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Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series

Hồng Nhung

Hồng Nhung

08:12 | 30/05/2026
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Theo đó, Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro sẽ tiếp nối thành công của dòng Xiaomi 15T Series với mức tăng trưởng doanh số 150% so với thế hệ tiền nhiệm, hướng đến người dùng trẻ yêu công nghệ và sáng tạo nội dung với thiết kế trẻ trung cùng nhiều tùy chọn màu sắc.
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Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series
Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series

Nổi bật trên bộ đôi Xiaomi 17T Series đó chính là camera Leica 5x Telephoto lần đầu xuất hiện, đi kèm tính năng Leica Live Moment giúp ghi lại khoảnh khắc sống động và giàu cảm xúc hơn.

Bộ đôi sản phẩm còn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 trên Xiaomi 17T Pro và vi xử lý MediaTek Dimensity 8500-Ultra trên Xiaomi 17T.

Chia sẻ về bộ đôi sản phẩm mới, ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, nói: “Với Xiaomi 17T Series, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng Việt Nam một trải nghiệm flagship ở phân khúc giá dễ tiếp cận hơn, không chỉ nổi bật về hiệu năng, pin và sạc nhanh, mà còn ghi dấu ấn với khả năng nhiếp ảnh đậm chất Leica. Đặc biệt, việc trang bị camera Leica 5x Telephoto trên cả hai phiên bản tiếp tục khẳng định nỗ lực của Xiaomi trong việc đưa các công nghệ hình ảnh cao cấp đến gần hơn với thế hệ người dùng trẻ yêu công nghệ và đam mê sáng tạo nội dung.”
Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series
Chi Pu trở thành Đại sứ thương hiệu của Xiaomi 17T Series tại Việt Nam

Cũng trong lần ra mắt này, Xiaomi công bố Chi Pu trở thành Đại sứ thương hiệu của Xiaomi 17T Series tại Việt Nam, góp phần truyền tải tinh thần trẻ trung, hiện đại và sáng tạo mà dòng sản phẩm hướng đến.

Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series

Vậy Leica 5x Telephoto mang đến cho bộ đôi Xiaomi 17T Series những gì? Được trang bị hệ thống ba camera sau, kết hợp công nghệ hình ảnh của Xiaomi cùng hệ thống quang học Leica, cả Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đều sở hữu camera chính 50MP sử dụng ống kính Leica Summilux, mang đến khả năng thu sáng ấn tượng, tái tạo chi tiết rõ nét và duy trì chất ảnh đặc trưng của Leica trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Với camera Leica 5x Telephoto lần đầu tiên được trang bị, bộ đôi sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh cao cấp đến gần hơn với đông đảo người dùng.

Xiaomi 17T
Xiaomi 17T Series sở hữu độ phân giải 50MP, chống rung quang học OIS, tiêu cự tương đương 115mm và khả năng AI Ultra Zoom lên đến 120x, hệ thống camera telephot

Cụ thể, với độ phân giải 50MP, chống rung quang học OIS, tiêu cự tương đương 115mm và khả năng AI Ultra Zoom lên đến 120x, hệ thống camera telephoto trên Xiaomi 17T Series mang đến khả năng chụp linh hoạt trong nhiều tình huống. Từ sân khấu biểu diễn, ảnh chân dung đến nhịp sống đường phố hay những khoảnh khắc đời thường, thiết bị cho phép ghi lại hình ảnh ở khoảng cách xa với độ chi tiết cao, bố cục chặt chẽ và chiều sâu ấn tượng. Đồng thời, camera telephoto còn hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách tối thiểu 30cm, mở rộng khả năng sáng tạo từ các chi tiết cận cảnh đến những khung hình ở xa.

Bên cạnh khả năng nhiếp ảnh, Xiaomi 17T Series cũng được nâng cấp mạnh mẽ về trải nghiệm quay video. Cụ thể, Xiaomi 17T Pro hỗ trợ quay video 8K 30fps, 4K 120fps cùng chế độ Cinematic Video lên đến 4K 60fps, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Còn Xiaomi 17T hỗ trợ quay 4K HDR10+ 60fps và Log video, phù hợp với người dùng thường xuyên quay dựng, hậu kỳ hoặc chia sẻ nội dung chất lượng cao trên các nền tảng mạng xã hội.

Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series
Xiaomi 17T Series cũng được trang bị tính năng giữ trọn cảm xúc Leica Live Momen

Về tính năng bắt trọn chuyển động, giữ trọn cảm xúc Leica Live Moment, đây là tính năng mới cho phép người dùng lưu giữ mọi chuyển động, biểu cảm và bầu không khí ngay tại thời điểm bấm máy. Thay vì chỉ ghi lại một khung hình đơn lẻ, Leica Live Moment mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và giàu cảm xúc hơn, phù hợp với các nội dung đời sống, du lịch, ẩm thực hay nhịp sống đường phố. Tính năng này hỗ trợ trên toàn bộ hệ thống camera sau, đồng thời kết hợp phong cách hình ảnh Leica nhằm giúp người dùng dễ dàng lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên mạng xã hội.

Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series
và tính năng Leica Live Portrait giúp mở rộng trải nghiệm sáng tạo trên chế độ chân dung với hiệu ứng bokeh tự nhiên

Bên cạnh đó thì tính năng Leica Live Portrait cũng tiếp tục mở rộng trải nghiệm sáng tạo trên chế độ chân dung với hiệu ứng bokeh tự nhiên, giúp chủ thể được tách bạch rõ nét hơn nhưng vẫn duy trì sự liền mạch của chuyển động trong từng khung hình. Xiaomi 17T Series cũng đồng thời giới thiệu bộ watermark Leica độc quyền mới dành riêng cho Leica Live Moment, góp phần tăng thêm dấu ấn thị giác cho mỗi nội dung được chia sẻ.

