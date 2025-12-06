Chuyển động số
Các điểm mới về giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và nội dung Thông tư 51/2025/TT-BTC

Phước Hà

Phước Hà

19:13 | 06/12/2025
Cục Hải quan vừa tổ chức họp báo chuyên đề để thông tin các điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thông tư 51/2025/TT-BTC về giao dịch điện tử.
Minh bạch trong thuế GTGT

Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) số 48/2024/QH15 cùng nghị định hướng dẫn đã bổ sung nhiều quy định trước đây chỉ được hướng dẫn bằng văn bản. Trong đó, đáng chú ý là việc mở rộng danh mục hàng hóa không chịu thuế GTGT, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ.

Theo đó, hàng nhập khẩu phục vụ cho thuê tài chính được phép vận chuyển thẳng vào khu phi thuế quan mà không phải chịu thuế GTGT. Sản phẩm xuất khẩu thuộc nhóm tài nguyên, khoáng sản khai thác (thô hoặc đã chế biến theo Danh mục của Chính phủ) được xác định rõ là không chịu thuế, phù hợp với chủ trương hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô. Các trường hợp miễn thuế gồm: tài sản di chuyển trong định mức miễn thuế nhập khẩu; hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong danh mục quy định; di vật, cổ vật do cơ quan có thẩm quyền nhập khẩu.

Cục Hải quan thông tin các điểm mới về giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và nội dung Thông tư 51/2025/TT-BTC
Họp báo chuyên đề về những điểm mới của Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TTĐB do Cục Hải quan tổ chức.

Các mặt hàng trước đây không chịu thuế như phân bón, tàu khai thác thủy sản, máy móc thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp được chuyển sang áp thuế suất 5%. Những khoản hưởng ưu đãi thuế suất 5% trước đây được điều chỉnh lên 10% đối với các nhóm hàng như đường và phụ phẩm sản xuất đường; thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm; nhựa thông sơ chế; lâm sản chưa qua chế biến. Nguyên tắc áp dụng thuế suất: cơ sở kinh doanh có nhiều loại hàng hóa, dịch vụ phải kê khai theo từng mức thuế suất tương ứng; nếu không phân định được thì phải nộp theo mức cao nhất.

Việc thực hiện thu thuế GTGT đối với hàng trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh từ ngày 18/2 thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT số 48/2024/QH15. Bộ Tài chính đã có công văn số 1813/BTC-TCHQ ngày 17/2 hướng dẫn về chính sách thuế, về khai hải quan, theo dõi nghĩa vụ thuế, phí hải quan đối với tờ khai trị giá thấp. Cơ quan Hải quan đã xây dựng phần mềm để doanh nghiệp khai báo qua hệ thống dữ liệu, phục vụ triển khai chính sách này.

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng thuế TTĐB

Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi đã bãi bỏ việc áp thuế TTĐB với điều hòa có công suất từ 24.000 BTU trở xuống. Các mặt hàng không chịu thuế TTĐB khác bao gồm: hàng hóa sản xuất, gia công để xuất khẩu; hàng xuất khẩu đã nộp thuế nhưng bị phía nước ngoài trả lại; một số loại xe phục vụ trong khu di tích, bệnh viện, trường học; trực thăng, tàu lượn phục vụ cứu hộ, huấn luyện phi công.

Luật Thuế TTĐB sửa đổi đưa nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế; thuốc lá, rượu bia tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình tăng thuế suất, kết hợp thuế tuyệt đối và thuế tỷ lệ nhằm giảm tiêu dùng các sản phẩm có hại cho sức khỏe.

Cục Hải quan thông tin các điểm mới về giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và nội dung Thông tư 51/2025/TT-BTC

Các mặt hàng tạm nhập - tái xuất, nếu quá thời hạn tái xuất hoặc thay đổi mục đích sử dụng sẽ phải nộp thuế TTĐB. Thời điểm tính thuế đối với hàng nhập khẩu được xác định là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Luật Thuế TTĐB sửa đổi cho phép Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu hoặc không chịu thuế khi cần thiết, tạo cơ chế linh hoạt trong quá trình áp dụng. Luật Thuế TTĐB sửa đổi mở rộng điều kiện khấu trừ và hoàn thuế TTĐB, áp dụng đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu; doanh nghiệp giải thể, phá sản còn số thuế chưa khấu trừ hết; hoàn thuế theo điều ước quốc tế.

Thông tư số 51/2025/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2025/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Theo đó, thí điểm thu nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải chuẩn bị trước hồ sơ, cơ sở kỹ thuật tương ứng.

Người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua nhiều kênh thanh toán phù hợp với nhu cầu thực tế. Được thực hiện ngay các thao tác thực hiện nghĩa vụ thuế, được thông báo các nghĩa vụ thuế phát sinh, tạo thuận lợi tối đa cho nộp tiền thuế, phí vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện kết nối internet.

Cơ quan hải quan gia tăng tiện ích trong việc nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, góp phần gia tăng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Rút gọn các bước thực hiện quy trình, thủ tục hành chính.

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

