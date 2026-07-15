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Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện

Nam Khánh

Nam Khánh

18:03 | 15/07/2026
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Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, chuỗi Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Công nghệ, Thiết bị Điện (Vietnam ETE 2026) và Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, Năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026); Triển lãm Điện và năng lượng ( Elecs Vietnam 2026 ) chính thức khai mạc.
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Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thường niên uy tín hàng đầu trong lĩnh vực điện – năng lượng tại Việt Nam. Chương trình được sự ủng hộ của Bộ Công Thương; Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương); Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, do Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam phối hợp với Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE) và các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 15 đến 17/7/2026.

Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng không ngừng gia tăng cùng với tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp hóa và chuyển đổi số, ngành điện và năng lượng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết giảm phát thải.

Việc thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch, hiện đại hóa hạ tầng truyền tải và phân phối điện, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành hệ thống điện đang trở thành những định hướng ưu tiên, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với tiềm năng tăng trưởng lớn cùng nhu cầu đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn mới, ngành điện và năng lượng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.

Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương cho biết: “ Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tin tưởng rằng Triển lãm Quốc tế về Công nghệ, thiết bị điện - Vietnam ETE; Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh – Greenergy Expo; Triển lãm điện & năng lượng - ELECS Vietnam sẽ mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp trong việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh; góp phần tích cực cho sự phát triển tại Việt Nam”.

Vietnam ETE & Greenergy Expo 2026 có qui mô gần 20.000 m2, hơn 800 gian hàng với sự tham dự của gần 650 doanh nghiệp trong nước và các quốc gia có ngành công nghiệp điện phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Áo, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan…với nhiều thương hiệu uy tín trong lĩnh vực điện và năng lượng như Gelex, Toshiba, ABB, Vina Electric, Hùng Việt, Hạo Phương, MBT, Lộc Phát, Vinasino, Solar Z, XB Solar, KST, Horng Yu, Nhật Thăng, Nevon, Helukabel, Shihlin, Hioki, Daphaco, Rongstar, Unitek, An Đức Thịnh, Securemeters, KEPCO KDN, KEPCO, LS Electric, HD Huyndai, Woonyong, Keri. Năm nay chương trình tiếp tục có sự đồng hành và hợp tác của Hiệp hội các nhà sản xuất điện Hàn Quốc - KOEMA với khu trưng bày Triển lãm điện & năng lượng - ELECS Vietnam cũng như Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tham dự với qui mô lớn, giới thiệu các công nghệ, thành tựu mới nhất về lĩnh vực thiết bị điện và năng lượng.

Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện
Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Trong khuôn khổ các ngày diễn ra, Vietnam ETE & Greenergy Expo 2026 sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực và trải nghiệm tốt nhất cho các doanh nghiệp tham dự, đối tác và các khách hàng quan tâm.

Chương trình “Kết nối giao thương B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp các nước tham gia triển lãm” sẽ được tổ chức xuyên suốt trong các ngày diễn ra sự kiện. Chương trình khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối trực tiếp hiệu quả cho doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, học hỏi từ các doanh nghiệp nước ngoài về trình độ quản lý, sản xuất; tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tích cực đổi mới công nghệ, để từ đó mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh tham gia hiệu quả hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện

Chuỗi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành với chủ đề: “Tự chủ năng lượng trong kỷ nguyên Điện hóa – Giải pháp lưu trữ Năng lượng và Quản lý điện thông minh cho doanh nghiệp“ do Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng 3 và các đơn vị hữu quan tổ chức; “ Hiện đại hóa điện lưới – chuyển dịch năng lượng và hợp tác công nghiệp“, chương trình được tổ chức bởi KEPCO, KEA & LS Electric sẽ diễn ra từ 13h00 – 15h50 ngày 16/7/2026

Chuỗi triển lãm được kỳ vọng thu hút 20.000 lượt khách tham quan, khẳng định vai trò là sự kiện thường niên uy tín và chuyên nghiệp nhất của ngành Thiết bị điện và Năng lượng Việt Nam.

chuỗi triển lãm năng lượng xanh chuỗi Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Công nghệ chuỗi Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Công nghệ, Thiết bị Điện (Vietnam ETE 2026)

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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mây đen u ám
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17798 18072 18648
CAD 18132 18407 19024
CHF 31728 32109 32754
CNY 0 3834 3927
EUR 29336 29556 30639
GBP 34370 34761 35694
HKD 0 3218 3421
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14961 15554
SGD 19773 20054 20635
THB 696 759 812
USD (1,2) 25986 0 0
USD (5,10,20) 26027 0 0
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