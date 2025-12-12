Điện tử tiêu dùng
Mobile

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới

Anh Thái

Anh Thái

16:42 | 12/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đây là thành viên tiếp theo của gia đình REDMI 15 khi vừa được ra mắt vào tháng 8 vừa qua, sự bổ sung phiên bản REDMI 15 5G tích hợp NFC nhằm mang đến trải nghiệm công nghệ liền mạch và trọn vẹn nhất cho người dùng phổ thông.
Redmi 15 chính thức ra mắt, giá từ 4,79 triệu đồng 5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc REDMI 15C: pin khủng, màn hình lớn, giá chỉ từ 3,69 triệu đồng

Mẫu smartphone tích hợp NFC vượt trội trong phân khúc 5 triệu đồng sẽ được trang bị thời lượng pin lên đến 7.000mAh, màn hình lớn 6.9 inch cùng loạt tính năng thiết thực phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới
Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới

Chi tiết hơn về phiên bản REDMI 15 5G với viên pin bền bỉ lên đến 7.000mAh Silicon Carbon bền bỉ cùng sạc nhanh 33W, Xiaomi cho biết, viên pin với dung lượng cực lớn 7000mAh được trang bị công nghệ Silicon Carbon tiên tiến giúp nâng cao mật độ năng lượng và cải thiện độ bền so với các loại pin truyền thống.

Nhờ dung lượng lớn và bền bỉ, mà REDMI 15 5G có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hơn 2 ngày liên tục, phục vụ trọn vẹn nhiều tác vụ từ học tập, làm việc cho đến xem phim và giải trí. Thậm chí, ngay cả khi pin giảm xuống chỉ còn 1%, thiết bị vẫn duy trì chế độ chờ đến 7.5 giờ và đủ để thể thực hiện và nhận cuộc gọi trong 59 phút.

Bên cạnh viên pin dung lượng lớn, REDMI 15 5G được trang bị công nghệ sạc nhanh 33W và Smart Charging Engine 2.0, vừa tối ưu thời gian sạc vừa cho khả năng điều chỉnh quá trình sạc thông minh dựa trên thói quen sử dụng để bảo vệ tuổi thọ pin. Đặc biệt, REDMI 15 5G còn hỗ trợ tính năng sạc ngược 18W, giúp thiết bị đóng vai trò như một pin sạc dự phòng tiện lợi cho các thiết bị khác.

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới
Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới

REDMI 15 5G cũng được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3, mang lại hiệu năng sử dụng ổn định, đáp ứng mượt mà các tác vụ từ lướt web, giải trí đến học tập và xử lý công việc. Tính năng mở rộng RAM lên đến 16GB càng củng cố khả năng đa nhiệm, cho phép thiết bị có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng mà không giật lag.

Với kết nối 5G, REDMI 15 5G tối ưu cho nhu cầu xem phim chất lượng cao, học trực tuyến hay nhận cuốc liên tục đối với tài xế công nghệ. Đáng chú ý, trong phân khúc 5 triệu đồng, REDMI 15 5G còn được tích hợp NFC, mở ra tiện ích thanh toán không chạm và xác thực thông tin định danh cá nhân, góp phần hiện thực hóa trải nghiệm số toàn diện ngay trên smartphone.

REDMI 15 5G vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS, được thiết kế để tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng, giúp thiết bị phản hồi nhanh và giữ được độ mượt trong quá trình sử dụng lâu dài. Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng kết nối liên mạch với hệ sinh thái Xiaomi, đồng thời được tích hợp sẵn các tiện ích AI như Circle to Search và Google Gemini, giúp việc tìm kiếm, học tập và xử lý thông tin trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới
REDMI 15 5G có màn hình lớn 6,9 inch FHD+ sống động, thiết kế bo cong tinh tế và camera kép AI 50MP

Đồng thời, với màn hình lớn 6,9 inch FHD+ sống động, thiết kế bo cong tinh tế và camera kép AI 50 REDMI 15 5G có tần số quét lên đến 144Hz và hàng loạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland. Không gian hiển thị rộng rãi và mượt mà của REDMI 15 5G mang đến cho người dùng những trải nghiệm xem phim, chơi game đắm chìm.

