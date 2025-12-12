Mẫu smartphone tích hợp NFC vượt trội trong phân khúc 5 triệu đồng sẽ được trang bị thời lượng pin lên đến 7.000mAh, màn hình lớn 6.9 inch cùng loạt tính năng thiết thực phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới

Chi tiết hơn về phiên bản REDMI 15 5G với viên pin bền bỉ lên đến 7.000mAh Silicon Carbon bền bỉ cùng sạc nhanh 33W, Xiaomi cho biết, viên pin với dung lượng cực lớn 7000mAh được trang bị công nghệ Silicon Carbon tiên tiến giúp nâng cao mật độ năng lượng và cải thiện độ bền so với các loại pin truyền thống.

Nhờ dung lượng lớn và bền bỉ, mà REDMI 15 5G có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hơn 2 ngày liên tục, phục vụ trọn vẹn nhiều tác vụ từ học tập, làm việc cho đến xem phim và giải trí. Thậm chí, ngay cả khi pin giảm xuống chỉ còn 1%, thiết bị vẫn duy trì chế độ chờ đến 7.5 giờ và đủ để thể thực hiện và nhận cuộc gọi trong 59 phút.

Bên cạnh viên pin dung lượng lớn, REDMI 15 5G được trang bị công nghệ sạc nhanh 33W và Smart Charging Engine 2.0, vừa tối ưu thời gian sạc vừa cho khả năng điều chỉnh quá trình sạc thông minh dựa trên thói quen sử dụng để bảo vệ tuổi thọ pin. Đặc biệt, REDMI 15 5G còn hỗ trợ tính năng sạc ngược 18W, giúp thiết bị đóng vai trò như một pin sạc dự phòng tiện lợi cho các thiết bị khác.

REDMI 15 5G cũng được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3, mang lại hiệu năng sử dụng ổn định, đáp ứng mượt mà các tác vụ từ lướt web, giải trí đến học tập và xử lý công việc. Tính năng mở rộng RAM lên đến 16GB càng củng cố khả năng đa nhiệm, cho phép thiết bị có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng mà không giật lag.

Với kết nối 5G, REDMI 15 5G tối ưu cho nhu cầu xem phim chất lượng cao, học trực tuyến hay nhận cuốc liên tục đối với tài xế công nghệ. Đáng chú ý, trong phân khúc 5 triệu đồng, REDMI 15 5G còn được tích hợp NFC, mở ra tiện ích thanh toán không chạm và xác thực thông tin định danh cá nhân, góp phần hiện thực hóa trải nghiệm số toàn diện ngay trên smartphone.

REDMI 15 5G vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS, được thiết kế để tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng, giúp thiết bị phản hồi nhanh và giữ được độ mượt trong quá trình sử dụng lâu dài. Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng kết nối liên mạch với hệ sinh thái Xiaomi, đồng thời được tích hợp sẵn các tiện ích AI như Circle to Search và Google Gemini, giúp việc tìm kiếm, học tập và xử lý thông tin trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn.

REDMI 15 5G có màn hình lớn 6,9 inch FHD+ sống động, thiết kế bo cong tinh tế và camera kép AI 50MP

Đồng thời, với màn hình lớn 6,9 inch FHD+ sống động, thiết kế bo cong tinh tế và camera kép AI 50 REDMI 15 5G có tần số quét lên đến 144Hz và hàng loạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland. Không gian hiển thị rộng rãi và mượt mà của REDMI 15 5G mang đến cho người dùng những trải nghiệm xem phim, chơi game đắm chìm.

Bên cạnh sự vượt trội về mặt hình ảnh, sự hài lòng của người dùng còn được nâng cao bởi hệ thống âm thanh hỗ trợ Hi-Res Audio, Dolby Atmos® và khả năng tăng âm lượng lên đến 200%.

REDMI 15 5G cũng sở hữu thiết kế đẹp mắt với độ hoàn thiện kỹ lưỡng cùng ba tùy chọn màu Xanh Sóng Biếc, Xám Titan và Đen Bán Dạ mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng. Việc trang bị cho sản phẩm trong tầm giá 5 triệu đồng các tính năng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, cũng như có hỗ trợ Wet Touch 2.0 để màn hình vẫn nhận thao tác chính xác ngay cả khi tay bị ướt, là một sự đầu tư vô cùng đáng giá, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế hằng ngày của người dùng.

REDMI 15 5G cũng được trang bị hệ thống camera kép AI 50MP, cho phép ghi lại rõ nét những khoảnh khắc đời thường.

REDMI 15 5G cũng được trang bị hệ thống camera kép AI 50MP, cho phép ghi lại rõ nét những khoảnh khắc đời thường. Người dùng có thể sáng tạo trong quá trình chỉnh sửa ảnh với các công cụ AI như AI Erase, loại bỏ vật thể không mong muốn và AI Sky, tùy biến hiệu ứng bầu trời. Camera trước 8MP đáp ứng linh hoạt cho nhu cầu chụp ảnh selfie, gọi video và học trực tuyến.