Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2

Phạm Anh

11:34 | 07/12/2025
Với chứng nhận SGS cao cấp, chiến binh HONOR X9d đã vượt qua màn thử thách thả ra từ độ cao 2m, vượt qua cả màn trộn cùng máy trộn bê tông, và hoàn toàn bình yên ngay cả khi bị mô tô cán qua.
Có thể nói, chưa từng có sự kiện ra mắt mẫu smartphone mới nào tại Việt Nam lại ‘dám’ liều mình đến như vậy.

Để có thể làm được điều này, HONOR X9d đã vượt qua rất nhiều màn thử thách ‘oách hơn nữa’ tại phòng thí nghiệm để đạt chứng nhận chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ. HONOR X9d được định vị là chiếc smartphone tầm trung mạnh mẽ và bền bỉ hàng đầu khi sở hữu viên pin siêu khủng lên đến 8.300 mAh bền bỉ đến 6 năm, chuẩn kháng nước IP69K và chống rơi vỡ ở độ cao đến 2,5m.

Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2
Ngay tại sự kiện ra mắt HONOR X9d đã vượt qua nhiều màn thử thách có 1 không 2

Không chỉ chứng minh khả năng ‘bền bất bại’ của mình qua những màn thử thách chưa từng có, HONOR X9d còn có màn ra mắt vô cùng riêng biệt, đầy tính sáng tạo khi biến buổi giới thiệu sản phẩm thành một đêm đại nhạc hội bùng nổ ngay tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến giao lưu và gặp gỡ các ‘thần tượng’ Quân AP, Trang Pháp và WEAN…

Chia sẻ về khả năng siêu bền bỉ của HONOR X9d, đại diện HONOR cho biết, HONOR X9d là đại diện mới nhất của dòng X series, dòng sản phẩm đạt chứng nhận SGS Thuỵ Sĩ. Đáng chú ý, vượt qua cả những thế hệ tiền nhiệm, HONOR X9d còn có khả năng chống chịu ba yếu tố: bảo vệ rơi vỡ từ độ cao 2,5m, kháng nước và chống bụi chuẩn cao nhất ngành IP69K, cho phép thiết bị chịu được tia nước áp lực mạnh ở nhiệt độ cao, gần như không lo hư hại trong các môi trường khắc nghiệt.

Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2
Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2

Với chứng nhận đạt chuẩn kháng nước và chống bụi IP69K, HONOR X9d có thể chịu được tia xịt rửa áp lực cao, nước nóng, nước bẩn hay tia phun mạnh

Và để khẳng định vị trí smartphone bền bỉ hàng đầu phân khúc, HONOR X9d được trang bị hệ thống bảo vệ toàn diện với Hệ thống chống rơi siêu đàn hồi HONOR (Ultra-Bounce Anti-Drop), kết hợp vật liệu chất lỏng phi Newton và kính cường lực thế hệ mới, tăng khả năng chống sốc và chống trầy xước. Máy còn sở hữu cấu trúc chống nước ba lớp 2.0 (Three-layer Water Resistance Structure 2.0), cho phép chịu được xịt rửa áp lực cao, nước nóng, nước bẩn hay tia phun mạnh. Bên cạnh đó, công nghệ cảm ứng nước (AI Heavy Rain Touch) và công nghệ cảm ứng khi đeo găng tay (AI Glove Touch) giúp người dùng thao tác mượt mà ngay cả khi trời mưa lớn hoặc đang đeo găng tay.

Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2
Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2

Không chỉ bền bất bại, HONOR X9d còn sở hữu viên pin dẫn đầu ngành với silicon-carbon thế hệ ba 8.300 mAh, trở thành một trong những smartphone có viên pin lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, mang đến thời lượng sử dụng lên đến 3 ngày với nhu cầu thông thường. Đáng chú ý, nhờ thuật toán chống lão hoá, thiết bị đạt độ bền pin lên đến 6 năm, hỗ trợ hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ -30°C đến 55°C, đồng thời tối ưu hệ thống quản lý pin để giảm nhiệt lượng khi sạc, hạn chế chai pin và duy trì hiệu suất bền bỉ theo thời gian.

Với viên pin dung lượng lớn này, HONOR X9d có thể vận hành liên tục hơn 48 giờ dưới cường độ sử dụng cao. Kết quả thử nghiệm cho thấy HONOR X9d có thể đạt: 52,5 giờ nghe nhạc, 23,8 giờ xem video trực tuyến, 16,8 giờ chơi game hoặc 12,3 giờ gọi video. Cùng với đó, HONOR X9d cũng được tích hợp công nghệ HONOR SuperCharge 66W giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc, đồng thời hỗ trợ sạc ngược để chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác như smartphone, tai nghe hay đồng hồ thông minh, mang lại sự tiện lợi trong nhiều tình huống cấp thiết.

Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2
HONOR X9d cũng được trang bị nhiều công nghệ AI đáng giá

Là mẫu smartphone mới của năm 2025 nên HONOR X9d cũng được trang bị nhiều công nghệ AI đáng giá như Camera AI với hệ thống AI đa tính năng bao gồm Chỉnh sửa ảnh AI toàn diện, Xóa vật thể AI, Sửa mắt nhắm AI, Xóa phản chiếu AI, Tách nền AI và Nâng cấp ảnh AI, mang đến khả năng chỉnh sửa nhanh chóng, linh hoạt và sáng tạo ngay trên điện thoại, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp. Đặc biệt khi đi cùng hệ thống camera 108MP với cảm biến lớn 1/1.67”, hỗ trợ OIS + EIS giúp giảm rung, HONOR X9d giúp tăng độ sắc nét và cải thiện chất lượng hình ảnh ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Màn hình của HONOR X9d cũng rất ấn tượng khi được hỗ trợ đến 1,07 tỷ màu, độ phân giải 1.5K, viền siêu mỏng 1,3mm và độ sáng HDR tối đa 6.000 nits, kết hợp tần số quét 120Hz và công nghệ khử nháy PWM Dimming 3840Hz giúp bảo vệ mắt, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà và sống động.

Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2
Ông Lê Hồng Phong, Giám đốc Kinh doanh HONOR Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Hiệu năng của máy cũng rất ấn tượng trong phân khúc khi được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4, cải thiện 29% GPU và 11% CPU, đi kèm RAM Turbo lên tới 12GB và bộ nhớ trong tối đa 512GB, cho khả năng xử lý đa nhiệm, chơi game, xem phim hay làm việc nặng mượt mà, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng của người dùng hiện đại.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Hồng Phong, Giám đốc Kinh doanh HONOR Việt Nam cho biết: “Những ngày qua, chúng tôi luôn dõi theo và thấu hiểu những mất mát, khó khăn mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu khi thiên tai liên tiếp gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống. Với HONOR, khách hàng không chỉ là những người tin dùng sản phẩm mà còn là những người bạn đồng hành mà chúng tôi luôn trân trọng”.

Sự kiện ra mắt HONOR X9d và màn thử thách có 1 không 2
HONOR X9d được bán ra với 3 phiên bản màu sắc và 3 tùy chọn dung lượng

Từ nay đến hết 31/12/2025 HONOR triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng trên toàn quốc. Theo đó, tất cả sản phẩm HONOR bán chính hãng sẽ được miễn phí kiểm tra máy, miễn 100% chi phí sửa chữa (bao gồm linh kiện trong và ngoài bảo hành, chi phí nhân công nếu có) và miễn phí vận chuyển hai chiều.

HONOR X9d chính thức ra mắt với 3 phiên bản màu sắc là Vàng Bình Minh, Đen Bóng Đêm và Đỏ Đôn Hoàng, cùng 3 tùy chọn cấu hình với giá bán lần lượt là: 9.990.000 đồng (cho phiên bản RAM 8+256GB), 10.990.000 đồng (cho phiên bản RAM 12+256GB) và 11.990.000 đồng (cho phiên bản RAM 12+512GB).

Sản phẩm sẽ được mở bán rộng rãi tại Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store, CellphoneS, Nguyễn Kim, Phong Vũ và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok.

Trong thời gian từ nay đến hết 15/12/2025 khách hàng sẽ được ưu đãi mở bán lên tới 4 triệu đồng, bao gồm giảm trực tiếp 1.000.000 đồng hoặc chọn bộ quà tặng 1.500.000 đồng (áp dụng quà tuỳ cửa hàng).

HONOR cũng mang đến loạt ưu đãi giá trị áp dụng xuyên suốt từ 6/12 đến 31/12 với gói HONOR Ultimate Care cho HONOR X9d là gói bảo hành rơi vỡ màn hình 12 tháng, vào nước 12 tháng, bảo hành pin 24 tháng, 1 đổi 1 trong 100 ngày nếu lỗi do NSX và bảo hành tổng 24 tháng, cùng trả góp 0% lãi suất. Khách hàng thu cũ đổi mới hoặc thuộc nhóm học sinh , sinh viên, tài xế công nghệ được ưu đãi thêm 500.000 đồng (chỉ chọn 1 hình thức).

Chi tiết xem thêm tại https://www.honor.com/vn/

Honor HONOR X series HONOR X9d Bền bất bại siêu bền bỉ

Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc đua thiết bị màn hình gập, Apple đang tiến gần thời điểm giới thiệu mẫu iPhone Fold, sản phẩm được đánh giá có thể tạo bước ngoặt trong thị trường điện thoại màn hình gập cao cấp.
Samsung Galaxy Tab A11+ chính thức ra mắt, giá chỉ 6-8 triệu đồng

Samsung Galaxy Tab A11+ chính thức ra mắt, giá chỉ 6-8 triệu đồng

Theo đó, Galaxy Tab A11+ sẽ được mở bán từ hôm nay, 28/11/2025 với 2 phiên bản, phiên bản Wifi có giá từ 6.690.000 đồng và phiên bản 5G có giá từ 8.190.000 đồng.
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ được bán ra với 2 phiên bản bộ nhớ, bao gồm 12GB+256GB và 12GB +512GB cùng giá bán lần lượt là 16,99 triệu đồng và 19,99 triệu đồng.
Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Sở hữu nhiều tính năng AI thông minh, Yoga Tab không chỉ mở ra một không gian sáng tạo linh hoạt để người dùng phác thảo, giải trí hay tập trung làm việc ở bất kỳ đâu.
Di Động Việt triển khai

Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Đây được xem là “thời điểm vàng” để người dùng sở hữu các thiết bị di động và phụ kiện với mức giá giảm sâu kỷ lục.
Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

