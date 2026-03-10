Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số

Số hóa dữ liệu đất đai: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần 'làm sạch' sâu hơn

Phạm Anh

Phạm Anh

12:57 | 10/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hơn 62 triệu thửa đất được rà soát trong vòng chưa đầy ba năm là con số khiến không ít chuyên gia kinh ngạc. Nhưng đằng sau thành tích số lượng đó, câu hỏi về chất lượng dữ liệu vẫn đang chờ lời giải khi mà chỉ 25% tổng khối lượng thực tế đã được làm sạch sau chiến dịch dài 90 ngày.
Chuyển đổi số hiệu quả cần đẩy mạnh công tác số hóa, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu số Chuyển đổi số hiệu quả cần đẩy mạnh công tác số hóa, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu số
Vì sao cần số hóa dữ liệu? Vì sao cần số hóa dữ liệu?
Thủ tướng yêu cầu phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kiểm soát tài sản thu nhập Thủ tướng yêu cầu phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kiểm soát tài sản thu nhập

Số hóa dữ liệu đất đai tại Việt Nam: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần làm sạch sâu hơn
Người dân sử dụng điện thoại thông minh để làm thủ tục đăng ký đất đai trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tốc độ chưa từng có trong lịch sử quản lý đất đai

Giai đoạn 2023–2026 được xem là thời điểm Việt Nam "nén thời gian" để hiện đại hóa hệ thống quản lý tài nguyên đất. Trước khi chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu khởi động vào tháng 9/2025, cả nước đã có 62,49 triệu thửa đất tồn tại dưới nhiều định dạng dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, chỉ khoảng 39% trong số đó đáp ứng tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" theo chuẩn quốc gia, 59,8% cần bổ sung và chuẩn hóa, trong khi 1,2% không còn giá trị sử dụng và phải xây dựng lại hoàn toàn.

Con số này phản ánh thực tế của hơn một thập kỷ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình phân tán, sử dụng nhiều loại phần mềm khác nhau, dẫn đến tình trạng dữ liệu thiếu, trùng lặp và sai lệch. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng gọi đây là "sự sai lệch và cát cứ dữ liệu" tích lũy qua nhiều thời kỳ, và xác định chiến dịch 90 ngày không đơn thuần là một đợt rà soát kỹ thuật mà là "cú hích mang tính lịch sử để giải quyết bài toán nhức nhối nhất trong quản lý tài nguyên tại Việt Nam".

Chính phủ đặt ra ba mốc thời gian cứng cho năm 2026: hoàn thành chiến dịch làm sạch toàn bộ dữ liệu và vận hành hệ thống quản trị số tập trung trước tháng 3; kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống liên ngành trước tháng 6; và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đa mục tiêu trước tháng 12.

Số hóa dữ liệu đất đai tại Việt Nam: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần làm sạch sâu hơn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: VOV

Những con số biết nói sau 90 ngày đêm xuyên thấu dữ liệu đất đai

Sau 90 ngày chiến dịch kéo từ 1/9 đến 30/11/2025, hơn 61,7 triệu thửa đất được rà soát, cập nhật và chỉnh lý. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công bố tại hội nghị tổng kết: 100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về hệ thống quốc gia, với gần 98% tổng số thửa đất được tích hợp.

Trong số đó, 24,4 triệu thửa đáp ứng đầy đủ tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", sẵn sàng kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung. Đây là nhóm dữ liệu đã hoàn chỉnh cả ba khối thông tin gồm thửa đất, chủ sử dụng và giao dịch. Riêng 18,7 triệu thửa đã được xác thực thông tin chủ sử dụng đất qua đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhưng chưa đạt trọn vẹn toàn bộ tiêu chí chất lượng.

