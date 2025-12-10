Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết liệt đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Tổ công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm đánh giá tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: “Đảng ủy và lãnh đạo Bộ xác định việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành trong giai đoạn hiện nay”. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị bám sát Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, các Nghị quyết 71/NQ-CP, 214/NQ-CP và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn ngành. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Đến nay, trong tổng số 188 nhiệm vụ được giao theo các văn bản chỉ đạo nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành 58 nhiệm vụ (chiếm khoảng 31%), 119 nhiệm vụ đang được triển khai đúng tiến độ và 11 nhiệm vụ khác đang trong giai đoạn chuẩn bị. Lãnh đạo Bộ cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ còn lại trong năm 2025, không để nhiệm vụ nào bị chậm trễ kéo dài.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, một trong ba trụ cột lớn của Nghị quyết 57, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Bộ đã hoàn thành 4/5 dịch vụ công thiết yếu và cung cấp trực tuyến 226/256 thủ tục hành chính, đạt gần 88%, trong đó 199 thủ tục đã tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cũng đã được hợp nhất thành một đầu mối duy nhất, tạo thuận lợi lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và chuyên ngành được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong 26 CSDL, có 8 đã hoàn thiện và đưa vào vận hành hiệu quả, 10 đã xây dựng nhưng đang tiếp tục hoàn thiện, 7 đang triển khai và chỉ còn duy nhất 1 CSDL chưa được xây dựng. Đặc biệt, CSDL quốc gia về đất đai đã đồng bộ 59,8 triệu thửa đất và đang hoàn thiện điều kiện kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia (C06). Bộ cũng đang gấp rút kết nối 7 CSDL lớn lên Trung tâm dữ liệu quốc gia, dự kiến hoàn thành các CSDL còn lại trong tháng 12/2025.

Tại buổi làm việc, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Trung ương Nguyễn Huy Dũng ghi nhận nỗ lực rất lớn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời khẳng định chưa phát hiện khó khăn, vướng mắt cho các nhiệm vụ được giao cho bộ.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tổ công tác đề nghị Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để hoàn thiện tiêu chí đánh giá hệ thống dữ liệu, nâng cao chất lượng dữ liệu theo tiêu chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống” và đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn. Các kiến nghị về kinh phí, theo Tổ công tác, cơ bản đã được đáp ứng cho năm 2025 và sẽ tiếp tục xem xét linh hoạt trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tổ công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ huy động tối đa nguồn lực, nỗ lực cao nhất để hoàn thành toàn bộ các mục tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW, đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực trọng yếu giúp ngành nông nghiệp và môi trường phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập sâu rộng.