'Cuộc chiến' dữ liệu rõ nét khi Reddit kiện Anthropic

Reddit đã đệ đơn kiện Anthropic vào thứ Tư, cáo buộc công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo này đang sử dụng dữ liệu và nền tảng của mình một cách bất hợp pháp. Ảnh minh họa: Getty.

Vụ kiện được gửi lên tòa án tại San Francisco vào ngày 4.6, nhấn mạnh rằng Anthropic đã dùng nội dung do người dùng Reddit tạo ra để huấn luyện các mô hình AI mà không có sự đồng thuận. Reddit cho biết hành động này đã gây thiệt hại trực tiếp đến công ty và là hành vi sử dụng tài nguyên cộng đồng vì mục đích thương mại mà không có sự đền bù hoặc thỏa thuận hợp lệ.

Cổ phiếu Reddit đã tăng hơn 6% ngay trong ngày diễn ra vụ kiện.

Reddit phản pháo mạnh mẽ

Trong đơn kiện, Reddit mô tả Anthropic là một “công ty AI nở muộn” và “tự nhận là hiệp sĩ áo trắng của ngành AI”, nhưng lại “phớt lờ các quy tắc và người dùng Reddit”. Công ty mạng xã hội này nhấn mạnh: “Anthropic tin rằng họ có quyền lấy bất kỳ nội dung nào họ muốn và sử dụng theo bất kỳ cách nào họ muốn, mà không phải chịu hậu quả”.

Trong khi đó, người phát ngôn của Anthropic đã phản hồi qua email rằng công ty “không đồng ý với các tuyên bố của Reddit và sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ”.

Reddit là một trong những nền tảng sớm bị các công ty AI để mắt tới do sở hữu kho dữ liệu người dùng phong phú, trải rộng trên hàng trăm nghìn chủ đề. Từ cuối năm 2022, khi AI tạo sinh bùng nổ với sự xuất hiện của ChatGPT, các dữ liệu từ Reddit đã trở thành nguồn huấn luyện quan trọng cho nhiều mô hình AI lớn, trong đó có Claude của chính Anthropic.

Đối tác của Reddit: OpenAI và Google làm đúng luật

Đáng chú ý, Reddit mới đây đã ký hợp đồng chính thức với OpenAI, cho phép sử dụng dữ liệu công khai từ nền tảng này để huấn luyện mô hình AI. Công ty cũng có thỏa thuận tương tự với Google. Reddit nhấn mạnh rằng các đối tác lớn như OpenAI và Google chỉ được quyền sử dụng dữ liệu sau khi ký kết thỏa thuận cấp phép phù hợp, đảm bảo quyền riêng tư và lợi ích của cộng đồng.

Ngược lại, Reddit cho rằng Anthropic đã khai thác trái phép dữ liệu, không tôn trọng quy định và các nguyên tắc sử dụng nội dung cộng đồng. Đơn kiện viết: “Reddit chưa bao giờ cho phép nền tảng của mình và vô số cộng đồng tìm thấy nơi trú ngụ trên đó bị các tác nhân thương mại chiếm đoạt để tạo ra các doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la mà không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Reddit hay người dùng”.

Reddit tuyên bố mục đích của vụ kiện là nhằm yêu cầu Anthropic bồi thường thiệt hại và buộc công ty này phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng, pháp lý. Reddit cũng đề nghị xét xử vụ việc bằng bồi thẩm đoàn.

Cuộc đối đầu của hai kỳ lân công nghệ

Anthropic được thành lập năm 2021 bởi các cựu giám đốc điều hành của OpenAI và hiện là một trong những công ty AI tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Trong vòng gọi vốn hồi tháng 3, Anthropic được định giá 61,5 tỉ USD với sự hậu thuẫn của Amazon, Salesforce Ventures và Cisco Investments.

Trong khi đó, Reddit vừa IPO hồi đầu năm 2024 và hiện có vốn hóa thị trường khoảng 22 tỉ USD. Dù quy mô nhỏ hơn, Reddit lại sở hữu kho dữ liệu cộng đồng có giá trị đặc biệt đối với các mô hình học máy. Đây cũng là tài sản mà mạng xã hội này đang quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá.