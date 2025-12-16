Dreame ra mắt bộ đôi chuyên gia giữ sạch sàn nhà

Theo Dreame, thị trường thiết bị vệ sinh đang bùng nổ nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu với giá trị đạt 47,22 tỷ USD năm 2024, dự kiến vượt 50 tỷ USD trong 2025 và đạt mốc 90 tỷ USD vào năm 2032. Ở phân khúc thiết bị vệ sinh thông minh đang có sự tăng trưởng rất nhanh, chỉ tính riêng quý II/2025 phân khúc này đã vượt 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy xu hướng sống ngày càng đề cao sự thông minh và tiện nghi của người tiêu dùng.

Với vị thế thương hiệu dẫn đầu thị phần thiết bị vệ sinh thông minh tại châu Âu, Dreame Technology chính thức ra mắt hai sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái của mình, đó là Dreame H15 Pro FoamWash và Dreame L50 Ultra CE.

Theo Dream thì H15 Pro FoamWash là máy hút bụi lau nhà đầu tiên của Dreame được tích hợp công nghệ phun bọt làm sạch chuyên biệt, sử dụng dung dịch Foaming Floor Cleaner được thiết kế riêng cho môi trường có nhiều thú cưng. Lớp bọt dày mịn bám chặt vào bề mặt, nhanh chóng phá vỡ cấu trúc vết bẩn và trung hòa đến 99% mùi khó chịu từ chất thải thú cưng, trả lại không gian trong lành và dễ chịu.

Kết hợp lực hút mạnh 23.000Pa cùng tốc độ lau 480 vòng/phút, Dreame H15 Pro FoamWash dễ dàng xử lý các vết bẩn cứng đầu chỉ với ba bước đơn giản: Nhấn phun bọt/Trung hòa vết bẩn/ Hút sạch. Cùng với hệ thống cảm biến RGB 5 kênh nhận diện vết bẩn siêu chính xác cùng hộp tự động pha dung dịch lau sàn điều chỉnh tỷ lệ từ 1:200 đến 1:30 giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà sàn nhà luôn sạch tinh tươm.

"Cánh tay robot thông minh" GapFree™ là công nghệ độc quyền của Dreame được trang bị trên Dreame H15 Pro FoamWash cũng góp phần làm sạch mép tường và góc cạnh với độ chính xác gần như tuyệt đối. Ở phiên bản 2.0 này công nghệ GapFree đã được cải thiện độ nhạy cảm biến chuyển động đến 37% và độ bền lưỡi gạt tăng 40% so với thế hệ trước. Ngoài ra, công nghệ làm sạch con lăn Smart ThermoTub™ với nhiệt độ lên đến 100°C đảm bảo diệt 99,99% vi khuẩn và nấm, an toàn cho trẻ nhỏ, mẹ bầu và thú cưng.

Máy hút bụi lau nhà Dreame H15 Pro FoamWash được mở bán với giá ưu đãi 14.990.000 đồng đi kèm bảo hành 24 tháng tại gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống đối tác bán lẻ của Dreame trên toàn quốc.

Ở dòng robot hút bụi lau sàn, Dreame L50 Ultra CE thuộc dòng sản phẩm cận cao cấp, với lực hút Vormax 25.000Pa mạnh mẽ, giúp xử lý những vết bẩn, bụi bám cứng đầu trên thảm, khe kẽ trong nhà hiệu quả hơn bao giờ hết.

Robot hút bụi lau nhà Dreame L50 Ultra CE được bán với giá 26.490.000 đồng đi kèm bảo hành 24 tháng. Trong giai đoạn mở bán, sản phẩm có giá ưu đãi 18.990.000 đồng và được tặng kèm dung dịch lau sàn 1L trị giá 399.000 đồng.

Theo Dreame, L50 Ultra CE sở hữu công nghệ tay xoay kép cho phép chổi cạnh và giẻ lau tự động vươn ra, làm sạch mép tường và góc nhà hiệu quả. Hệ thống giẻ lau xoay với 32 cấp độ cấp ẩm giúp sàn nhà luôn sáng bóng, đồng thời tính năng tự nâng giẻ lau thông minh hạn chế ướt thảm.

Trạm sạc đa năng tích hợp khay giặt AceClean™ với 20 đầu phun nước nóng đến 80°C, cung cấp khả năng tự động giặt, sấy khô giẻ lau cho robot, đồng thời vệ sinh trạm giặt hoàn hảo. Các tính năng tự động khác như đổ bụi, châm nước, pha nước lau sàn cũng được trang bị sẵn, nhằm mang đến trải nghiệm thư thái, hoàn toàn rảnh tay cho người dùng trong việc vệ sinh sàn nhà mỗi ngày.