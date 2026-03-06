Chuyển động số
Dự kiến siết chặt điều kiện kênh nước ngoài lên sóng truyền hình trả tiền tại Việt Nam

Công Trí

Công Trí

16:47 | 06/03/2026
Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 06/2016/NĐ-CP, Nghị định 71/2022/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình sẽ đặt trần 30% kênh nước ngoài trên mỗi dịch vụ truyền hình trả tiền, bắt buộc toàn bộ nội dung phải qua biên tập tại Việt Nam và rút ngắn thời gian cấp phép từ 2 đến 6 ngày làm việc so với quy định hiện hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình. Dự thảo sẽ thay thế Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 và Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 1/10/2022.

Cùng với đó, dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết 8 khoản thuộc 6 điều của Luật Báo chí số 126/2025/QH15, bao gồm: cấp và thu hồi các loại giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình theo Điều 18 và Điều 19; hoạt động liên kết sản xuất theo Điều 23; chế độ lưu trữ chương trình, lưu chiểu điện tử và đo kiểm theo Điều 25; nền tảng phát thanh số quốc gia, nền tảng truyền hình số quốc gia và công cụ giám sát trên không gian mạng theo Điều 29; điều kiện đăng ký cung cấp kênh nước ngoài trên dịch vụ trả tiền theo Điều 44; nguyên tắc cung cấp dịch vụ quảng bá và thu tín hiệu truyền hình vệ tinh theo Điều 45; xuất khẩu, nhập khẩu kênh chương trình theo Điều 46.

Theo đánh giá tác động thủ tục hành chính kèm theo, dự thảo sửa đổi, bổ sung 7 thủ tục hành chính và bãi bỏ 2 thủ tục không còn cần thiết, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Kênh nước ngoài không vượt 30%

Nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo là quy định về tỷ lệ kênh chương trình nước ngoài. Mỗi đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền chỉ được khai thác tối đa 30% tổng số kênh chương trình trên dịch vụ của mình là kênh nước ngoài. Tỷ lệ này áp dụng đồng đều cho tất cả loại hình dịch vụ, từ truyền hình cáp, vệ tinh đến dịch vụ trên Internet. Dự thảo xác định kênh chương trình nước ngoài là kênh do hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài sản xuất, với ngôn ngữ thể hiện chính là tiếng nước ngoài.

Kênh chương trình nước ngoài muốn xuất hiện trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải đáp ứng đồng thời bốn điều kiện: nội dung lành mạnh phù hợp văn hóa Việt Nam, có bản quyền hợp lệ, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, và phải qua biên tập bởi cơ quan báo chí Việt Nam có giấy phép biên tập. Nội dung quảng cáo trong kênh nước ngoài bắt buộc cài đặt tại Việt Nam, nghiêm cấm dùng quảng cáo cài sẵn từ nước ngoài.

MyTV tặng loạt phim bom tấn tới khách hàng.

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có thời hạn hiệu lực tối đa 5 năm kể từ ngày cấp, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý. Đại lý được ủy quyền tại Việt Nam phải là doanh nghiệp thành lập hợp pháp, nhận ủy quyền trực tiếp từ hãng truyền hình nước ngoài và chịu trách nhiệm đăng ký với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Toàn bộ kênh nước ngoài muốn lên sóng tại Việt Nam phải qua một cơ quan báo chí có giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Để được cấp giấy phép biên tập, cơ quan báo chí phải có nhân sự mang thẻ nhà báo, đáp ứng trình độ chuyên môn báo chí và có năng lực ngoại ngữ phù hợp với kênh đề nghị biên tập. Về mặt kỹ thuật, cơ quan đó phải sở hữu hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ và phương tiện thu phát tín hiệu bảo đảm toàn bộ công đoạn biên tập diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.

Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài có thời hạn tối đa 10 năm kể từ ngày cấp, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng bản quyền. Riêng đối với quảng cáo, dự thảo nghiêm cấm cài đặt nội dung quảng cáo từ nước ngoài vào kênh chương trình. Toàn bộ quảng cáo phải được cài đặt tại Việt Nam, do chính cơ quan báo chí có giấy phép biên tập thực hiện và chịu trách nhiệm về thời lượng lẫn nội dung.

Liên kết sản xuất tối đa 30% thời lượng kênh thiết yếu

Dự thảo cho phép cơ quan báo chí liên kết sản xuất chương trình với tổ chức, cá nhân bên ngoài, song quy định tỷ lệ tối đa theo từng nhóm kênh. Tỷ lệ liên kết sản xuất không vượt quá 30% tổng thời lượng chương trình phát sóng lần đầu trên kênh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu và kênh thời sự – chính trị tổng hợp.

Đối với các kênh chương trình phát thanh, truyền hình trong nước khác, cơ quan báo chí có thể liên kết toàn bộ kênh chương trình. Đối tác liên kết không được tự ý đưa nội dung chưa qua biên tập của cơ quan báo chí lên các nền tảng truyền thông số, và nhân viên của đối tác không được lấy danh nghĩa phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí khi sản xuất nội dung.

Ai sẽ mở màn trong chương trình thực tế
Ai sẽ mở màn trong chương trình thực tế 'Nghề chủ chốt'?

Dự thảo rút ngắn thời gian xử lý ở tất cả 7 thủ tục hành chính còn hiệu lực. Thời gian cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền giảm từ 24 xuống còn 20 ngày làm việc. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép này giảm từ 12 xuống còn 10 ngày làm việc. Cấp giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền giảm từ 24 xuống còn 16 ngày làm việc. Cấp giấy chứng nhận thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh giảm từ 12 xuống còn 10 ngày làm việc.

Dự thảo quy định nền tảng phát thanh số quốc gia và nền tảng truyền hình số quốc gia phải được cài đặt sẵn hoặc tích hợp trên tất cả điện thoại di động thông minh và tivi thông minh có kết nối Internet được phân phối và sử dụng tại Việt Nam. Đây là quy định mang tính bắt buộc với nhà sản xuất thiết bị và nhà phân phối, nhằm bảo đảm người dân tiếp cận các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành quyết định về khung tiêu chí và quy trình công nhận các nền tảng này.

Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình của báo và đài các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn tất thủ tục cấp mới sau sáp nhập tiếp tục có hiệu lực đến ngày 1/3/2027. Các giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền đang có hiệu lực tiếp tục được duy trì đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, trừ các trường hợp bị thu hồi theo quy định.

MyTV đã ‘lội ngược dòng’ như thế nào? MyTV đã ‘lội ngược dòng’ như thế nào?

Chính thức ra mắt người dùng lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2009, tính đến nay, MyTV đã có 15 năm phục vụ người ...
Thói quen xem truyền hình của người Việt đang thay đổi? Thói quen xem truyền hình của người Việt đang thay đổi?

Thói quen xem truyền hình của người Việt đang chuyển dịch mạnh mẽ, khi ngày càng nhiều khán giả từ bỏ truyền hình truyền thống ...
K+ chính thức ngừng hoạt động tại Việt Nam sau 16 năm K+ chính thức ngừng hoạt động tại Việt Nam sau 16 năm

Mới đây, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) thông báo sẽ dừng cung cấp gói kênh K+ trên toàn bộ hạ tầng của mình ...

kênh truyền hình nước ngoài truyền hình trả tiền Việt Nam nghị định phát thanh truyền hình 2026 điều kiện phát sóng kênh nước ngoài giấy phép truyền hình trả tiền cấp phép phát thanh truyền hình kênh ngoại trên truyền hình cáp

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

Chính sách số
Đường dây phát sóng lậu Xôi Lạc TV vừa bị khởi tố với 30 bị can liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền và tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, không ít người xem trên các trang phát lậu băn khoăn liệu mình có thể bị xử phạt hay không?
Washington siết xuất khẩu chip AI, đặt điều kiện đầu tư với doanh nghiệp ngoại