Một thành tựu kỹ thuật đáng chú ý khác: lần đầu tiên trong lịch sử, mã định danh duy nhất được tạo lập cho gần 70 triệu thửa đất trên cả nước. Bộ Công an đã phối hợp đối khớp hơn 87 triệu lượt dữ liệu qua VNeID, xác thực thành công thông tin của hơn 38,24 triệu chủ sử dụng đất. Đây là nền tảng để xóa bỏ tình trạng trùng lặp và thiếu thống nhất kéo dài nhiều năm. Ông Mai Văn Phấn đánh giá: "Lần đầu tiên, dữ liệu đất đai trên cả nước được tập trung, thống nhất, tạo điều kiện để vận hành theo thời gian thực".

Số hóa dữ liệu đất đai tại Việt Nam: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần làm sạch sâu hơn
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long. Ảnh: VOV

Tuy vậy, bức tranh tổng thể đòi hỏi cách nhìn thận trọng hơn. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho rằng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần thống nhất một số định hướng lớn, trong đó đầu tiên là triển khai bằng một kế hoạch tổng thể trong năm 2026, xác định rõ loại đất ưu tiên, tiêu chí phân loại và trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương.

"Các địa phương tiếp tục hỗ trợ vận hành dữ liệu đã hoàn thành và chuẩn bị cho kế hoạch giai đoạn tiếp theo. Lãnh đạo Đảng, Chính phủ đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm vụ này, bởi dữ liệu đất đai nếu không được làm sạch và kết nối đồng bộ với dữ liệu dân cư thì rất nhiều việc chúng ta không thể làm được", Thứ trưởng Long nhấn mạnh.

Điểm mới quan trọng từ Nghị quyết 214

Một thông tin quan trọng là cơ chế phân chia trách nhiệm tài chính theo Nghị quyết 214. Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Chính phủ chỉ đầu tư cho nền tảng và phần mềm dùng chung, còn địa phương phải tự bố trí kinh phí để số hóa và đồng bộ dữ liệu. Địa phương nào khó khăn về tài chính mới được báo cáo để Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Đây là điểm mấu chốt giải thích tại sao khoảng cách số hóa giữa các vùng có nguy cơ nới rộng thêm trong giai đoạn tiếp theo. Các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương hay Đồng Nai đã chủ động hoàn thành sớm. Trong khi đó, vùng sâu, vùng xa với nguồn thu ngân sách hạn chế sẽ phải trông chờ vào cơ chế hỗ trợ từ trung ương, dễ tạo ra vùng trắng dữ liệu kéo dài. Nếu cơ chế phân bổ hỗ trợ không được thiết kế rõ ràng và kịp thời, mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất trước tháng 12/2026 sẽ gặp rủi ro thực chất từ yếu tố tài chính địa phương.

Thủ tướng yêu cầu hai bộ cử cán bộ xuống cơ sở tháo gỡ vướng mắc về đất đai, cấp sổ đỏ Thủ tướng yêu cầu hai bộ cử cán bộ xuống cơ sở tháo gỡ vướng mắc về đất đai, cấp sổ đỏ

Thủ tướng vừa ban hành công điện về việc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, kết luận của ...

Lạc quan và thận trọng đều có lý

Nhìn từ phía Chính phủ và giới chuyên môn ủng hộ chuyển đổi số, chiến dịch 90 ngày đêm mang lại những thay đổi hữu hình. Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính nhận định: "Không chỉ là con số, đây là cuộc cách mạng về quản trị." Dữ liệu đất đai trở nên chính xác và đồng bộ hơn, giúp phát hiện sai phạm về chủ sử dụng và diện tích. Thủ tục hành chính giảm đáng kể giấy tờ, hướng tới mô hình hồ sơ đất đai phi địa giới. Nhiều địa phương như Lào Cai đã đạt trên 80% hồ sơ trực tuyến với tỷ lệ hồ sơ trễ hạn dưới 1%, còn Gia Lai đạt 100% hồ sơ nghĩa vụ tài chính thực hiện điện tử.

