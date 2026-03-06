Dự kiến siết chặt điều kiện kênh nước ngoài lên sóng truyền hình trả tiền tại Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình. Dự thảo sẽ thay thế Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 và Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 1/10/2022.

Cùng với đó, dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết 8 khoản thuộc 6 điều của Luật Báo chí số 126/2025/QH15, bao gồm: cấp và thu hồi các loại giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình theo Điều 18 và Điều 19; hoạt động liên kết sản xuất theo Điều 23; chế độ lưu trữ chương trình, lưu chiểu điện tử và đo kiểm theo Điều 25; nền tảng phát thanh số quốc gia, nền tảng truyền hình số quốc gia và công cụ giám sát trên không gian mạng theo Điều 29; điều kiện đăng ký cung cấp kênh nước ngoài trên dịch vụ trả tiền theo Điều 44; nguyên tắc cung cấp dịch vụ quảng bá và thu tín hiệu truyền hình vệ tinh theo Điều 45; xuất khẩu, nhập khẩu kênh chương trình theo Điều 46.

Ảnh minh họa

Theo đánh giá tác động thủ tục hành chính kèm theo, dự thảo sửa đổi, bổ sung 7 thủ tục hành chính và bãi bỏ 2 thủ tục không còn cần thiết, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Kênh nước ngoài không vượt 30%

Nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo là quy định về tỷ lệ kênh chương trình nước ngoài. Mỗi đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền chỉ được khai thác tối đa 30% tổng số kênh chương trình trên dịch vụ của mình là kênh nước ngoài. Tỷ lệ này áp dụng đồng đều cho tất cả loại hình dịch vụ, từ truyền hình cáp, vệ tinh đến dịch vụ trên Internet. Dự thảo xác định kênh chương trình nước ngoài là kênh do hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài sản xuất, với ngôn ngữ thể hiện chính là tiếng nước ngoài.

Kênh chương trình nước ngoài muốn xuất hiện trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải đáp ứng đồng thời bốn điều kiện: nội dung lành mạnh phù hợp văn hóa Việt Nam, có bản quyền hợp lệ, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, và phải qua biên tập bởi cơ quan báo chí Việt Nam có giấy phép biên tập. Nội dung quảng cáo trong kênh nước ngoài bắt buộc cài đặt tại Việt Nam, nghiêm cấm dùng quảng cáo cài sẵn từ nước ngoài.

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có thời hạn hiệu lực tối đa 5 năm kể từ ngày cấp, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý. Đại lý được ủy quyền tại Việt Nam phải là doanh nghiệp thành lập hợp pháp, nhận ủy quyền trực tiếp từ hãng truyền hình nước ngoài và chịu trách nhiệm đăng ký với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Toàn bộ kênh nước ngoài muốn lên sóng tại Việt Nam phải qua một cơ quan báo chí có giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Để được cấp giấy phép biên tập, cơ quan báo chí phải có nhân sự mang thẻ nhà báo, đáp ứng trình độ chuyên môn báo chí và có năng lực ngoại ngữ phù hợp với kênh đề nghị biên tập. Về mặt kỹ thuật, cơ quan đó phải sở hữu hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ và phương tiện thu phát tín hiệu bảo đảm toàn bộ công đoạn biên tập diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.

Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài có thời hạn tối đa 10 năm kể từ ngày cấp, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng bản quyền. Riêng đối với quảng cáo, dự thảo nghiêm cấm cài đặt nội dung quảng cáo từ nước ngoài vào kênh chương trình. Toàn bộ quảng cáo phải được cài đặt tại Việt Nam, do chính cơ quan báo chí có giấy phép biên tập thực hiện và chịu trách nhiệm về thời lượng lẫn nội dung.

Liên kết sản xuất tối đa 30% thời lượng kênh thiết yếu

Dự thảo cho phép cơ quan báo chí liên kết sản xuất chương trình với tổ chức, cá nhân bên ngoài, song quy định tỷ lệ tối đa theo từng nhóm kênh. Tỷ lệ liên kết sản xuất không vượt quá 30% tổng thời lượng chương trình phát sóng lần đầu trên kênh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu và kênh thời sự – chính trị tổng hợp.

Đối với các kênh chương trình phát thanh, truyền hình trong nước khác, cơ quan báo chí có thể liên kết toàn bộ kênh chương trình. Đối tác liên kết không được tự ý đưa nội dung chưa qua biên tập của cơ quan báo chí lên các nền tảng truyền thông số, và nhân viên của đối tác không được lấy danh nghĩa phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí khi sản xuất nội dung.

Dự thảo rút ngắn thời gian xử lý ở tất cả 7 thủ tục hành chính còn hiệu lực. Thời gian cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền giảm từ 24 xuống còn 20 ngày làm việc. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép này giảm từ 12 xuống còn 10 ngày làm việc. Cấp giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền giảm từ 24 xuống còn 16 ngày làm việc. Cấp giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh giảm từ 12 xuống còn 10 ngày làm việc.

Dự thảo quy định nền tảng phát thanh số quốc gia và nền tảng truyền hình số quốc gia phải được cài đặt sẵn hoặc tích hợp trên tất cả điện thoại di động thông minh và tivi thông minh có kết nối Internet được phân phối và sử dụng tại Việt Nam. Đây là quy định mang tính bắt buộc với nhà sản xuất thiết bị và nhà phân phối, nhằm bảo đảm người dân tiếp cận các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành quyết định về khung tiêu chí và quy trình công nhận các nền tảng này.

Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình của báo và đài các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn tất thủ tục cấp mới sau sáp nhập tiếp tục có hiệu lực đến ngày 1/3/2027. Các giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền đang có hiệu lực tiếp tục được duy trì đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, trừ các trường hợp bị thu hồi theo quy định.