Washington siết xuất khẩu chip AI, đặt điều kiện đầu tư với doanh nghiệp ngoại

Chuyển động số
Các quan chức Mỹ đang thảo luận về một khuôn khổ pháp lý mới kiểm soát việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI), theo tài liệu nội bộ mà Reuters tiếp cận được ngày 5/3. Theo đó, các quốc gia muốn nhận từ 200.000 chip trở lên sẽ phải đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ hoặc cung cấp các đảm bảo an ninh theo yêu cầu của Washington.
Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump

Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump 'tuýt còi'

Chính sách số
Sau khi các cuộc thương lượng đổ vỡ và Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan liên bang ngừng sử dụng công cụ của Anthropic, CEO Dario Amodei được cho là đã quay lại bàn đàm phán với Bộ Quốc phòng Mỹ. Diễn biến mới cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty AI để giành vị trí trong hệ thống công nghệ quân sự của Washington.
Khởi tố 30 bị can trong đường dây phát lậu thể thao

Khởi tố 30 bị can trong đường dây phát lậu thể thao 'Xôi Lạc TV'

Chuyển động số
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can liên quan đến hệ thống website “Xôi Lạc TV” với các tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chuyển động số
Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí nhằm triển khai nhiệm vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Oukitel WP63: Smartphone tích hợp bật lửa gây sốt tại MWC 2026

Oukitel WP63: Smartphone tích hợp bật lửa gây sốt tại MWC 2026

DJI Romo ra mắt tại Việt Nam: Hãng drone lần đầu lấn sân robot hút bụi thông minh

DJI Romo ra mắt tại Việt Nam: Hãng drone lần đầu lấn sân robot hút bụi thông minh

Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series

CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series

MediaTek và Starlink Mobile hợp lực đưa cảnh báo khẩn đến mọi góc khuất trên Trái Đất

MediaTek và Starlink Mobile hợp lực đưa cảnh báo khẩn đến mọi góc khuất trên Trái Đất

Washington siết xuất khẩu chip AI, đặt điều kiện đầu tư với doanh nghiệp ngoại

Washington siết xuất khẩu chip AI, đặt điều kiện đầu tư với doanh nghiệp ngoại

Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump

Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump 'tuýt còi'

MediaTek phô diễn sức mạnh AI và kết nối thế hệ mới tại MWC 2026

MediaTek phô diễn sức mạnh AI và kết nối thế hệ mới tại MWC 2026

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Yokogawa sẽ cung cấp giải pháp điện gió cho Cosmo Eco Power tại Hokkaido

Yokogawa sẽ cung cấp giải pháp điện gió cho Cosmo Eco Power tại Hokkaido

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Bộ Xây dựng công bố khung kiến trúc số phiên bản 4.0, đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030

Bộ Xây dựng công bố khung kiến trúc số phiên bản 4.0, đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện đến 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc

Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc

Đốt tiền giành thị phần giao đồ ăn, JD.com lỗ quý đầu tiên sau 4 năm

Đốt tiền giành thị phần giao đồ ăn, JD.com lỗ quý đầu tiên sau 4 năm

Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Rất đông nghệ sĩ đã đến Di Động Việt trong đêm nhận Galaxy S26 Series

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Đốt tiền giành thị phần giao đồ ăn, JD.com lỗ quý đầu tiên sau 4 năm

Đốt tiền giành thị phần giao đồ ăn, JD.com lỗ quý đầu tiên sau 4 năm

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

Cùng BYD Việt Nam khai xuân bứt tốc nhận ưu đãi cực sốc

Cùng BYD Việt Nam khai xuân bứt tốc nhận ưu đãi cực sốc

'Thốc ga' kiểm tra khí thải xe diesel: Khi nào chủ xe thực sự cần lo cho động cơ?

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới