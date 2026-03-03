Claude dẫn đầu App Store sau khi bổ sung tính năng bộ nhớ vào gói miễn phí

Ảnh: techinasia

Anthropic vừa mở rộng tính năng bộ nhớ sang gói miễn phí của Claude. Tính năng này trước đây chỉ dành cho người dùng trả phí, nay cho phép trợ lý AI ghi nhớ và tham chiếu lại các cuộc trò chuyện cũ khi người dùng quay lại.

Theo Techinasia, Anthropic lần đầu trang bị khả năng ghi nhớ cho Claude vào tháng 8 năm 2025, sau đó bổ sung thêm tính năng phân loại bộ nhớ vào cuối năm 2025. Nay, người dùng miễn phí cũng được sử dụng công cụ này để định hướng kết quả đầu ra dựa trên lịch sử tương tác cá nhân.

Người dùng có toàn quyền kiểm soát dữ liệu đã lưu. Nếu muốn tắt tính năng ghi nhớ, họ có thể chọn tạm dừng để giữ nguyên bộ nhớ hiện có, hoặc xóa hoàn toàn để dữ liệu không còn tồn tại trên máy chủ của Anthropic.

Trước đó, công ty cho phép người dùng nhập lịch sử trò chuyện từ các chatbot đối thủ sang Claude. Động thái này thu hút lượng lớn người dùng chuyển đổi nền tảng.

Sau khi Anthropic công bố mở tính năng bộ nhớ miễn phí, ứng dụng Claude trên iOS ghi nhận phản ứng tích cực từ người dùng. Tuần này, ứng dụng vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store của Apple.

Đà tăng trưởng này diễn ra giữa lúc Anthropic đối mặt với căng thẳng pháp lý nghiêm trọng với chính phủ Mỹ. Ngày 28/2, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gọi công ty này là "rủi ro chuỗi cung ứng" sau khi Anthropic từ chối ký hợp đồng cho phép Lầu Năm Góc triển khai các mô hình AI của hãng vào việc giám sát hàng loạt công dân Mỹ và tích hợp vào các loại vũ khí hoàn toàn tự động.

Diễn biến tiếp theo của vụ tranh chấp giữa một trong những công ty AI hàng đầu thế giới với bộ máy quốc phòng Mỹ vẫn đang bỏ ngỏ.