MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

Máy có bốn tùy chọn màu sắc gồm blush, indigo, silver và citrus

MacBook Neo sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối, mỏng nhẹ khoảng 1,2 kg, tương đương nhiều mẫu MacBook Air. Thiết bị được trang bị màn hình Liquid Retina 13 inch, độ phân giải 2408 x 1506, độ sáng 500 nit và hỗ trợ 1 tỷ màu. Trong phân khúc khoảng 600 USD (15 triệu đồng), thông số này tạo lợi thế rõ rệt so với nhiều laptop Windows tầm trung vốn có độ sáng và độ phủ màu thấp hơn.

MacBook Neo cho thời lượng pin lên đến 16 giờ chỉ với một lần sạc, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc và giải trí khi di chuyển.

Máy sử dụng hai cổng USB-C hỗ trợ sạc, jack tai nghe 3,5 mm, Wi-Fi 6E và Bluetooth 6. Với mức giá ưu đãi giáo dục 499 USD (khoảng 12,5 triệu đồng), Neo nhắm trực tiếp tới sinh viên và người dùng phổ thông, nhóm trước đây ít tiếp cận Mac vì rào cản giá.

Chip A18 Pro và bài toán hiệu năng

Việc MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro, dòng vi xử lý vốn xuất hiện trên smartphone cao cấp tạo nên không ít bất ngờ. Thay vì trang bị chip dòng M quen thuộc trên Mac, Apple lựa chọn kiến trúc di động để vận hành một mẫu laptop phổ thông. Đây được xem là bước đi táo bạo, bởi ranh giới giữa chip điện thoại và chip máy tính vốn được phân định khá rõ trong nhiều năm.

MacBook Neo gây chú ý khi sử dụng chip A18 Pro vốn dành cho smartphone

Tuy nhiên, với lợi thế tự thiết kế Apple silicon, A18 Pro không còn đơn thuần là “chip điện thoại”. Con chip này tích hợp CPU, GPU và Neural Engine 16 nhân trong cùng một hệ thống trên chip (SoC), tối ưu khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị. Việc đưa A18 Pro lên MacBook Neo cho thấy Apple đang khai thác hiệu quả hiệu năng trên mỗi watt điện năng tiêu thụ, yếu tố giúp máy đạt thời lượng pin dài mà vẫn đảm bảo hiệu suất cho các tác vụ học tập, văn phòng và sáng tạo nội dung cơ bản.

Động thái này cũng phản ánh chiến lược mở rộng Apple silicon xuống phân khúc giá thấp hơn, tận dụng quy mô sản xuất lớn từ mảng iPhone để tối ưu chi phí. Nếu thành công, MacBook Neo có thể đánh dấu một bước chuyển mới: chip di động không còn là giải pháp tạm thời, mà trở thành nền tảng thực thụ cho laptop phổ thông trong kỷ nguyên AI.

Apple tiếp tục đặt trọng tâm vào AI và hệ sinh thái

MacBook Neo vận hành trên macOS Tahoe với bộ ứng dụng tích hợp sẵn như Safari, Messages, Pages, FaceTime và Calendar. Các tính năng Continuity cho phép đồng bộ sâu với iPhone thông qua Handoff, Universal Clipboard hay iPhone Mirroring, tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa các thiết bị. Khi chip di động được đưa lên laptop, lợi thế đồng bộ phần cứng - phần mềm càng được khai thác triệt để.

Apple Intelligence được tích hợp trực tiếp trong hệ điều hành, hỗ trợ tóm tắt văn bản, chỉnh sửa ảnh bằng công cụ Clean Up, gợi ý viết và dịch thuật. Nhờ Neural Engine trên A18 Pro, nhiều tác vụ AI được xử lý ngay trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây, giúp tăng tốc độ phản hồi và củng cố quyền riêng tư.

Bên cạnh đó, camera FaceTime HD 1080p, micro kép định hướng và hệ thống loa hỗ trợ Spatial Audio hoàn thiện trải nghiệm học trực tuyến và họp video. Với người dùng đã sở hữu iPhone, MacBook Neo không chỉ là một chiếc laptop mới, mà là mắt xích tự nhiên trong hệ sinh thái Apple đang ngày càng xoay quanh AI.

Định hình lại cuộc đua laptop tại Việt Nam

Nếu được bán chính hãng với mức giá sau thuế khoảng 15-18 triệu đồng, MacBook Neo sẽ cạnh tranh trực tiếp phân khúc laptop phổ thông, vốn do các mẫu Windows tầm trung chiếm ưu thế. Sự xuất hiện của một mẫu MacBook ở tầm giá này có thể khiến nhiều người dùng lần đầu cân nhắc macOS như một lựa chọn thực tế thay vì sản phẩm cao cấp.

Lợi thế lớn nhất nằm ở hệ sinh thái. Việt Nam có tỷ lệ người dùng iPhone cao, nên khi rào cản giá giảm xuống, việc sở hữu thêm một thiết bị Mac để đồng bộ dữ liệu, làm việc liền mạch trở nên hấp dẫn hơn. Điều này có thể thúc đẩy xu hướng “all-in Apple” trong nhóm sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ.

Đồng thời, việc Apple đưa chip Apple silicon và AI xuống phân khúc 599 USD (khoảng 15 triệu đồng) tạo áp lực lên các hãng PC. Nếu Neo thành công, các nhà sản xuất Windows có thể phải tăng tốc tích hợp NPU và tính năng AI ở phân khúc phổ thông, thay vì chỉ cạnh tranh bằng cấu hình truyền thống.