Bên cạnh sự vượt trội về mặt hình ảnh, sự hài lòng của người dùng còn được nâng cao bởi hệ thống âm thanh hỗ trợ Hi-Res Audio, Dolby Atmos® và khả năng tăng âm lượng lên đến 200%.

REDMI 15 5G cũng sở hữu thiết kế đẹp mắt với độ hoàn thiện kỹ lưỡng cùng ba tùy chọn màu Xanh Sóng Biếc, Xám Titan và Đen Bán Dạ mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng. Việc trang bị cho sản phẩm trong tầm giá 5 triệu đồng các tính năng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, cũng như có hỗ trợ Wet Touch 2.0 để màn hình vẫn nhận thao tác chính xác ngay cả khi tay bị ướt, là một sự đầu tư vô cùng đáng giá, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế hằng ngày của người dùng.

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới
REDMI 15 5G cũng được trang bị hệ thống camera kép AI 50MP, cho phép ghi lại rõ nét những khoảnh khắc đời thường.

REDMI 15 5G cũng được trang bị hệ thống camera kép AI 50MP, cho phép ghi lại rõ nét những khoảnh khắc đời thường. Người dùng có thể sáng tạo trong quá trình chỉnh sửa ảnh với các công cụ AI như AI Erase, loại bỏ vật thể không mong muốn và AI Sky, tùy biến hiệu ứng bầu trời. Camera trước 8MP đáp ứng linh hoạt cho nhu cầu chụp ảnh selfie, gọi video và học trực tuyến.

REDMI 15 5G chính thức lên kệ từ hôm nay ,12/12/2025, với 2 phiên bản, bao gồm REDMI 15 5G (4GB + 128GB) có giá 5.590.000 đồng (giảm 300.000 đồng còn 5.290.000 đồng) và REDMI 15 5G (8GB + 256GB) có giá 6.690.000 đồng (giảm 300.000 đồng còn 6.390.000 đồng).

Trong giai đoạn mở bán, khách hàng sẽ được tận hưởng ưu đãi giảm giá từ 300.000 đồng, trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, bảo hành chính hãng 18 tháng.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên, giáo viên và tài xế công nghệ khi mua REDMI 15 5G tại Thế Giới Di Động sẽ được giảm thêm 100.000 đồng.

Chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mãi, xem thêm tại đây.
REDMI 15 5G thành viên mới gia đình REDMI 15 series smartphone giá rẻ phân khúc 5 triệu đồng

Bài liên quan

5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc

5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc

realme C75x chính thức ra mắt với giá bán từ 4,69 triệu đồng

realme C75x chính thức ra mắt với giá bán từ 4,69 triệu đồng

ZTE ra mắt bộ đôi nubia V70 Design & nubia V70 Max mới

ZTE ra mắt bộ đôi nubia V70 Design & nubia V70 Max mới

Có thể bạn quan tâm

HONOR X9d chuẩn hóa mới của smartphone ‘nồi đồng cối đá’

HONOR X9d chuẩn hóa mới của smartphone ‘nồi đồng cối đá’

Điện tử tiêu dùng
Điều đáng chú ý là những màn thử thách độ ‘bền bất bại’ của HONOR X9d cực kỳ gây sốc khi được thả rơi từ độ cao hơn 2m, quay trong thùng trộn bê tông hay cho xe mô tô cán qua mà không hề hấn gì.
Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2

Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2

Mobile
Với chứng nhận SGS cao cấp, chiến binh HONOR X9d đã vượt qua màn thử thách thả ra từ độ cao 2m, vượt qua cả màn trộn cùng máy trộn bê tông, và hoàn toàn bình yên ngay cả khi bị mô tô cán qua.
Apple chuẩn bị ra mắt iPhone Fold: Điện thoại màn hình gập không nết nhăn

