Xiaomi 15T Series lập kỷ lục doanh số mới

Sức mua của bộ đôi Xiaomi 15T Series được ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, đặc biệt ở hai phiên bản Xiaomi 15T màu Vàng Hồng và Xiaomi 15T Pro màu Vàng Mocha đều rất tích cực. “Thành công của các dòng sản phẩm như Xiaomi 15 Ultra và mới đây là Xiaomi 15T Series đã củng cố sự hiện diện của Xiaomi trong phân khúc cao cấp và cận cao cấp tại Việt Nam. Kết quả tích cực này thể hiện niềm tin ngày càng vững chắc của người dùng đối với sản phẩm Xiaomi và là nguồn động lực để thương hiệu tiếp tục mang những công nghệ cao cấp đến gần hơn với cuộc sống.” Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam chia sẻ.

Xiaomi 15T Pro

Được biết, thành công của Xiaomi 15T Series bắt nguồn từ triết lý quen thuộc, đó là mang công nghệ đến gần hơn với người dùng. Và ở thế hệ Xiaomi T Series mới, Xiaomi đã thành công trong việc phổ cập hàng loạt công nghệ flagship xuống phân khúc giá thấp hơn, tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: camera, hiệu năng và thiết kế, tạo nên trải nghiệm cao cấp toàn diện nhưng vẫn thực tế và dễ tiếp cận hơn.

Xiaomi 15T Series được trang bị hệ thống ống kính Leica cao cấp

Đáng chú ý là Xiaomi 15T Series được trang bị hệ thống ống kính Leica cao cấp, mang đến khả năng chụp ảnh giàu chiều sâu, sắc nét và tái hiện màu sắc trung thực đặc trưng của Leica. Đặc biệt, Xiaomi 15T Pro nổi bật với ống kính Leica telephoto 5x Pro, giúp người dùng bắt trọn chi tiết từ xa với độ sắc nét vượt trội. Ống kính này được cộng đồng sáng tạo nội dung đánh giá cao nhờ khả năng zoom quang học mạnh, xử lý ánh sáng tinh tế và giảm nhiễu hiệu quả, mang lại chất lượng ảnh chuyên nghiệp mà không cần chỉnh sửa thủ công phức tạp.

Thông số KT của Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Series cũng được trang bị hiệu năng vượt trội với vi xử lý MediaTek Dimensity 9400+ trên bản Pro và Dimensity 8400 Ultra trên bản tiêu chuẩn. Bộ đôi chip này không chỉ cải thiện tốc độ xử lý mà còn tối ưu năng lượng, đáp ứng tốt các tác vụ nặng, đa nhiệm hoặc chơi game đồ họa cao.

Thiết k của, Xiaomi 15T Series mang phong cách hiện đại với khung viền phẳng, mặt lưng kính mờ cao cấp và cụm camera bố trí cân xứng, tạo nên tổng thể tinh gọn và sang trọng. Cùng với các sản phẩm thiết bị đeo tay và tai nghe, Xiaomi 15T Series góp mặt trong bộ sưu tập Gold Collection với hai phiên bản màu Vàng Mocha và Vàng Hồng, trở thành điểm nhấn nổi bật thể hiện phong cách thời thượng của người dùng trẻ.

Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Việt Nam cũng xác nhận, tỷ lệ người dùng nâng cấp từ các thế hệ tiền nhiệm lên Xiaomi 15T Series đạt mức cao, thể hiện niềm tin vững chắc vào thương hiệu sau nhiều năm phát triển tại Việt Nam. Những tín hiệu tích cực này chính là động lực để Xiaomi không ngừng đổi mới, mang công nghệ cao cấp đến gần hơn với cộng đồng.

Không chỉ riêng tại thị trường Việt Nam, Xiaomi cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thiết lập hàng loạt kỷ lục mở bán mới cho Xiaomi T Series. Cụ thể, doanh số tại Malaysia tăng 62%, Thái Lan tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, góp phần giúp toàn khu vực đạt mức tăng trưởng trung bình 30%. Thành tích này cho thấy sức bật mạnh mẽ của Xiaomi T Series trên thị trường quốc tế, song hành cùng sự phát triển ổn định của Redmi Note Series vốn đã tạo dựng vị thế vững chắc trong phân khúc tầm trung trong nhiều năm qua.

Xiaomi Việt Nam cũng xác nhận, tỷ lệ người dùng nâng cấp từ các thế hệ tiền nhiệm lên Xiaomi 15T Series đạt mức cao

Nhằm tiếp tục phổ cập trải nghiệm flagship đến số đông người dùng, Xiaomi duy trì chương trình ưu đãi mở bán đến hết ngày 31/10/2025. Theo đó, trong giai đoạn này, khách hàng khi mua Xiaomi 15T Series tại hệ thống Xiaomi Store, Mi.com, Shopee, Lazada và các đại lý phân phối chính thức trên toàn quốc vẫn có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như:

Tặng loa Xiaomi Sound Party trị giá 2.990.000 đồng; hoặc ưu đãi đến 500.000 đồng.

Hỗ trợ thu cũ đổi mới đến 2.500.000 đồng.

Trả góp 0% lãi suất.

Bảo hành chính hãng 24 tháng và 6 tháng bảo hành rơi vỡ màn hình