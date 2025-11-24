FPT thiết lập quan hệ hợp tác với ITIDA

FPT và ITIDA cùng nhau thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nhiều lĩnh vực

Đồng thời, FPT và ITIDA sẽ cùng nhau thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nhiều lĩnh vực. Với năng lực cung ứng dịch vụ toàn cầu và chuyên môn công nghệ sâu rộng, FPT sẽ đồng hành cùng ITIDA trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao vị thế của Ai Cập trong tiến trình chuyển đổi số toàn cầu. FPT cũng sẽ phát huy lợi thế về nguồn nhân lực giàu chuyên môn tại Ai Cập để đồng hành cùng các khách hàng toàn cầu trong việc cung cấp các dịch vụ công nghệ và tư vấn chất lượng cao. Các công cụ AI, giải pháp chuyển đổi số và dịch vụ CNTT doanh nghiệp của FPT được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh toàn cầu của Ai Cập.

Trong khi đó, ITIDA sẽ hỗ trợ FPT mở rộng hoạt động kinh doanh tại Ai Cập thông qua việc kết nối với các doanh nghiệp trong nước và cơ quan chính phủ, đồng thời tăng cường phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học. ITIDA cũng sẽ cung cấp cho FPT quyền tiếp cận các chương trình đào tạo, Trung tâm Năng lực Kỹ thuật Phần mềm, dữ liệu ngành và hỗ trợ về hạ tầng viễn thông.

“Định hướng AI-First của FPT có sự tương đồng mạnh mẽ với tham vọng của Chiến lược Digital Egypt, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội số toàn diện. Thông qua hợp tác với ITIDA, chúng tôi sẽ phát triển một hệ sinh thái số vững mạnh, thúc đẩy việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững, qua đó đóng góp vào các mục tiêu phát triển dài hạn của Ai Cập.” Ông Rimah Ghaddar, Giám đốc Công ty FPT Trung Đông, Tập đoàn FPT cho biết.