Ngược lại, các chuyên gia thận trọng nêu lên một thực tế đáng suy nghĩ: 24,4 triệu thửa đạt chuẩn đầy đủ chỉ chiếm khoảng 24% trong tổng số 100 triệu thửa cần xử lý. Áp lực tiến độ cao trong chiến dịch 90 ngày khiến một số địa phương thu thập dữ liệu chưa kỹ và phải bổ sung, chỉnh lý sau đó. Khoảng 1,2 đến 1,3 triệu thửa vẫn chưa được tích hợp hoặc phải xây dựng lại hoàn toàn. Bên cạnh đó, vấn đề bảo mật được Thứ trưởng Long nhấn mạnh đặc biệt: việc kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư "phải được đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn", lực lượng công an địa phương phải phối hợp các sở ngành rà soát, không để xảy ra mất dữ liệu hay bị phá hoại.

Số hóa dữ liệu đất đai tại Việt Nam: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần làm sạch sâu hơn
Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai. Ảnh: VOV

Đề xuất cải thiện: Ba trụ cột cần củng cố đồng thời

Phân tích tổng thể cho thấy quá trình số hóa dữ liệu đất đai tại Việt Nam cần điều chỉnh chiến lược theo ba hướng song hành.

Thứ nhất, đặt mục tiêu chất lượng ngang bằng mục tiêu số lượng. Tỷ lệ dữ liệu đạt chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" cần được nâng lên 95 đến 98% trước tháng 12/2026, xuất phát từ mức 39% ban đầu và 24,4 triệu thửa đã hoàn thành. Với mô hình hai cấp tỉnh và xã, phường hiện hành sau ngày 1/7/2025, chính quyền cấp xã, phường gánh thêm trọng trách quản lý địa chính trực tiếp, nên các tổ chuyên trách kiểm tra, rà soát dữ liệu cần được thành lập và vận hành thường xuyên tại cấp này, đặc biệt ở các đô thị lớn, khu công nghiệp và khu vực có tranh chấp phức tạp. Song song đó, kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu thuế, quy hoạch đô thị và xây dựng sẽ tạo ra hệ sinh thái dữ liệu mở theo đúng định hướng Bộ trưởng Trần Đức Thắng đặt ra.

Thứ hai, giải quyết bất bình đẳng tài chính giữa các địa phương. Cơ chế Nghị quyết 214 đặt gánh nặng tài chính số hóa lên vai địa phương trong khi chênh lệch ngân sách giữa các tỉnh rất lớn. Chính phủ cần thiết kế bộ tiêu chí rõ ràng để xác định địa phương nào được hỗ trợ, mức hỗ trợ bao nhiêu và thời hạn giải ngân ra sao. Nếu không, mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu thống nhất toàn quốc trước tháng 12/2026 sẽ vấp phải điểm nghẽn tài chính ở nhóm địa phương nghèo. Điện toán đám mây dùng chung cũng nên được ưu tiên triển khai để giảm chi phí hạ tầng cho địa phương yếu thế.

Thứ ba, bảo vệ dữ liệu và tăng cường sự tham gia chủ động của người dân. Quy định phân cấp quyền truy cập theo vị trí và nhiệm vụ, cùng hệ thống mã hóa và xác thực hai yếu tố là các biện pháp kỹ thuật cần triển khai gấp, như Thứ trưởng Long đã yêu cầu. Về phía người dân, cơ chế cho phép tra cứu, kiểm tra và phản hồi dữ liệu sai lệch về thửa đất của mình sẽ vừa tăng tính minh bạch vừa tạo ra một lớp kiểm soát chất lượng từ cộng đồng, đặc biệt cần thiết trong bối cảnh lực lượng cán bộ địa chính cấp xã, phường đang phải gánh khối lượng công việc lớn hơn sau khi bãi bỏ cấp huyện.

Số hóa dữ liệu đất đai tại Việt Nam: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần làm sạch sâu hơn
Ứng VNeID cho phép người dân gửi thông tin sổ đỏ trực tuyến đến cơ quan Nhà nước (Nguồn: Internet)

Nhìn về phía trước: "Xương sống" số vẫn đang trong giai đoạn định hình

Số hóa dữ liệu đất đai tại Việt Nam giai đoạn 2023–2026 là một cuộc cải cách có quy mô lịch sử. 62,49 triệu thửa đất được rà soát, 100% tỉnh thành đã đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quốc gia, 24,4 triệu thửa đạt chuẩn đầy đủ và gần 70 triệu thửa lần đầu tiên có mã định danh thống nhất là những thành tựu có thật và có thể đo đếm được. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá kết quả này "có giá trị và ý nghĩa không thể đong đếm hết".

