Bitcoin giảm hơn 3% khi các động thái áp thuế của TT Trump làm gia tăng bất ổn

Giá Bitcoin đã giảm hơn 5% xuống dưới 65.000 đô la sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch tăng thuế quan toàn cầu lên 15%. Ảnh: Getty.

Kể từ khi vượt mốc 125.000 USD vào tháng 10 năm ngoái, bitcoin đã liên tục chịu áp lực bán mạnh. Xu hướng giảm này kéo dài sang năm nay, khiến đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới giảm khoảng 26% tính từ đầu năm và mất hơn 47% so với đỉnh lịch sử.

“Chúng tôi cho rằng việc tăng thuế quan đột ngột đang thúc đẩy các nhà đầu tư bán tháo tài sản tiền điện tử, do lo ngại nền kinh tế toàn cầu có thể suy giảm mạnh hơn,” ông Jeff Mei, Giám đốc điều hành của BTSE, nhận định.

Theo ông Mei, tâm lý thị trường còn bị phủ bóng bởi lo ngại địa chính trị khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Tổng thống Trump đã phát tín hiệu rằng ông sẽ quyết định trong vòng 10 ngày tới liệu Washington có tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không, làm dấy lên nguy cơ xung đột lan rộng và gián đoạn thương mại toàn cầu.

Ở góc nhìn khác, ông Markus Thielen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại 10x Research, cho rằng đợt giảm giá gần đây của bitcoin không xuất phát từ một thông tin đơn lẻ mà phản ánh tình trạng thanh khoản yếu và niềm tin thấp của nhà đầu tư. Theo ông, diễn biến này phù hợp với đặc trưng của thị trường gấu, với khối lượng giao dịch thấp và sự không chắc chắn xoay quanh bối cảnh chính trị Mỹ, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thielen dự báo bitcoin có thể tiếp tục lùi về vùng 50.000 USD trước khi hình thành đáy bền vững hơn.

Trong khi đó, nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn đã đẩy giá vàng giao ngay tăng hơn 1% trong phiên, làm nổi bật sự tương phản với bitcoin – loại tài sản thường được gọi là “vàng kỹ thuật số”, kể cả bởi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell.

Tính đến 0 giờ 18 phút theo giờ ET, Bitcoin đã thu hẹp bớt đà giảm, giao dịch quanh mức 65.167 USD, thấp hơn khoảng 3% so với phiên trước. Ether – đồng tiền điện tử lớn thứ hai thị trường – giảm mạnh hơn, mất 3,9% xuống còn 1.867,3 USD.

Đầu tháng này, ông Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise, cho rằng đợt điều chỉnh của bitcoin chủ yếu phản ánh “chu kỳ bốn năm” quen thuộc của thị trường tiền điện tử. Theo ông, không có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự sụt giảm, mà là tổng hòa của việc dòng tiền dịch chuyển sang vàng và cổ phiếu trí tuệ nhân tạo, những lo ngại kéo dài xoay quanh khả năng ông Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Fed, cùng với các rủi ro công nghệ dài hạn như “rủi ro lượng tử”.

Trước đó, Bitcoin đã chạm mức thấp nhất trong hơn một năm ở 63.119,8 USD vào ngày 5/2, cho thấy thị trường vẫn đang vật lộn tìm điểm cân bằng mới trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng.

Đáng chú ý, đà giảm của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán châu Á mở cửa tăng điểm, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa thị trường tiền điện tử và chứng khoán khu vực khi bất ổn liên quan đến thuế quan quay trở lại.