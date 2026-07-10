Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Nguyên mẫu Xiaomi 18 Pro được cho là sở hữu màn hình OLED phẳng 6,4 inch với viền siêu mỏng và camera trước đặt trong lỗ đục ở giữa màn hình. Ảnh minh họa.

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình cao cấp trước thời điểm ra mắt

Xiaomi 18 Pro tiếp tục thu hút sự chú ý khi nhiều thông tin rò rỉ dần hé lộ bức tranh khá đầy đủ về cấu hình. Điều gì khiến mẫu máy này nhận được nhiều quan tâm ngay từ giai đoạn thử nghiệm? Câu trả lời nằm ở việc Xiaomi được cho là tập trung nâng cấp đồng thời bộ xử lý, màn hình, camera và dung lượng pin để tạo lợi thế trong phân khúc điện thoại cao cấp.

Digital Chat Station chia sẻ thông tin về Xiaomi 18 Pro

Theo tài khoản chuyên tiết lộ thông tin Digital Chat Station trên Weibo, nguyên mẫu Xiaomi 18 Pro đang thử nghiệm với bộ xử lý sản xuất trên tiến trình 2 nm, nhiều khả năng thuộc dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Nguồn tin này cũng cho biết Qualcomm dự kiến giới thiệu bộ xử lý mới vào tháng 9, ngay trước thời điểm Xiaomi ra mắt dòng Xiaomi 18 Pro.

Thông tin rò rỉ còn cho thấy Xiaomi 18 Pro sử dụng màn hình phẳng độ phân giải rất cao, thiết kế bo góc lớn cùng viền màn hình siêu mỏng và cân đối. Dù Digital Chat Station chưa đề cập kích thước màn hình trong lần tiết lộ mới nhất, nguồn tin này trước đó từng cho biết thiết bị sẽ sở hữu tấm nền OLED 6,4 inch và tích hợp tính năng bảo vệ quyền riêng tư tương tự giải pháp của Samsung.

Thiết kế mặt lưng của nguyên mẫu Xiaomi 18 Pro với cụm camera cỡ lớn, màn hình phụ phía sau và hệ thống camera được đồn đoán gồm cảm biến chính 200 MP cùng camera tiềm vọng 200 MP. Ảnh minh họa.

Camera 200 MP và pin khoảng 7.000 mAh trở thành điểm nhấn

Nếu cấu hình xử lý tạo nền tảng cho hiệu năng thì hệ thống camera lại cho thấy định hướng nâng cấp rõ rệt của Xiaomi 18 Pro. Digital Chat Station cho biết thiết bị sẽ trang bị camera chính cảm biến lớn 200 MP, kết hợp camera tiềm vọng cảm biến lớn 200 MP hỗ trợ chụp cận cảnh và camera góc siêu rộng 50 MP.

Không chỉ tập trung vào khả năng chụp ảnh, Xiaomi còn được cho là tăng đáng kể dung lượng pin. Theo nguồn tin rò rỉ, nguyên mẫu Xiaomi 18 Pro sử dụng viên pin khoảng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100 W và sạc không dây. Digital Chat Station cũng nhận định thiết bị có thể tiếp tục được hoàn thiện trước khi ra mắt với loa kép âm thanh nổi, động cơ rung kích thước lớn hơn và một số nâng cấp khác. Máy nhiều khả năng vẫn duy trì màn hình phụ ở mặt lưng như thế hệ trước.

Thông tin rò rỉ cho biết Xiaomi 18 Pro nhiều khả năng tiếp tục duy trì màn hình phụ ở mặt lưng, đồng thời nâng cấp mạnh về bộ xử lý, camera và dung lượng pin trước thời điểm ra mắt. Ảnh minh họa.

Hiện Xiaomi chưa xác nhận các thông số nói trên. Tuy nhiên, những thông tin liên tiếp xuất hiện từ cùng một nguồn tin cho thấy Xiaomi 18 Pro nhiều khả năng sẽ hướng đến nhóm người dùng cần một mẫu điện thoại cao cấp với hiệu năng mạnh, hệ thống camera độ phân giải cao và thời lượng pin lớn.