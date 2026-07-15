Cách tải iPadOS 27 và danh sách iPad được hỗ trợ

Ảnh minh họa: Kerry Wan/ZDNET

Giờ đây, người dùng có thể tải iPadOS 27 bản beta công khai, sau khi Apple giới thiệu hệ điều hành này tại sự kiện WWDC 2026 diễn ra tháng trước. Ngay sau buổi trình diễn, Apple phát hành bản beta dành cho nhà phát triển để mở cơ hội trải nghiệm sớm phần mềm trước khi bản chính thức ra mắt vào mùa thu, và nay bản beta công khai đã sẵn sàng để tải về.

Phần lớn nội dung tại WWDC năm nay xoay quanh Apple Intelligence và cách công nghệ này thay đổi trải nghiệm sử dụng iPad. iPadOS 27 nâng cấp mạnh trợ lý Siri, bổ sung công cụ chỉnh sửa ảnh mới và mang đến hàng loạt tính năng cập nhật cho trình duyệt Safari.

Cách cài đặt iPadOS 27 bản beta công khai

Trước khi cài đặt bản beta, người dùng nên sao lưu iPad, vì đây là phần mềm thử nghiệm chưa ổn định và có thể phát sinh lỗi, giật lag hoặc treo máy trong quá trình sử dụng, trong khi việc sao lưu giúp bảo toàn dữ liệu nếu sự cố xảy ra.

Để cài đặt bản beta công khai của iPadOS 27, người dùng cần một chiếc iPad nằm trong danh sách thiết bị tương thích, sau đó thực hiện theo các bước sau.

Mở Cài đặt trên iPad. Vào mục Cài đặt chung. Chọn Cập nhật phần mềm. Bật tùy chọn Cập nhật bản beta. Tải về iPadOS 27 bản beta công khai.

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iPad nào tương thích với iPadOS 27

Danh sách iPad tương thích với iPadOS 27 trải rộng trên bốn dòng sản phẩm của Apple, gồm iPad Pro, iPad Air, iPad và iPad mini.

iPad Pro

iPad Pro (chip M4 trở lên)

iPad Pro 12.9 inch (thế hệ 4 trở lên)

iPad Pro 11 inch (thế hệ 2 trở lên)

iPad Air

iPad Air 13 inch (chip M2 trở lên)

iPad Air 11 inch (chip M2, M3 và M4)

iPad Air (thế hệ 4 trở lên)

iPad

iPad (chip A16)

iPad (thế hệ 9 trở lên)

iPad mini

iPad mini (chip A17 Pro)

iPad mini (thế hệ 6 trở lên)

Bản beta công khai lần này giúp nhiều người dùng hơn có cơ hội trải nghiệm iPadOS 27 trước khi phần mềm chính thức ra mắt vào mùa thu năm 2026. Theo nhận định, nếu quy luật phát hành của những năm trước tiếp tục lặp lại, bản chính thức của iPadOS 27 nhiều khả năng xuất hiện vào tháng 9 năm 2026 cùng loạt bản cập nhật hệ điều hành khác của Apple, tuy nhiên đây chỉ là suy đoán dựa trên lịch sử phát hành, chưa phải mốc thời gian được Apple xác nhận chính thức.

Cách cài đặt iPadOS 27 bản beta dành cho nhà phát triển

Để truy cập bản beta dành cho nhà phát triển của iPadOS 27, người dùng cần đăng ký tham gia Apple Developer Program. Bước đầu tiên là tải ứng dụng Apple Developer trên App Store nếu chưa có, sau đó đăng nhập bằng Apple Account.

Xem và chấp nhận Apple Developer Agreement. Nhấn Enroll Now rồi chọn Continue theo hướng dẫn. Nhập thông tin cá nhân và xác minh danh tính. Xem lại thông tin rồi nhấn Continue. Chọn Individual cho loại tài khoản. Xem và chấp nhận Apple Developer Program License Agreement.

Apple Developer Program miễn phí nếu người dùng chỉ muốn truy cập bản beta, còn gói thuê bao 99 USD mỗi năm chỉ cần thiết khi người dùng muốn phân phối ứng dụng trên các nền tảng của Apple hoặc cần thêm công cụ dành cho nhà phát triển.

Sau khi hoàn tất đăng ký, người dùng mở ứng dụng Cài đặt trên iPad, vào mục Cài đặt chung rồi chọn Cập nhật phần mềm để tải về và cài đặt iPadOS 27.