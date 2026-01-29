Bộ Công an chủ trì, phối hợp xử lý dứt điểm SIM rác và tài khoản ảo

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Dangcongsan.vn

Kết nối cơ sở dữ liệu dân cư để định danh người dùng

Theo Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp đẩy mạnh kết nối, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thống nhất định danh không gian mạng toàn diện. Đây là giải pháp nền tảng để xử lý triệt để các vấn đề an ninh mạng đang gây bức xúc trong xã hội.

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Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện có thông tin của hơn 100 triệu công dân Việt Nam. Mỗi người có một mã số định danh duy nhất, được liên kết với căn cước công dân gắn chip.

Khi đăng ký thuê bao điện thoại, mở tài khoản mạng xã hội, sử dụng ví điện tử hay dịch vụ ngân hàng số, người dân phải xác thực danh tính qua cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống sẽ đối chiếu thông tin người dùng nhập vào với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ khi khớp hoàn toàn, tài khoản mới được kích hoạt.

Theo các chuyên gia bảo mật, mỗi người chỉ có một danh tính số trên không gian mạng. Dù mở bao nhiêu tài khoản email, số điện thoại, nick name trên các nền tảng khác nhau, hệ thống vẫn liên kết tất cả về một mã định danh gốc.

Xử lý dứt điểm SIM rác và tài khoản ảo

Chỉ thị số 57-CT/TW yêu cầu Bộ Công an tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng SIM rác và tài khoản ảo. Đây là nguồn gốc của phần lớn các vụ lừa đảo trực tuyến, tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

SIM rác là những thuê bao điện thoại được đăng ký bằng giấy tờ giả, hoặc đăng ký hộ bằng chứng minh thư của người khác, thậm chí là của người đã chết. Những SIM này được bán tràn lan trên thị trường với giá vài chục nghìn đồng, trở thành công cụ đắc lực cho các băng nhóm tội phạm.

Tài khoản ảo trên mạng xã hội cũng tương tự. Tài khoản ảo được tạo ra bằng thông tin giả mạo, không gắn với danh tính thật của ai cả. Kẻ xấu dùng những tài khoản này để lừa đảo, tống tiền, bôi nhọ danh dự người khác, phát tán thông tin xấu độc mà không sợ bị phát hiện.

Với hệ thống định danh thống nhất dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc tạo ra SIM rác và tài khoản ảo sẽ trở nên cực kỳ khó.

Bộ Công an cũng được giao nhiệm vụ thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý người dùng mạng xã hội. Hiện nay, nhiều người sử dụng mạng xã hội với tâm lý "ẩn danh", nghĩ rằng mình có thể nói gì cũng được, làm gì cũng không sao vì không ai biết mình là ai.

Khi nghĩ không ai biết mình là ai, người dùng dễ dàng đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác, kích động bạo lực, phân biệt đối xử, thậm chí đe dọa giết người. Nạn nhân thường rất khó xác định thủ phạm. Khi hệ thống định danh thống nhất được triển khai, mọi người dùng mạng xã hội đều phải chịu trách nhiệm về những gì mình đăng tải.

Bộ Công an còn được giao nhiệm vụ bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là mối quan tâm hàng đầu của người dân trong thời đại số.

Nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng được giao cho Bộ Công an. Đây là vấn đề đang khiến nhiều cha mẹ lo lắng hiện nay, trẻ em ngày càng tiếp cận Internet sớm, nhưng chưa có đủ khả năng nhận biết nguy hiểm và tự bảo vệ mình.

Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp xử lý dứt điểm SIM rác, tài khoản ảo và thiết lập trật tự quản lý không gian mạng là quyết định quan trọng. Khi triển khai thành công, người dân sẽ được bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa trên không gian số, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến và xâm hại trẻ em. Không gian mạng Việt Nam sẽ trở nên an toàn, văn minh và trật tự hơn.