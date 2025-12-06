Lý do xử phạt Công ty Chứng khoán Mirae Asset 700 triệu đồng là gì?

Với hàng loạt lỗi vi phạm thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) bị Thanh tra UBCKNN xử phạt 700 triệu đồng.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).

Theo đó, với hàng loạt vi phạm, công ty chứng khoán này đã bị phạt tổng cộng 700 triệu đồng.

Trong đó, Mirae Asset bị phạt 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Thanh tra UBCKNN cho biết, năm 2024, Mirae Asset đã cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ cho 2 tổ chức là Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai.

Trong bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ do Mirae Asset tư vấn phát hành chưa nêu thông tin cụ thể của mục đích phát hành trái phiếu gồm thông tin về chương trình, dự án đầu tư, cụ thể tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, dự án.

Cùng với đó, Mirae Asset còn bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại một số thời điểm, Công ty giải ngân ký quỹ cho khách hàng mua một số mã chứng khoán không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ.

Công ty bị phạt 125 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Không chỉ vậy, Mirae Asset còn vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin và bị phạt 150 triệu đồng do có hành vi Báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty tính giá trị rủi ro thị trường của một số mã cổ phiếu chưa chính xác tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2024 và bán niên soát xét năm 2025.

Ngoài ra, tại Báo cáo tài chính giữa niên độ 2025, Công ty ghi nhận giao dịch phát sinh với công ty mẹ Mirae Asset Securities (HK) Limited gồm: Phí bảo lãnh cho các khoản đi vay (hơn 36,1 tỷ đồng).

Tuy nhiên Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025 không ghi nhận giao dịch này là giao dịch với người liên quan. Đây là hành vi công bố thông tin không đầy đủ và bị xử phạt 55 triệu đồng.

Mirae Asset còn báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nhiều Báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính trong khoảng thời gian từ cuối năm 2023 đến nay, do đó bị xử phạt thêm 60 triệu đồng.

Bên cạnh việc bị xử phạt chính, theo quy định, Mirae Asset còn buộc phải báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch.