lực cả trong tập luyện và thi đấu, góp phần vào sự phát triển liên tục của thể thao Việt Nam.”

Chuỗi tập huấn là bước tiếp nối trong hành trình nhiều năm Herbalife đồng hành cùng thể thao Việt Nam. Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng, Herbalife thường xuyên phối hợp cùng các đối tác tổ chức các chương trình tập huấn do chuyên gia quốc tế của Tập đoàn Herbalife thực hiện. Gần nhất, vào tháng 11/2025, Tiến sĩ Julián Álvarez, thành viên Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, đã thực hiện chương trình huấn luyện dinh dưỡng thể thao dành cho VFF và VOC.

Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giai đoạn 2021 - 2027 giữa Herbalife với VOC và VFF. Kể từ năm 2021, Herbalife Việt Nam cũng là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon, góp phần lan tỏa lối sống năng động trong cộng đồng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Cập nhật: 11/11/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,580 ▼100K 13,980 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,580 ▼100K 13,980 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,580 ▼100K 13,980 ▼100K
Trang sức 99.9 13,260 ▼100K 13,860 ▼100K
Trang sức 99.99 13,270 ▼100K 13,870 ▼100K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 11/11/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 ▼1242K 14,002 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 ▼1242K 14,003 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,358 ▼9K 1,398 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,358 ▼9K 1,399 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,341 ▲1206K 1,388 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,426 ▼891K 137,426 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,446 ▼85689K 10,426 ▼94509K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,743 ▼613K 94,543 ▼613K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,026 ▼550K 84,826 ▼550K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,278 ▼525K 81,078 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,235 ▼376K 58,035 ▼376K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
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