Tuy vậy, khoảng cách giữa 24,4 triệu thửa đã đạt chuẩn thực chất và 100 triệu thửa cần xử lý là lời nhắc nhở quan trọng nhất mà bài toán số hóa đặt ra cho giai đoạn tiếp theo. Bộ trưởng Trần Đức Thắng đặt vấn đề thẳng thắn: "Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống và phải được đưa vào vận hành, khai thác ngay. Công tác làm sạch dữ liệu không dừng lại sau khi kết thúc chiến dịch." Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai chỉ trở thành xương sống thực sự của Chính phủ số khi 75% khối lượng còn lại được hoàn thành với chất lượng tương đương, trong điều kiện nguồn lực tài chính địa phương không đồng đều và áp lực tiến độ ngày càng tăng khi mốc tháng 12/2026 không còn xa.

số hóa dữ liệu đất đai cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai chuyển đổi số đất đai Việt Nam dữ liệu địa chính đúng đủ sạch sống sổ hồng điện tử cải cách thủ tục đất đai 2026 mã định danh thửa đất hệ thống quản lý đất đai trực tuyến Nghị quyết 214 đất đai

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Chuyển đổi số
Chiều 9/3/2026, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Cơ quan nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi ANRS MIE, thuộc Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM).
Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Giáo dục số
Trường Đại học Y Hà Nội đang lên kế hoạch mở ngành đào tạo mới mang tên Y tế số, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2027-2028.
Đẩy mạnh lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học trong giai đoạn mới

Đẩy mạnh lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học trong giai đoạn mới

Năng lượng
Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trong thời kỳ mới. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp liên quan.
Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam

Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam

Năng lượng
Tối ngày 09/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, trao đổi về tình hình khu vực và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - UAE.
Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thị trường
Cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran biến eo biển Hormuz thành vùng nguy hiểm, buộc hàng chục hãng tàu phải đổi lộ trình và đội chi phí vận chuyển. Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng theo dõi sát tình hình, chủ động tìm nguồn cung và thị trường thay thế để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
36°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
sương mờ
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
26°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 32°C
mây thưa
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
31°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
14°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
13°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
13°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
14°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 34°C
mây cụm
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
30°C
Quảng Bình

