Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

22:19 | 08/03/2026
Ngày 8/3, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin, ngoài việc theo dõi khu vực bỏ phiếu trên thẻ cử tri, theo dõi danh sách người ứng cử và danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã, công dân có thể sử dụng chức năng Bầu cử Quốc hội trên VNeID để theo dõi khu vực bỏ phiếu và danh sách người ứng cử.
Sử dụng ứng dụng VNeID, người dân có thể tra cứu, tạo yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu và tra cứu danh sách người ứng cử và nhiều tác vụ khác.
Theo Cục C06, hiện nay trên VNeID, cử tri có thể theo dõi nơi bỏ phiếu của mình. Trong trường hợp cử tri có nhu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu để thuận tiện và phù hợp với quá trình sinh sống, làm việc trong ngày bầu cử thì có thể gửi yêu cầu trên VNeID.

Đối với trường hợp lựa chọn thay đổi nơi bỏ phiếu giữa nơi thường trú và nơi tạm trú thì có thể tạo yêu trước 24 giờ trước thời điểm bầu cử (tức trước 7 giờ sáng ngày 14/3/2026). Đối với trường hợp cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri hoặc nơi cư trú thì chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác để được cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu nơi khác (bản điện tử) trên VNeID. Thời gian thực hiện là trước thời điểm bầu cử (tức trước 7 giờ sáng ngày 15/3/2026).

Chức năng Bầu cử Quốc hội trên ứng dụng VNeID

Tra cứu và cập nhật thông tin khu vực bỏ phiếu của cử tri

Theo hướng dẫn của Cục C06, chức năng Bầu cử Quốc hội trên ứng dụng VNeID nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu và cập nhật thông tin khu vực bỏ phiếu bảo đảm quyền tham gia bầu cử đúng quy định, đồng thời xem thông tin cần thiết của người ứng cử để cử tri chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức và trách nhiệm khi tham gia bầu cử.

Về khu vực bỏ phiếu của cử tri, tại đây hiển thị khu vực bỏ phiếu, phạm vi bầu cử của mỗi công dân theo tài khoản định danh cá nhân, giúp cung cấp thông tin cho công dân. Hỗ trợ chức năng tạo yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu góp phần xây dựng công dân số trong thời đại chuyển đổi số. Công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2.

Thông tin khu vực bỏ phiếu của cử tri

Cách thực hiện:

Bước 1: Truy cập chức năng Bầu cử Quốc hội khóa XVI. Công dân đăng nhập ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2 nhấn Dịch vụ khác, nhấn Bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 3: Tại chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn Khu vực bỏ phiếu của cử tri, hệ thống hiển thị màn Khu vực bỏ phiếu của cử tri.

Bước 4: Tạo yêu cầu thay đổi. Nhấn Thay đổi, Chọn nơi bỏ phiếu muốn đổi và nhấn Xác nhận.

Trường hợp công dân chọn bỏ phiếu nơi khác (Theo Điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân - Văn bản hợp nhất số 85/VBHN-VPQH ngày 20/8/2025), hệ thống hiển thị trường thông tin Nơi đăng ký bỏ phiếu mới:

Nhấn vào Nơi đăng ký bỏ phiếu mới, hệ thống hiển thị màn chọn địa chỉ. Màn hình sau khi đã chọn nơi khác để bỏ phiếu: Cử tri lưu ý điền đầy đủ thông tin lý do thay đổi và thông tin liên hệ để UBND và Công an cấp xã có thể liên hệ trao đổi.

Bước 5: Màn hình hiển thị tạo yêu cầu thành công và kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng VNeID. Nhấn Quay lại để quay lại màn Khu vực bỏ phiếu. Nhấn Lịch sử yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu để xem lịch sử. Nhấn Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác để xem Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác: Giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác hiển thị khi thông tin bỏ phiếu hiện tại của công dân là “nơi khác”. Công dân sẽ không thể tạo yêu cầu thay đổi khác khi tồn tại yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu đang xử lý.

Chức năng xem danh sách người ứng cử

Chức năng xem danh sách, thông tin người ứng cử

Chức năng cho phép công dân xem danh sách người ứng cử tham gia ứng cử theo khu vực, hỗ trợ công dân tìm kiếm ứng cử viên và xem chi tiết ứng cử viên theo khu vực. Công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2.

Cách thực hiện:

Bước 1: Truy cập màn chức năng. Tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn Danh sách người ứng cử.

Bước 2: Tìm kiếm người ứng cử. Chọn phạm vi bầu cử. Chọn địa chỉ: Công dân nhấn vào chọn địa chỉ, hệ thống hiển thị giao diện chọn địa chính Sau khi chọn địa chỉ thành công, công dân nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm danh sách theo địa chỉ đã chọn. Hệ thống hiển thị danh sách người ứng cử theo tiêu chí đã chọn.

Bước 3: Xem chi tiết người ứng cử. Tại Danh sách ứng cử nhấn Chi tiết > tại tên người ứng cử công dân muốn xem chi tiết. Tại Xem chi tiết, nhấn Xem ngay để xem Thông tin người ứng cử.

Chức năng Bầu cử Quốc hội trên ứng dụng VNeID nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu và cập nhật thông tin khu vực bỏ phiếu bảo đảm quyền tham gia bầu cử đúng quy định, đồng thời xem thông tin cần thiết của người ứng cử để cử tri chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức và trách nhiệm khi tham gia bầu cử.

Bộ Công an Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06 Ứng dụng VNeID bầu cử Quốc hội khóa XVI

Cuộc sống số
Ngày 8/3 năm nào cũng được nhắc đến rầm rộ, nhưng không nhiều người biết ngày này ra đời từ một cuộc đình công của nữ công nhân dệt tại New York hơn 160 năm trước, trước khi trở thành biểu tượng toàn cầu về quyền phụ nữ.
Cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế các năm trước

Cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế các năm trước

Chuyển động số
Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có Công điện về việc triển khai Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Vịnh Cam Ranh có thể trở thành

Vịnh Cam Ranh có thể trở thành 'trái tim' của một điểm đến toàn cầu

Cuộc sống số
Trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, thị trường cần những mô hình mới có khả năng hình thành hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày hội lớn của toàn dân 15/3

Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày hội lớn của toàn dân 15/3

Cuộc sống số
Những ngày này, trên nhiều tuyến phố, trụ sở và cơ quan ở Hà Nội đã đồng loạt lắp đặt pano, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Chuyển động số
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang loạt thay đổi lớn: lần đầu tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, rút ngắn quy trình xuống còn 42 ngày và đưa nền tảng số vào từng khâu chuẩn bị.
