Hà Nội có đủ cơ sở hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 11%

Làm rõ các ý kiến của đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026 là nhiệm vụ rất khó khăn, song có cơ sở để hoàn thành nếu phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp về đầu tư, cải cách thể chế và phát triển hạ tầng.

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ chiều 14/7

Nhiều động lực mới tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, nội dung được các đại biểu quan tâm nhiều nhất tại kỳ họp lần này là khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026. Đây không chỉ là mục tiêu của Hà Nội mà còn là yêu cầu chung trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả nước.

Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22% - mức tăng tích cực so với nhiều năm trước - nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, GRDP 6 tháng cuối năm phải đạt bình quân khoảng 13%, trong đó quý III khoảng 12,5% và quý IV khoảng 13,4%.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, ngay từ đầu năm, Hà Nội đã xác định tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn nhưng cũng là trách nhiệm và danh dự của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Thành phố đã chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm, đồng thời sau khi có số liệu 6 tháng đầu năm đã tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện các phương án điều hành.

Các chỉ tiêu tăng trưởng được tính toán trên cơ sở số liệu thống kê, phối hợp với các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn, vì vậy hoàn toàn có căn cứ để triển khai thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, một trong những nền tảng quan trọng nhất là từ ngày 1/7, hệ thống thể chế và pháp luật có nhiều thay đổi căn bản. Đặc biệt, các quy định mới về phân cấp, phân quyền cùng với Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. HĐND Thành phố cũng đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa các cơ chế mới, tạo hành lang pháp lý để các dự án đầu tư được triển khai nhanh hơn.

Song song với đó, từ cuối năm 2025 đến nay, Thành phố đã tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ các dự án tồn đọng nhiều năm.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, kết quả rõ nét nhất là nhiều dự án hạ tầng kéo dài nhiều năm đã được tháo gỡ và bước vào giai đoạn triển khai thực tế. Nếu như trước đây, một dự án hạ tầng từ khi đề xuất đến khi có mặt bằng triển khai có thể mất từ 5 đến 7 năm, thậm chí kéo dài 9 đến 18 năm, thì hiện nay tiến độ đã được cải thiện đáng kể nhờ các cơ chế, chính sách mới và sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên thảo luận Tổ chiều 14/7

Trong 6 tháng cuối năm, hàng loạt dự án trọng điểm sẽ tiếp tục được triển khai, gồm các dự án giao thông, hệ thống hạ tầng đô thị và nhiều dự án phát triển mới.

Đối với các tuyến vành đai, các cầu vượt sông Hồng, đường Vành đai 3,5 cùng nhiều công trình hạ tầng khác, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành để chuyển sang thi công xây lắp. Các nhà thầu cũng đã huy động nhân lực, thiết bị, vật tư phục vụ thi công, kể cả đối với những hạng mục kỹ thuật phức tạp.

Một trong những lĩnh vực được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng là phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư gần 60 dự án nhà ở xã hội với quy mô trên 100.000 căn hộ.

Theo tính toán của ngành xây dựng, khối lượng thi công các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng khoảng 75% so với nửa đầu năm, tạo thêm việc làm cho ngành xây dựng và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp và nhiều dự án đầu tư lớn cũng sẽ bước vào giai đoạn triển khai mạnh hơn trong thời gian tới.

"Khi cộng hưởng tất cả các yếu tố từ thể chế mới, cải cách thủ tục hành chính, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội, các khu công nghiệp và các dự án đầu tư lớn, chúng tôi tin rằng mục tiêu tăng trưởng năm 2026 có tính khả thi và hoàn toàn có cơ sở để thực hiện", Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định.

Đẩy mạnh phân cấp, tháo gỡ điểm nghẽn để tạo dư địa phát triển

Trao đổi thêm về các ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, ngoài việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến bảo đảm nguồn vật liệu, nhân lực và tổ chức thi công các dự án.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, Hà Nội đang từng bước xây dựng lại mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, nhưng không chỉ dựa vào các ngành truyền thống mà tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp mới và các ngành có giá trị gia tăng lớn.

Thời gian qua, Thành phố đã chuẩn bị phát triển nhiều khu công nghiệp mới, đặc biệt là các khu công nghiệp công nghệ cao và khu công nghiệp chuyên ngành phục vụ các lĩnh vực như bán dẫn, tự động hóa cùng nhiều ngành công nghệ cao khác. Hiện đã có doanh nghiệp đề xuất đầu tư khoảng 60ha để phát triển khu công nghiệp công nghệ cao phục vụ các lĩnh vực mới.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội thảo luận tại Tổ chiều 14/7

Liên quan đến đất dịch vụ và đất giãn dân - vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực, Thành phố đã tập trung xây dựng các cơ chế nhằm xử lý những tồn tại kéo dài nhiều năm.

Đối với đất dịch vụ, Thành phố đã trình HĐND ban hành nghị quyết để giải quyết trước mắt khoảng 22.000 trường hợp trên cơ sở số liệu tổng hợp từ các quận, huyện trước đây và các xã, phường hiện nay. Sau quá trình rà soát, một số địa phương tiếp tục phát sinh thêm các trường hợp mới. Thành phố sẽ tiếp tục tổng hợp để xử lý, song trước mắt đề nghị HĐND thông qua nghị quyết nhằm giải quyết ngay các trường hợp đã đủ điều kiện; các trường hợp phát sinh sẽ được tiếp tục bổ sung, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Về phân cấp, phân quyền, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, UBND cấp xã hiện đã được giao thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Thành phố đã thực hiện phân cấp ở mức tối đa theo quy định. Nếu còn nội dung chưa được phân cấp, các địa phương cần chủ động báo cáo để Thành phố xem xét.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, điều đáng quan tâm hiện nay không phải là thiếu cơ chế phân cấp mà là tại một số nơi, dù đã được giao thẩm quyền nhưng vẫn còn tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn thực hiện. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ngay trong tuần này Thành phố sẽ tổ chức cuộc họp chuyên đề rà soát toàn bộ các vấn đề liên quan. Quan điểm của Thành phố là những nội dung Trung ương đã cho phép phân cấp sẽ được thực hiện triệt để; đồng thời các địa phương cần chủ động hơn, phát huy đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ đầu tư, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.