14°C

Cảm giác: 14°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
17°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
16°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
Kim TT/AVPL 18,315 ▲200K 18,620 ▲200K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
Nguyên Liệu 99.99 17,600 ▲100K 17,800 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 17,550 ▲100K 17,750 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,190 ▲200K 18,590 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,140 ▲200K 18,540 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,070 ▲200K 18,520 ▲200K
Cập nhật: 10/03/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Hà Nội - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Đà Nẵng - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Miền Tây - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Tây Nguyên - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 183,100 ▲2000K 186,100 ▲2000K
Cập nhật: 10/03/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
Miếng SJC Nghệ An 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
Miếng SJC Thái Bình 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,310 ▲200K 18,610 ▲200K
NL 99.90 17,420 ▲50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,450 ▲50K
Trang sức 99.9 17,800 ▲200K 18,500 ▲200K
Trang sức 99.99 17,810 ▲200K 18,510 ▲200K
Cập nhật: 10/03/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,831 ▲20K 18,612 ▲200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,831 ▲20K 18,613 ▲200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,828 ▲20K 1,858 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,828 ▲20K 1,859 ▲20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,808 ▲20K 1,843 ▲20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 175,975 ▲1980K 182,475 ▲1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 129,489 ▲1500K 138,389 ▲1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 116,587 ▲1361K 125,487 ▲1361K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 103,684 ▲1220K 112,584 ▲1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 98,708 ▲1166K 107,608 ▲1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 68,111 ▲834K 77,011 ▲834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,831 ▲20K 1,861 ▲20K
Cập nhật: 10/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18034 18309 18888
CAD 18788 19066 19687
CHF 33101 33487 34139
CNY 0 3470 3830
EUR 29871 30143 31176
GBP 34463 34854 35802
HKD 0 3224 3426
JPY 159 163 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15214 15805
SGD 20061 20343 20873
THB 742 805 859
USD (1,2) 25984 0 0
USD (5,10,20) 26024 0 0
USD (50,100) 26053 26072 26315
Cập nhật: 10/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,055 26,055 26,315
USD(1-2-5) 25,013 - -
USD(10-20) 25,013 - -
EUR 29,991 30,015 31,201
JPY 163.03 163.32 170.4
GBP 34,730 34,824 35,701
AUD 18,216 18,282 18,788
CAD 18,933 18,994 19,565
CHF 33,337 33,441 34,187
SGD 20,140 20,203 20,856
CNY - 3,748 3,854
HKD 3,294 3,304 3,392
KRW 16.45 17.15 18.44
THB 788.38 798.12 850.08
NZD 15,191 15,332 15,718
SEK - 2,819 2,906
DKK - 4,010 4,132
NOK - 2,685 2,768
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,231.21 - 7,002.43
TWD 743.99 - 897.16
SAR - 6,871.15 7,203.99
KWD - 83,369 88,297
Cập nhật: 10/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,025 26,055 26,315
EUR 29,932 30,052 31,227
GBP 34,629 34,768 35,772
HKD 3,287 3,300 3,415
CHF 33,173 33,306 34,237
JPY 162.64 163.29 170.67
AUD 18,199 18,272 18,862
SGD 20,232 20,313 20,895
THB 808 811 847
CAD 18,953 19,029 19,609
NZD 15,298 15,832
KRW 17.17 18.73
Cập nhật: 10/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26055 26055 26315
AUD 18175 18275 19197
CAD 18953 19053 20070
CHF 33341 33371 34959
CNY 0 3776.9 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30031 30061 31786
GBP 34728 34778 36538
HKD 0 3355 0
JPY 162.81 163.31 173.82
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15313 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20202 20332 21053
THB 0 770.9 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18310000 18310000 18610000
SBJ 16000000 16000000 18610000
Cập nhật: 10/03/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,080 26,130 26,315
USD20 26,080 26,130 26,315
USD1 23,809 26,130 26,315
AUD 18,235 18,335 19,455
EUR 30,184 30,184 31,621
CAD 18,900 19,000 20,324
SGD 20,277 20,427 21,466
JPY 163.44 164.94 169.61
GBP 34,633 34,983 36,127
XAU 18,248,000 0 18,552,000
CNY 0 3,658 0
THB 0 808 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/03/2026 14:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Số hóa dữ liệu đất đai: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần

Số hóa dữ liệu đất đai: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần 'làm sạch' sâu hơn

Nhiều địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử trên nền tảng Zalo

Nhiều địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử trên nền tảng Zalo

Quy định về thời gian bỏ phiếu bầu cử 2026 diễn ra thế nào

Quy định về thời gian bỏ phiếu bầu cử 2026 diễn ra thế nào

Chính thức giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Chính thức giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái

Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái 'Human × Car × Home'

JBL ra mắt bộ đôi loa di động BandBox tích hợp AI hoàn toàn mới

JBL ra mắt bộ đôi loa di động BandBox tích hợp AI hoàn toàn mới

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Chào đón FIFA World Cup 2026, Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái

Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái 'Human × Car × Home'

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Xuất khẩu bứt phá, thặng dư thương mại Trung Quốc lập kỷ lục mới trong hai tháng đầu năm

Xuất khẩu bứt phá, thặng dư thương mại Trung Quốc lập kỷ lục mới trong hai tháng đầu năm

'Sức sống hàng Việt' 2026 mở rộng thị trường qua mô hình trưng bày kết hợp livestream

Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game