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Bitcoin giảm hơn 3% khi các động thái áp thuế của TT Trump làm gia tăng bất ổn

Thế Kiên

Thế Kiên

13:42 | 23/02/2026
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Giá Bitcoin đã có thời điểm lao dốc tới 5% xuống dưới ngưỡng 65.000 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch nâng mức thuế quan toàn cầu lên 15%. Động thái này làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế và tâm lý rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu.
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Bitcoin giảm hơn 3% khi các động thái áp thuế của Trump làm gia tăng bất ổn
Giá Bitcoin đã giảm hơn 5% xuống dưới 65.000 đô la sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch tăng thuế quan toàn cầu lên 15%. Ảnh: Getty.

Kể từ khi vượt mốc 125.000 USD vào tháng 10 năm ngoái, bitcoin đã liên tục chịu áp lực bán mạnh. Xu hướng giảm này kéo dài sang năm nay, khiến đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới giảm khoảng 26% tính từ đầu năm và mất hơn 47% so với đỉnh lịch sử.

“Chúng tôi cho rằng việc tăng thuế quan đột ngột đang thúc đẩy các nhà đầu tư bán tháo tài sản tiền điện tử, do lo ngại nền kinh tế toàn cầu có thể suy giảm mạnh hơn,” ông Jeff Mei, Giám đốc điều hành của BTSE, nhận định.

Theo ông Mei, tâm lý thị trường còn bị phủ bóng bởi lo ngại địa chính trị khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Tổng thống Trump đã phát tín hiệu rằng ông sẽ quyết định trong vòng 10 ngày tới liệu Washington có tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không, làm dấy lên nguy cơ xung đột lan rộng và gián đoạn thương mại toàn cầu.

Ở góc nhìn khác, ông Markus Thielen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại 10x Research, cho rằng đợt giảm giá gần đây của bitcoin không xuất phát từ một thông tin đơn lẻ mà phản ánh tình trạng thanh khoản yếu và niềm tin thấp của nhà đầu tư. Theo ông, diễn biến này phù hợp với đặc trưng của thị trường gấu, với khối lượng giao dịch thấp và sự không chắc chắn xoay quanh bối cảnh chính trị Mỹ, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thielen dự báo bitcoin có thể tiếp tục lùi về vùng 50.000 USD trước khi hình thành đáy bền vững hơn.

Trong khi đó, nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn đã đẩy giá vàng giao ngay tăng hơn 1% trong phiên, làm nổi bật sự tương phản với bitcoin – loại tài sản thường được gọi là “vàng kỹ thuật số”, kể cả bởi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell.

Tính đến 0 giờ 18 phút theo giờ ET, Bitcoin đã thu hẹp bớt đà giảm, giao dịch quanh mức 65.167 USD, thấp hơn khoảng 3% so với phiên trước. Ether – đồng tiền điện tử lớn thứ hai thị trường – giảm mạnh hơn, mất 3,9% xuống còn 1.867,3 USD.

Đầu tháng này, ông Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise, cho rằng đợt điều chỉnh của bitcoin chủ yếu phản ánh “chu kỳ bốn năm” quen thuộc của thị trường tiền điện tử. Theo ông, không có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự sụt giảm, mà là tổng hòa của việc dòng tiền dịch chuyển sang vàng và cổ phiếu trí tuệ nhân tạo, những lo ngại kéo dài xoay quanh khả năng ông Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Fed, cùng với các rủi ro công nghệ dài hạn như “rủi ro lượng tử”.

Trước đó, Bitcoin đã chạm mức thấp nhất trong hơn một năm ở 63.119,8 USD vào ngày 5/2, cho thấy thị trường vẫn đang vật lộn tìm điểm cân bằng mới trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng.

Đáng chú ý, đà giảm của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán châu Á mở cửa tăng điểm, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa thị trường tiền điện tử và chứng khoán khu vực khi bất ổn liên quan đến thuế quan quay trở lại.

bitcoin Donald Trump thuế quan Mỹ thị trường tiền điện tử bất ổn kinh tế vàng trú ẩn ether Fed

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

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Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

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