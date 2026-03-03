5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

Năm tập đoàn viễn thông lớn gồm Deutsche Telekom, e&, Singtel, SK Telecom và SoftBank góp 37,5 triệu USD thành lập Syntelligence AI tại Vương quốc Anh, tập trung phát triển công cụ xử lý cuộc gọi rác và nâng chất lượng chăm sóc khách hàng.

Năm doanh nghiệp sáng lập Liên minh trí tuệ nhân tạo viễn thông toàn cầu từ năm 2024 nhằm phát triển mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ riêng cho lĩnh vực viễn thông, nay cụ thể hóa mục tiêu đó bằng việc trực tiếp rót vốn thành lập Syntelligence AI và đưa dự án vào vận hành từ cuối năm 2025 với tổng vốn góp đạt 37,5 triệu USD.

Tài liệu Singtel gửi nhà đầu tư cho thấy một công ty con của tập đoàn này mua 7,5 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ, qua đó phản ánh mỗi đối tác trong liên doanh đầu tư khoảng 7,5 triệu USD để cùng nắm quyền sở hữu và điều hành doanh nghiệp mới.

Singtel đánh giá lĩnh vực xử lý dữ liệu thông minh giữ vai trò tăng trưởng dài hạn và kỳ vọng việc chủ động phát triển công nghệ chuyên cho viễn thông sẽ tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cũng như mở rộng dư địa lợi nhuận trong những năm tới.

Syntelligence AI tập trung xây dựng các mô hình xử lý dữ liệu và ứng dụng chuyên cho ngành viễn thông, hướng tới nâng năng lực phân tích mạng, cải thiện trải nghiệm người sử dụng, củng cố niềm tin đối với các cuộc gọi từ số lạ và tăng hiệu quả vận hành cho nhà mạng trên phạm vi toàn cầu, đồng thời triển khai giải pháp ngay tại tầng hạ tầng mạng thay vì chỉ đặt ở phần mềm phía thuê bao.

Đội ngũ kỹ thuật sử dụng hàng tỷ mẫu cuộc gọi cùng kho dữ liệu do năm nhà mạng sáng lập cung cấp để rèn luyện hệ thống, qua đó tạo nền tảng đủ lớn nhằm nhận diện dấu hiệu lừa đảo và sàng lọc cuộc gọi rác trước khi kết nối tới người nghe.

Website của Syntelligence AI giới thiệu Security Shield, công cụ khai thác dữ liệu mạng để phát hiện và chặn cuộc gọi lừa đảo từ nguồn phát sinh, đồng thời khẳng định hệ thống đạt mức phát hiện cao nhờ xử lý dữ liệu ngay tại tầng mạng.

Cùng thời điểm, Syntelligence AI phát triển Welcome Manager, trợ lý giọng nói có khả năng chào hỏi, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng bằng tương tác tự nhiên, qua đó nâng chất lượng phục vụ của nhà mạng đối với người sử dụng.

Ông Prateek Choudhary giữ chức Tổng giám đốc điều hành Syntelligence AI sau thời gian phụ trách sản phẩm, xử lý nội dung và công nghệ dữ liệu thông minh tại Facebook giai đoạn 2020–2024 và trước đó giữ vị trí lãnh đạo sản phẩm toàn cầu cho dịch vụ Prime Video tại Amazon.

Trước khi bổ nhiệm ông Choudhary, ông Jan Hofmann, Phó chủ tịch Trung tâm năng lực dữ liệu thông minh của Deutsche Telekom, đảm nhận vai trò điều hành tạm thời và hiện tham gia hội đồng quản trị của công ty.

Hội đồng quản trị còn có ông Suk-Geun Chung, Giám đốc công nghệ của SK Telecom; ông Tadashi Iida, Giám đốc an ninh thông tin của SoftBank; ông Harrison Lung, Giám đốc chiến lược của e&; ông William Woo, Giám đốc thông tin của Singtel, qua đó tập hợp đầy đủ đại diện cấp cao từ năm tập đoàn sáng lập.

Lãnh đạo Syntelligence AI nhận định ngành viễn thông bước vào giai đoạn tái cấu trúc trải nghiệm người dùng và tối ưu vận hành nhờ tiến bộ nhanh của công nghệ xử lý dữ liệu thông minh, đồng thời cho rằng nhà mạng đang nắm cơ hội chủ động thiết lập chuẩn mực mới cho dịch vụ mạng trong nhiều năm tới nếu kiểm soát được công nghệ cốt lõi.

Đại diện SK Telecom khẳng định việc ra mắt Syntelligence AI thể hiện bước hợp tác chiến lược trong liên minh toàn cầu và cho rằng sự kết hợp giữa công nghệ, quan hệ khách hàng sâu rộng, dữ liệu thời gian thực cùng hạ tầng tin cậy sẽ tạo nền tảng xây dựng ứng dụng chuyên biệt cho viễn thông trong giai đoạn đầu triển khai.

Dù công bố thành lập từ cuối năm 2025, Syntelligence AI vẫn chưa công bố chi tiết kế hoạch triển khai sản phẩm đầu tiên và cho biết sẽ cung cấp thông tin cụ thể trong thời gian tới.