Ngoài Leica 5x Telephotom Xiaomi 17T Series cũng sở hữu diện mạo mới với thiết kế thanh thoát hơn, nổi bật với cụm camera đãcđược tinh gọn, phần thân máy hoàn thiện tinh tế cùng các đường cong mềm mại, mang lại cảm giác cao cấp nhưng vẫn thoải mái khi cầm nắm và sử dụng hằng ngày.

Xiaomi 17T
Màn hình của Xiaomi 17T

Khả năng hiển thị của Xiaomi 17T Series được bảo toàn bởi màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K, độ sáng tối đa lên đến 3.500 nits, đồng thời hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+. Trong đó Xiaomi 17T Pro sở hữu màn hình 6,83 inch, tần số quét lên đến 144Hz, còn Xiaomi 17T được trang bị màn hình 6,59 inch, tần số quét 120Hz, giúp đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu từ giải trí, chơi game đến sáng tạo nội dung. Bộ đôi màn hình này cũng đạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland và tích hợp công nghệ Xiaomi Vision Care, góp phần tối ưu sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series
Cấu hình của Xiaomi 17T
Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series
và Xiaomi 17T Pro

Hiệu năng của Xiaomi 17T Series được bảo đảm bởi vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ chuẩn UFS 4.1 trên Xiaomi 17T Pro là vi xử lý MediaTek Dimensity 8500-Ultra trên tiến trình 4nm, mang đến hiệu năng mạnh mẽ trong phân khúc, đáp ứng tốt cả nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn giải trí di động.

Ngoài ra, để duy trì hiệu năng ổn định trong quá trình sử dụng, cả hai thiết bị được trang bị hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop System. Công nghệ này giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi thiết bị vận hành liên tục, góp phần duy trì sự ổn định trong các tác vụ như chơi game, quay video, đa nhiệm hoặc sử dụng kéo dài suốt ngày dài, đồng thời mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn cho người dùng.

Xiaomi cũng trang bị cho Xiaomi 17T Pro được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W HyperCharge và sạc không dây 50W HyperCharge. Trong khi đó, Xiaomi 17T sở hữu pin silicon-carbon 6.500mAh cùng công nghệ sạc nhanh 67W HyperCharge. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc ngược có dây công suất 22,5W, mang đến sự linh hoạt hơn cho người dùng khi cần sạc cho phụ kiện hoặc các thiết bị khác trong hệ sinh thái.

Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series
Xiaomi HyperOS 3 mang đến bộ công cụ Xiaomi HyperAI
Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series
Khả năng chia sẻ nhanh với iPhone dễ dàng mà không cần qua ứng dụng

Xiaomi 17T Series cũng được tích hợp Xiaomi HyperOS 3 cùng bộ công cụ Xiaomi HyperAI, mang đến hệ sinh thái AI hỗ trợ toàn diện cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Người dùng có thể tận dụng đa dạng bộ công cụ AI như hỗ trợ viết nội dung, nhận diện giọng nói, tìm kiếm thông minh, chỉnh sửa hình ảnh nâng cao cũng như Circle to Search with Google và Google Gemini nhằm tối ưu trải nghiệm từ tìm kiếm thông tin, xử lý công việc đến sáng tạo nội dung.

Bộ đôi Xiaomi 17T Series ra mắt tại thị trường Việt Nam từ ngày 29/5/2026 và chính thức mở chương trình đặt trước từ ngày 29/5 đến hết ngày 7/6 thông qua các kênh phân phối chính hãng của Xiaomi, bao gồm Xiaomi Store, website bán hàng trực tuyến mi.com, các sàn thương mại điện tử, cùng các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, với giá bán chi tiết như sau:

Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series

Xiaomi 17T sẽ ba tùy chọn màu sắc gồm Đen, Tím và Trắng Ngọc, cùng các phiên bản:

Xiaomi 17T 12GB + 256GB có giá bán chính thức 20.090.000 đồng.

Xiaomi 17T 12GB + 512GB có giá bán chính thức 20.990.000 đồng.
Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi Xiaomi 17T Series

Xiaomi 17T Pro có ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh Thẫm, Tím Trầm và Đen, với các phiên bản bộ nhớ:

Xiaomi 17T Pro 12GB + 256GB có giá bán chính thức 23.990.000 đồng.

Xiaomi 17T Pro 12GB + 512GB có giá bán chính thức 24.990.000 đồng.

Xiaomi 17T Pro 12GB + 1TB có giá bán chính thức 26.990.000 đồng.

Khi tham gia đặt sớm, người dùng có thể tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như

  • Giai đoạn đặt trước (29/05 - 07/06): Giảm ngay 3.500.000 đồng và trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 3.000.000 đồng.
  • Giai đoạn mở bán chính thức (08/06 - 30/06): Giảm ngay 2.000.000 đồng và trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng đặt trước mua máy trong thời gian từ ngày 29/5 đến ngày 30/6 sẽ được hưởng chương trình bảo hành Premium với thời hạn lên đến 24 tháng. Ngoài thời gian này, sản phẩm sẽ được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 18 tháng.

Người dùng cũng sẽ được trải nghiệm gói dịch vụ hậu mãi cao cấp, bao gồm một lần bảo hành màn hình rơi vỡ trong vòng 6 tháng trong vòng đời sản phẩm (máy mua từ 29.05.2026 - 29.05.2027), bảo hành tại nhà tại 6 thành phố lớn, hỗ trợ điện thoại dự phòng trong thời gian sửa chữa thời gian bảo hành, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP xuyên suốt thời hạn bảo hành.

Và rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác, tham khảo tại đây.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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