Khởi tố 30 bị can trong đường dây phát lậu thể thao 'Xôi Lạc TV'

11:44 | 05/03/2026
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can liên quan đến hệ thống website “Xôi Lạc TV” với các tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Thông tin được công bố tại buổi họp báo sáng 5/3. Theo đại diện Cục A05, quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống website mang tên “Xôi Lạc TV” có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật. Nền tảng này bị cáo buộc phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thể thao thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền.

Bên cạnh việc phát lậu các chương trình thể thao, hệ thống còn tích hợp quảng cáo và các đường dẫn điều hướng người xem tới nhiều nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến. Theo cơ quan chức năng, cách thức vận hành này không chỉ xâm phạm quyền lợi của các đơn vị sở hữu bản quyền mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm trên không gian mạng.

Đường dây phát lậu thể thao “Xôi Lạc TV”
Đường dây phát lậu thể thao “Xôi Lạc TV”

Đại diện Cục A05 cho biết các hoạt động của hệ thống “Xôi Lạc TV” gây ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự, an toàn xã hội, đồng thời xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân. Những trang phát lậu nội dung thể thao thường thu hút lượng truy cập lớn, từ đó tạo điều kiện để các đối tượng chèn quảng cáo hoặc dẫn người xem sang các nền tảng cá cược trực tuyến.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 2/2/2026, Cục A05 đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai kế hoạch triệt phá đường dây này. Lực lượng chức năng tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt khám xét và làm việc với các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây vận hành với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng. Nhóm này xây dựng cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ thành các bộ phận riêng biệt như quản trị hệ thống, vận hành nội dung, kỹ thuật và khai thác quảng cáo. Các hoạt động được che giấu dưới vỏ bọc là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu gồm P.N.D (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội) và N.C.Đ (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội). Hai người này bị cáo buộc điều hành hệ thống, tổ chức hoạt động phát sóng trái phép các giải thể thao quốc tế và khai thác nguồn thu từ quảng cáo cũng như các liên kết liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

Khởi tố 30 bị can trong đường dây phát lậu thể thao 'Xôi Lạc TV'
Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5 (Cục A05) thông tin về vụ án "Xôi Lạc TV". Ảnh: VGP/ Anh Thơ

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can để điều tra về các tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây, đồng thời xác định các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Cục A05, thiệt hại từ hành vi xâm phạm bản quyền trong vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp với chủ thể quyền và các đơn vị chuyên môn tiến hành thống kê, thẩm định theo quy định. Do vụ án liên quan đến nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian và hệ thống máy chủ đặt tại nhiều quốc gia khác nhau, quá trình xác định thiệt hại cần thêm thời gian để có kết luận chính xác.

Đại diện Cục A05 nhấn mạnh việc bảo vệ bản quyền trên môi trường số là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương phát triển văn hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Việc xử lý các trang phát lậu nội dung không chỉ bảo vệ quyền lợi của các đơn vị sản xuất và phân phối nội dung, mà còn góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh minh bạch cho các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.

Cơ quan chức năng cho rằng sự tồn tại của các website phát sóng trái phép làm suy giảm nguồn thu của các đơn vị nắm giữ bản quyền, ảnh hưởng đến thị trường nội dung số và các ngành công nghiệp văn hóa. Do đó, việc triệt phá hệ thống “Xôi Lạc TV” được xem là bước đi nhằm siết chặt quản lý hoạt động vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

Từ vụ việc này, Cục A05 khuyến cáo người dân không truy cập hoặc chia sẻ các đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh trên các trang web vi phạm bản quyền. Người dùng khi truy cập vào các nền tảng này có nguy cơ bị cài đặt mã độc, dẫn đến mất dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân chủ động thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các trang web có dấu hiệu phát tán nội dung vi phạm bản quyền hoặc liên quan đến hoạt động cờ bạc trên Internet để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

“Xôi Lạc TV” được biết đến là trang web chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016. Hệ thống này thu hút lượng lớn người xem nhờ phát miễn phí các trận đấu bóng đá và nhiều sự kiện thể thao lớn. Trong nhiều video phát sóng, các bình luận viên của kênh thường giới thiệu đang sinh sống ở nước ngoài.

Tên miền của hệ thống được đăng ký thông qua dịch vụ GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ. Việc sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài cùng với các lớp trung gian kỹ thuật khiến quá trình xác minh, truy vết gặp nhiều khó khăn.