Apple chuẩn bị ra mắt iPhone Fold: Điện thoại màn hình gập không nết nhăn

Điện tử tiêu dùng
Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua thiết bị màn hình gập, Apple đang tiến gần thời điểm giới thiệu mẫu iPhone Fold, sản phẩm được đánh giá có thể tạo bước ngoặt trong thị trường điện thoại màn hình gập cao cấp.
Samsung Galaxy Tab A11+ chính thức ra mắt, giá chỉ 6-8 triệu đồng

Samsung Galaxy Tab A11+ chính thức ra mắt, giá chỉ 6-8 triệu đồng

Mobile
Theo đó, Galaxy Tab A11+ sẽ được mở bán từ hôm nay, 28/11/2025 với 2 phiên bản, phiên bản Wifi có giá từ 6.690.000 đồng và phiên bản 5G có giá từ 8.190.000 đồng.
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Mobile
POCO F8 Pro sẽ được bán ra với 2 phiên bản bộ nhớ, bao gồm 12GB+256GB và 12GB +512GB cùng giá bán lần lượt là 16,99 triệu đồng và 19,99 triệu đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 23°C
sương mờ
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
20°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
17°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 37°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
31°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
30°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
24°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
15°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
14°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
13°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
13°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
13°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
13°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
13°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
19°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
15°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
14°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
14°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
13°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
14°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
18°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
27°C
Quảng Bình

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
15°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
14°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
13°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
13°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
13°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
13°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
14°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
15°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
15°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
14°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
15°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
15°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
19°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
20°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
19°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
23°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
15°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
14°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
15°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
16°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
17°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
21°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 13/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 13/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 13/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 13/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 13/12/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 13/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 13/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 14/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 14/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 14/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 14/12/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 14/12/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 14/12/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 14/12/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 14/12/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 15/12/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 15/12/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 15/12/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 15/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 15/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 15/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 15/12/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 15/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,600 ▲1100K 153,600 ▲1100K
Hà Nội - PNJ 150,600 ▲1100K 153,600 ▲1100K
Đà Nẵng - PNJ 150,600 ▲1100K 153,600 ▲1100K
Miền Tây - PNJ 150,600 ▲1100K 153,600 ▲1100K
Tây Nguyên - PNJ 150,600 ▲1100K 153,600 ▲1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 150,600 ▲1100K 153,600 ▲1100K
Cập nhật: 12/12/2025 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,360 ▲110K 15,560 ▲110K
Miếng SJC Nghệ An 15,360 ▲110K 15,560 ▲110K
Miếng SJC Thái Bình 15,360 ▲110K 15,560 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,120 ▲50K 15,420 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,120 ▲50K 15,420 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,120 ▲50K 15,420 ▲50K
NL 99.99 14,170 ▲20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,170 ▲20K
Trang sức 99.9 14,710 ▲50K 15,310 ▲50K
Trang sức 99.99 14,720 ▲50K 15,320 ▲50K
Cập nhật: 12/12/2025 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,536 ▲11K 15,562 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,536 ▲11K 15,563 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,505 ▲9K 153 ▼1368K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,505 ▲9K 1,531 ▲9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,485 ▲4K 1,515 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145 ▼144459K 150 ▼149454K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,786 ▼200K 113,786 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,518 ▼85890K 10,318 ▼92590K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,574 ▲76091K 92,574 ▲83341K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,483 ▲72408K 88,483 ▲79658K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,332 ▼333K 63,332 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▲11K 1,556 ▲11K
Cập nhật: 12/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17012 17282 17856
CAD 18579 18856 19468
CHF 32413 32796 33441
CNY 0 3470 3830
EUR 30213 30487 31509
GBP 34382 34773 35704
HKD 0 3247 3449
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14979 15565
SGD 19825 20107 20621
THB 747 810 863
USD (1,2) 26034 0 0
USD (5,10,20) 26075 0 0
USD (50,100) 26104 26123 26405
Cập nhật: 12/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,120 26,120 26,405
USD(1-2-5) 25,076 - -
USD(10-20) 25,076 - -
EUR 30,430 30,454 31,685
JPY 165.71 166.01 173.39
GBP 34,786 34,880 35,790
AUD 17,264 17,326 17,820
CAD 18,773 18,833 19,413
CHF 32,752 32,854 33,622
SGD 19,970 20,032 20,705
CNY - 3,676 3,783
HKD 3,324 3,334 3,425
KRW 16.52 17.23 18.54
THB 793.34 803.14 857.01
NZD 14,985 15,124 15,514
SEK - 2,800 2,889
DKK - 4,070 4,198
NOK - 2,574 2,655
LAK - 0.93 1.28
MYR 6,009.35 - 6,757.24
TWD 761.92 - 918.86
SAR - 6,901.67 7,243.52
KWD - 83,626 88,649
Cập nhật: 12/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,135 26,135 26,405
EUR 30,328 30,450 31,595
GBP 34,636 34,775 35,755
HKD 3,314 3,327 3,440
CHF 32,546 32,677 33,602
JPY 165.17 165.83 173.05
AUD 17,221 17,290 17,854
SGD 20,032 20,112 20,680
THB 809 812 850
CAD 18,769 18,844 19,423
NZD 15,064 15,586
KRW 17.16 18.77
Cập nhật: 12/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26080 26080 26405
AUD 17193 17293 18219
CAD 18761 18861 19875
CHF 32667 32697 34279
CNY 0 3692.4 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4095 0
EUR 30398 30428 32153
GBP 34684 34734 36495
HKD 0 3390 0
JPY 165.25 165.75 176.29
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6575 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15090 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2810 0
SGD 19979 20109 20837
THB 0 776.4 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15500000 15500000 16000000
SBJ 13000000 13000000 16000000
Cập nhật: 12/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,129 26,179 26,405
USD20 26,129 26,179 26,405
USD1 26,129 26,179 26,405
AUD 17,228 17,328 18,440
EUR 30,578 30,578 31,350
CAD 18,697 18,797 20,109
SGD 20,071 20,221 20,780
JPY 166.03 167.53 171.2
GBP 34,809 34,959 35,733
XAU 15,358,000 0 15,562,000
CNY 0 3,577 0
THB 0 812 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/12/2025 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Cựu Giám đốc CIA trấn an châu Âu

Cựu Giám đốc CIA trấn an châu Âu

Giải Pickleball đầu tiên vì cộng đồng khởi tranh tại Việt Nam

Giải Pickleball đầu tiên vì cộng đồng khởi tranh tại Việt Nam

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Sự kiện

Sự kiện 'CapCut AI Creator Lab' thành công tốt đẹp

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn

Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời

Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Hà Nội vinh danh 87 cơ sở, công trình sử dụng năng lượng xanh năm 2025

Hà Nội vinh danh 87 cơ sở, công trình sử dụng năng lượng xanh năm 2025

Năng lượng hydrogen - hướng đi chiến lược cho công nghiệp Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch xanh

Năng lượng hydrogen - hướng đi chiến lược cho công nghiệp Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch xanh

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Visa và VNPT Money hợp tác chiến lược

Visa và VNPT Money hợp tác chiến lược

Panasonic tung chương trình ưu đãi Tết 2026

Panasonic tung chương trình ưu đãi Tết 2026

Giáng sinh bùng nổ ưu đãi đến 70%++ tại LocknLock Brand Day Long Hậu, cơ hội nhận ngay iPhone 17

Giáng sinh bùng nổ ưu đãi đến 70%++ tại LocknLock Brand Day Long Hậu, cơ hội nhận ngay iPhone 17

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao nhất hơn một tháng trở lại đây

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao nhất hơn một tháng trở lại đây

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Giám đốc điều hành Coupang từ chức sau vụ vi phạm dữ liệu ảnh hưởng 34 triệu khách hàng

Giám đốc điều hành Coupang từ chức sau vụ vi phạm dữ liệu ảnh hưởng 34 triệu khách hàng

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD M9:

BYD M9: 'Kẻ thách thức' mới của phân khúc MPV hạng sang Việt Nam

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console