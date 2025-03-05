'Xuân yêu thương' đến với trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, các tình nguyện viên là Thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em nhỏ và người cao tuổi đang được chăm sóc bởi các đối tác Casa Herbalife này.

Tại sự kiện, các Thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đã hướng dẫn và cùng tham gia gói bánh chưng với các em thiếu nhi, đồng thời tổ chức các hoạt động văn nghệ cho các em. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn chuẩn bị nhiều phần quà Tết trao tặng cho người cao tuổi và các em nhỏ.

Herbalife Việt Nam tổ chức chương trình thường niên “Xuân yêu thương”

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cùng với các hoạt động tình nguyện thường niên khác là một phần trong truyền thống hỗ trợ cộng đồng của Herbalife. Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi khi chương trình tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các Thành viên độc lập, những người luôn là trung tâm của các chương trình vì cộng đồng của công ty.”

Cô Đoàn Lê Phong, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP. Hồ Chí Minh (WOCA), cho biết: “Chương trình “Xuân yêu thương” của Herbalife Việt Nam luôn là một sự kiện đầy niềm vui và đáng nhớ đối với các cháu thiếu nhi tại bảy mái ấm trực thuộc hội. Niềm hạnh phúc và hân hoan trên gương mặt các cháu là vô giá. Chúng tôi vô cùng trân quý và biết ơn sự hỗ trợ liên tục từ Herbalife Việt Nam dành cho các cháu.”

Chương trình “Xuân yêu thương” cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại các Trung tâm Casa Herbalife trên toàn quốc

Cô Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê hương, chia sẻ: “Chuyến thăm đầu năm mới của Herbalife Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi tại Casa Quê Hương. Các hoạt động tình nguyện tổ chức cho các em thiếu nhi không chỉ mang lại nhiều niềm vui mà còn có tính giáo dục rất cao. Chúng tôi vô cùng cảm động khi nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ khi thực hiện sứ mệnh giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn Quý Công ty vì đã mang đến những tác động tích cực cho cuộc sống của các em.”

Ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: “Chương trình mừng năm mới tổ chức bởi Herbalife Việt Nam đã mang đến một cái Tết cổ truyền rất đặc biệt cho các cháu thiếu nhi và người cao tuổi tại Trung tâm. Chúng tôi vô cùng trân trọng cảm ơn Herbalife với những đóng góp. Điều đó không chỉ giúp cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại đây mà còn tổ chức những chuyến thăm có ý nghĩa như sự kiện này.

Chương trình “Xuân yêu thương” mang đến thật nhiều niềm vui cho các con học sinh

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu Trưởng Trường PTCS Xã Đàn, cho biết; “Chương trình “Xuân yêu thương” đã mang đến thật nhiều niềm vui cho các con học sinh. Nhà trường vô cùng biết ơn Herbalife Việt Nam đã liên tục hỗ trợ và tạo ra sự khác biệt tích cực cho các con học sinh khiếm thính tại trường.”